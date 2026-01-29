Paso a paso para consultar su historia laboral en Colpensiones y saber cuántas semanas tiene cotizadas

El sistema recopila información de aportes efectuados por trabajadores - crédito Colpensiones/Colprensa

La historia laboral funciona como el registro oficial que permite a los afiliados comprobar si cuentan con el número suficiente de semanas cotizadas para acceder a derechos fundamentales como la pensión de vejez, invalidez, sobrevivencia, indemnización sustitutiva o auxilio funerario.

A través de la plataforma de Colpensiones, es posible verificar, sumar las semanas aportadas y calcular si el mínimo requerido ha sido alcanzado, apoyándose también en herramientas en línea como simuladores de pensión, que consideran factores como los ingresos actuales y la edad del usuario.

En ocasiones, pueden existir periodos laborados en entidades del sector público que no aparecen reflejados en el historial de cotizaciones si dichas instituciones no realizaron los aportes necesarios al antiguo Instituto de Seguros Sociales, hoy denominado Colpensiones.

En estos casos, es factible solicitar la incorporación de esos tiempos laborales mediante el trámite “AGS - Certificación Electrónica de Tiempos Laborados - CETIL”, presentando la documentación respaldatoria exigida, incluyendo certificados expedidos por el empleador y formatos del Ministerio de Hacienda.

La historia laboral de los afiliados a Colpensiones recopila todas las cotizaciones aplicadas desde enero de 1967, cuando inició la cobertura del Seguro de Pensión para invalidez, vejez y muerte a nivel nacional.

Este registro también incorpora las cotizaciones efectuadas al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) que hayan sido traspasadas al Régimen de Prima Media (RPM), siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes.

Para consultar las semanas cotizadas, los usuarios pueden seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de Colpensiones y dirigirse a la opción de “Sede Electrónica”.

Aquellos que ya tengan una cuenta solo necesitan acceder mediante su usuario y contraseña , mientras que los nuevos deberán completar el proceso de registro pautado por la plataforma digital.

Dentro de la Sede Electrónica, es posible seleccionar la opción de “Consultar historia laboral”, donde se despliega la información de los periodos trabajados, los aportes realizados y el número de semanas cotizadas.

La plataforma también permite descargar este historial en formato PDF para su revisión o respaldo físico.

¿Qué hacer si hay errores en su historia laboral?

Varios colombianos podrían tener inconsistencias en la historia laboral, por lo que la entidad ofrece alternativas tanto para aquellos que residen en el país como para los afiliados que se encuentran en el exterior, permitiendo que la información contenida en el registro laboral sea clara y actualizada, como requisito imprescindible para acceder a los beneficios pensionales.

De acuerdo con la información publicada en el sitio web oficial de Colpensiones, las personas que detecten errores, omisiones o períodos faltantes en su historia laboral disponen de dos vías principales para solicitar la corrección:

Acercarse presencialmente a un Punto de Atención al Ciudadano y presentar la petición junto con los formularios establecidos, disponibles para descarga en línea.

Ingresar a la plataforma digital www.colpensiones.gov.co e iniciar el trámite desde la sección Trámites en Línea, diligenciando el formulario específico de “solicitud de corrección de historia laboral”.

El formulario digital permite detallar los periodos que requieren revisión, señalar los faltantes e incorporar datos relevantes junto con soportes documentales, que resultan esenciales para facilitar la verificación. Según Colpensiones, este material posibilita identificar y resolver con rapidez los inconvenientes reportados. De este modo, la entidad puede corregir de manera definitiva el historial perseverando la integridad de los datos.

Para los afiliados que residen fuera de Colombia, la gestión resulta posible igualmente a través de medios en línea y la presentación de documentos digitales. Además, se abre la opción de delegar el trámite a un tercero en territorio colombiano, que deberá aportar una serie de documentos:

Copia legible del documento de identidad del afiliado, ampliada al 150% (ya sea Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, Tarjeta de Identidad, Pasaporte o Carné Diplomático).

Una carta formal que precise las facultades otorgadas.

Documento de identidad propio.

Formularios de corrección: datos básicos del afiliado, formulario de periodos entre 1967 y 1994 y tiempos AFP, así como el correspondiente para periodos a partir de enero de 1995.