Abelardo de la Espriella no aguantó las lágrimas en su visita al Señor de los Milagros de Buga y desató controversia: “¿No era ateo?”

El viernes 30 de enero de 2026, Abelardo de la Espriella realizó una visita al Valle del Cauca, que fue calificada como productiva y emotiva por algunos asistentes.

Durante su estadía, el abogado y candidato evidenció que cuenta con el respaldo de una multitud en una región que, en los más recientes comicios presidenciales, otorgó al progresismo de Gustavo Petro un apoyo superior al 63,85%.

Ya en territorio de mayorías progresistas, De la Espriella acudió a la Basílica Menor del Señor de los Milagros de Buga, también conocida como el Milagroso de Buga, un santuario de peregrinación de la Iglesia católica distinguido por su arquitectura neogótica y la devoción al Cristo de los Milagros. Al lugar llegan feligreses en busca de milagros o para expresar agradecimiento por favores recibidos.

Abelardo de la Espriella no contuvo las lágrimas al verse ante el “negrito de Buga”

En medio de la gente, De la Espriella ingresó al recinto religioso y se inclinó ante la figura del “negrito de Buga”.

Según sus palabras, acudió para pedir “sabiduría, discernimiento, fuerza, valor, templanza y, sobre todo, que mi corazón sea conforme al de él”. Y Añadió: “Estoy sin palabras”.

Una de las escenas que más llamó la atención durante la jornada fue cuando el abogado fue captado, aparentemente, llorando. Esta imagen generó comentarios en redes sociales, considerando que, antes de iniciar su carrera como candidato presidencial, De la Espriella se identificaba como ateo y expresaba abiertamente no creer en aquello que la razón no podía demostrar.

El propio De la Espriella expresó: “Estoy emocionado, entrar a la basílica, el fervor de la gente y encontrarme con el Milagroso es lo mejor que me ha pasado en esta campaña”.

La vez que De La Espriella afirmó que no creía en ningún Dios

En una entrevista para el programa Confesiones de Red + Noticias en 2017, De la Espriella declaró que no era creyente: “No creo en nada que la razón no pueda explicar”.

Consultado sobre su matrimonio por la iglesia, explicó: “Uno por amor hace estupideces y tonterías, y se lo advertí al cura, pero como los curas siempre tienen la intención de rescatar a la oveja perdida, supongo que accedió. Hay unos curas que me caen bien, otros no tanto, como la gente. Pero, por ejemplo, el Papa Francisco me parece un cura interesante, un tipo que tiene un carisma impresionante y que está ayudando a la Iglesia católica. Juan Pablo II, detrás de esos hombres hay unas historias interesantes”.

Para cambiar la imagen que proyectó a lo largo de su vida e historia, y así, presuntamente, asegurar el voto y “la entrada” a los recintos de congregación en un país marcado por la devoción mayoritaria a distintas religiones, especialmente la católica y la cristiana, De La Espriella ha explicado qué fue eso tan fuerte que vivió que lo llevó a creer.

“(...) el punto de quiebre llegó con una tragedia que lo marcó para siempre: la muerte de su prima Beatriz (...) en medio de la pandemia, fue un golpe duro para toda la familia. En la misa de despedida, Abelardo vivió algo que no supo explicar con las leyes de la lógica, al sentir una paz inmensa, un abrazo invisible que lo envolvía. Horas después, en la casa de la familia de Beatriz, volvió a experimentar esa conexión (...) fue entonces cuando comprendió que la fe no se mide en argumentos, que la espiritualidad va más allá de la razón”, señaló una publicación en su página oficial.

Sin embargo, en redes sociales no le perdonan su repentino cambio de opinión: “El es lo más payaso que yo he visto le ganó a duque mi papacho jajjajajajjaja” ; “Y no era ateo??? Pues” ; “Y que paseo con el ateo ? No pues que no creía en Dios ?” ; “Uy no..... El ateo usando la religión para la política. Que mediocre.....” ; “Recordó todos sus pecados con los gatos 🐱 (sic)“.