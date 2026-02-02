Abelardo De La Espriella reta a Iván Cepeda a debate y pide a Sergio Fajardo apoyar al candidato opositor en 2026

Los candidatos se perfilan como los principales protagonistas de la contienda, mientras se plantean debates y posibles alianzas estratégicas. - crédito Colprensa

Abelardo De La Espriella lanzó un reto público a Iván Cepeda para debatir de cara a las elecciones presidenciales de 2026 y pidió a Sergio Fajardo que respalde una candidatura opositora. El intercambio, que se desarrolló a través de redes sociales, elevó el tono de la contienda política en el país y dejó en evidencia la estrategia de De La Espriella para aglutinar fuerzas en contra del oficialismo.

El diálogo comenzó cuando Abelardo De La Espriella publicó un mensaje dirigido a Sergio Fajardo en el que expresó respeto y consideración hacia el exgobernador de Antioquia. “Todo el respeto y la consideración para el doctor Sergio Fajardo. (A. D. L. E.)”, escribió el candidato, quien ha construido su campaña en torno a un discurso de oposición al gobierno actual.

La respuesta de Sergio Fajardo fue inmediata y marcó una posición firme frente a la eventualidad de que De La Espriella llegue a la presidencia. En su mensaje, Fajardo advirtió: “Si usted tiene la opción de ser presidente, sería una calamidad para Colombia. Se lo digo con todo el respeto, pero con toda claridad.” Además, el exalcalde de Medellín sostuvo que tanto De La Espriella como Iván Cepeda representan extremos que, en su opinión, traerían confrontación social y división profunda al país.

Fajardo propuso, como alternativa, la construcción de una opción integrada por independientes y fuerzas políticas moderadas, orientada a un proyecto de progreso y lucha contra la corrupción. Finalmente, dejó abierta la posibilidad de un debate público para discutir visiones y proyectos.

El exgobernador advirtió sobre los riesgos de la polarización y propuso un debate público para discutir proyectos y alternativas políticas. - crédito @sergio_fajardo/X

El desafío directo a Iván Cepeda

En respuesta, Abelardo De La Espriella elaboró un extenso pronunciamiento en el que, tras reiterar su respeto personal por Fajardo, defendió que la contienda se reduce a dos nombres: Iván Cepeda y él mismo. Según De La Espriella, las encuestas, el ambiente social y el pulso de las calles confirman que solo estos dos candidatos tienen opciones viables para alcanzar la presidencia.

“Miremos la realidad de frente, porque usted, como profesor y conocedor de la estadística, lo sabe perfectamente: en esta contienda, los números, las calles y las encuestas nos dejan a Iván Cepeda y a mí como los únicos contrincantes viables. Punto.”

El abogado y candidato dirigió su mensaje central a Cepeda, a quien acusó de ser “el heredero del mal que hay que desnudar ante Colombia entera”. De La Espriella lo señaló como el candidato del presidente Gustavo Petro, aliado de Nicolás Maduro y responsable de la continuidad de lo que calificó como un “desastre” en el sistema de salud. Además, lo responsabilizó de complicidad histórica con exlíderes guerrilleros como Santrich e Iván Márquez, y de haber respaldado la política de paz del actual gobierno.

“Por eso lo vuelvo a retar públicamente, Cepeda: ¿por qué huyes? El pecado es cobarde. Ven, debate, defiéndete si puedes. Colombia merece saber la verdad.” Así, el candidato insistió en la necesidad de un debate público para contrastar propuestas y responsabilidades.

El abogado reiteró su respeto por Fajardo, retó públicamente a Cepeda a un debate y ofreció apoyo en segunda vuelta para frenar al candidato oficialista. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Invitación a la unidad opositora

A la par del reto a Cepeda, Abelardo De La Espriella extendió una invitación directa a Sergio Fajardo para que se sume a la candidatura opositora. El aspirante aseguró que, en caso de que Fajardo llegue a segunda vuelta, le ofrecerá su apoyo para evitar el triunfo del candidato oficialista.

“Profesor Fajardo, se lo repito con claridad: si es usted quien pasa a segunda vuelta, yo haré campaña por usted sin dudarlo ni un segundo. Porque lo que está en juego es la democracia misma, y hay que atajar al candidato del mal antes de que sea tarde.”

De La Espriella valoró la experiencia de Fajardo y le propuso integrar sus capacidades a la campaña opositora. En su mensaje, lo animó a evitar la neutralidad y a tomar partido en el momento político que atraviesa Colombia.

Los resultados de las encuestas y la intención de voto muestran a dos candidatos como los principales contendientes de la contienda presidencial. - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

“Lo invito de corazón: únase a la manada del tigre. Aquí su experiencia vale oro; su larga carrera política es valorada. No se vaya a ir a ver ballenas ni a quedarse en la tibieza. Colombia necesita a sus hombres más experimentados. Póngase del lado correcto de la historia.”

El candidato cerró su intervención reprochando el tono de la respuesta de Fajardo, a quien acusó de contestar con altivez a un gesto que consideró noble y humilde.