Colombia

Paso a paso para consultar su historia laboral en Colpensiones y saber cuántas semanas tiene cotizadas

El portal digital de la entidad permite a los usuarios verificar de forma sencilla sus semanas cotizadas, identificar periodos faltantes y descargar el historial

Guardar
El sistema recopila información de
El sistema recopila información de aportes efectuados por trabajadores - crédito Colpensiones/Colprensa

La historia laboral funciona como el registro oficial que permite a los afiliados comprobar si cuentan con el número suficiente de semanas cotizadas para acceder a derechos fundamentales como la pensión de vejez, invalidez, sobrevivencia, indemnización sustitutiva o auxilio funerario.

A través de la plataforma de Colpensiones, es posible verificar, sumar las semanas aportadas y calcular si el mínimo requerido ha sido alcanzado, apoyándose también en herramientas en línea como simuladores de pensión, que consideran factores como los ingresos actuales y la edad del usuario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ocasiones, pueden existir periodos laborados en entidades del sector público que no aparecen reflejados en el historial de cotizaciones si dichas instituciones no realizaron los aportes necesarios al antiguo Instituto de Seguros Sociales, hoy denominado Colpensiones.

En estos casos, es factible solicitar la incorporación de esos tiempos laborales mediante el trámite “AGS - Certificación Electrónica de Tiempos Laborados - CETIL”, presentando la documentación respaldatoria exigida, incluyendo certificados expedidos por el empleador y formatos del Ministerio de Hacienda.

Así puede revisar sus aportes
Así puede revisar sus aportes y verificar si ya cumple con los requisitos necesarios para una pensión - crédito Procuraduría General de la Nación

La historia laboral de los afiliados a Colpensiones recopila todas las cotizaciones aplicadas desde enero de 1967, cuando inició la cobertura del Seguro de Pensión para invalidez, vejez y muerte a nivel nacional.

Este registro también incorpora las cotizaciones efectuadas al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) que hayan sido traspasadas al Régimen de Prima Media (RPM), siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes.

Para consultar las semanas cotizadas, los usuarios pueden seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio oficial de Colpensiones y dirigirse a la opción de “Sede Electrónica”.
  • Aquellos que ya tengan una cuenta solo necesitan acceder mediante su usuario y contraseña, mientras que los nuevos deberán completar el proceso de registro pautado por la plataforma digital.
  • Dentro de la Sede Electrónica, es posible seleccionar la opción de “Consultar historia laboral”, donde se despliega la información de los periodos trabajados, los aportes realizados y el número de semanas cotizadas.
  • La plataforma también permite descargar este historial en formato PDF para su revisión o respaldo físico.
Las herramientas digitales le ayudan
Las herramientas digitales le ayudan a calcular sus aportes - crédito Colprensa

¿Qué hacer si hay errores en su historia laboral?

Varios colombianos podrían tener inconsistencias en la historia laboral, por lo que la entidad ofrece alternativas tanto para aquellos que residen en el país como para los afiliados que se encuentran en el exterior, permitiendo que la información contenida en el registro laboral sea clara y actualizada, como requisito imprescindible para acceder a los beneficios pensionales.

De acuerdo con la información publicada en el sitio web oficial de Colpensiones, las personas que detecten errores, omisiones o períodos faltantes en su historia laboral disponen de dos vías principales para solicitar la corrección:

  • Acercarse presencialmente a un Punto de Atención al Ciudadano y presentar la petición junto con los formularios establecidos, disponibles para descarga en línea.
  • Ingresar a la plataforma digital www.colpensiones.gov.co e iniciar el trámite desde la sección Trámites en Línea, diligenciando el formulario específico de “solicitud de corrección de historia laboral”.

El formulario digital permite detallar los periodos que requieren revisión, señalar los faltantes e incorporar datos relevantes junto con soportes documentales, que resultan esenciales para facilitar la verificación. Según Colpensiones, este material posibilita identificar y resolver con rapidez los inconvenientes reportados. De este modo, la entidad puede corregir de manera definitiva el historial perseverando la integridad de los datos.

De no poder asistir a
De no poder asistir a realizar los cambios de forma presencial, tiene disponibles los canales digitales - crédito Uniandes

Para los afiliados que residen fuera de Colombia, la gestión resulta posible igualmente a través de medios en línea y la presentación de documentos digitales. Además, se abre la opción de delegar el trámite a un tercero en territorio colombiano, que deberá aportar una serie de documentos:

  • Copia legible del documento de identidad del afiliado, ampliada al 150% (ya sea Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, Tarjeta de Identidad, Pasaporte o Carné Diplomático).
  • Una carta formal que precise las facultades otorgadas.
  • Documento de identidad propio.
  • Formularios de corrección: datos básicos del afiliado, formulario de periodos entre 1967 y 1994 y tiempos AFP, así como el correspondiente para periodos a partir de enero de 1995.

Temas Relacionados

ColpensionesSemanas cotizadasPensionesPensiónColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Conflictos por ruido en propiedad horizontal: estos son los mecanismos para resolver las diferencias entre vecinos

La situación expuesta por una creadora de contenido ha hecho que se debata sobre los problemas vecinales en redes sociales

Conflictos por ruido en propiedad

Juliana Guerrero reapareció, pese a fuerte escándalo que la vincula con el “cartel de diplomas” en la Fundación San José

La mujer, señalada por presunta falsificación de su título universitario, sigue ocupando el cargo de delegada presidencial en la Universidad Popular del Cesar, en medio de las investigaciones en su contra por la presunta manipulación del sistema estatal

Juliana Guerrero reapareció, pese a

Golpe para el Gobierno Petro: la Corte Constitucional suspendió de manera temporal el decreto de emergencia económica

Según el alto tribunal, la decisión destaca que todos los decretos firmados por el presidente bajo esta medida quedan suspendidos; en cuanto a los recursos que ya se habían recaudado, estos permanecen intactos, pero no se realizarán más recaudos bajo este decreto

Golpe para el Gobierno Petro:

Crecen las alarmas por VIH en Bogotá, mientras miles de pacientes siguen sin recibir tratamiento

Concejales alertaron sobre brechas persistentes en prevención y atención, una mayor afectación en poblaciones vulnerables y los retos que enfrenta la ciudad para garantizar diagnóstico oportuno

Crecen las alarmas por VIH

Sometidos al silencio: la comunidad de Turbo que fue obligada a enterrar a su vecino en una fosa y calló durante 25 años

El caso del campesino ejecutado en Los Manatíes revela los desafíos y las esperanzas de las comunidades para resignificar el duelo, a través del trabajo conjunto con la Unidad de Búsqueda en un país marcado por la desaparición forzada

Sometidos al silencio: la comunidad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Colombia por

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

ENTRETENIMIENTO

Estas son las canciones que

Estas son las canciones que están de moda hoy en Spotify Colombia

Madre de Yeison Jiménez reveló cómo recibió la noticia del fallecimiento del cantante: “Él me ha enviado mensajes”

Adamari López recordó su “deliciosa” aventura con un galán colombiano: “A mí me encantó”

Shakira “metió la cucharada” con un inesperado comentario sobre la expareja de Alejandro Sanz

Susana Gómez aclaró cómo le gusta más Maluma: ¿con barba o sin barba?

Deportes

América de Cali vs. Once

América de Cali vs. Once Caldas: EN VIVO minuto a minuto de la fecha 3 Liga BetPlay en el Pascual Guerrero

La Liga BetPlay recibió buena noticia: el fútbol colombiano volvió al top 10 de las mejores del mundo

Luis Suárez celebra su momento en Sporting: “Es bonito formar parte de la historia del club”

El nuevo deseo de Juan Carlos Osorio en Brasil: un refuerzo que también seduce a Millonarios

Estos son los jugadores de la selección Colombia que clasificaron a octavos de final y play-off de la Uefa Champions League