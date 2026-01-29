Multicampus de Suba será una realidad: Bogotá cede predios y el Gobierno nacional financiará la obra

Proyección de la infraestructura universitaria que busca ampliar el acceso a la educación superior pública para miles de jóvenes en el noroccidente de Bogotá. - crédito Archivo Alcaldía Mayor de Bogotá

El Multicampus Universitario de Suba será finalmente una realidad tras un acuerdo entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno nacional que permitió destrabar uno de los proyectos de educación superior pública más esperados por la comunidad del noroccidente de la capital. La iniciativa, que beneficiará a más de 15.000 jóvenes de la localidad, avanzará gracias a la cesión de predios por parte del Distrito y al compromiso del Ejecutivo de financiar la totalidad de la obra.

El anuncio, sin embargo, estuvo marcado por fuertes tensiones políticas entre el alcalde Carlos Fernando Galán y el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, quienes protagonizaron un cruce público por la autoría del proyecto y el papel del movimiento social y juvenil de Suba en su materialización.

Bogotá entrega tres predios avaluados en $72.000 millones

A través de sus redes sociales, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que el Distrito firmó el comodato de tres predios necesarios para el desarrollo del Multicampus de Suba. Dos de los terrenos serán entregados de inmediato, mientras que el tercero se cederá durante el segundo semestre de 2026, a solicitud del Ministerio de Educación Nacional.

De acuerdo con el mandatario, los predios están avaluados en cerca de $72.000 millones y se destinarán inicialmente a la etapa temporal del proyecto, mientras se avanza en la estructuración de la infraestructura universitaria definitiva.

“Bogotá cumple. En medio de nuestras profundas diferencias con el Gobierno Nacional, hoy logramos otro importante acuerdo en beneficio de Bogotá”, afirmó Galán, quien destacó que el objetivo es dejarle a la localidad una infraestructura universitaria digna y de calidad.

El alcalde de Bogotá anunció la cesión de predios para el Multicampus de Suba y destacó el acuerdo alcanzado con el Gobierno nacional. - crédito @CarlosFGalan/X

El Gobierno nacional financiará el 100% del proyecto

Tras el anuncio del alcalde, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, respondió confirmando que el Gobierno nacional financiará el 100% de la primera y la segunda fase del Multicampus Universitario de Suba.

Según el jefe de la cartera educativa, ahora corresponde al Ejecutivo firmar el contrato con el operador encargado de ejecutar los recursos de la obra definitiva, así como el contrato para los estudios y diseños, pasos clave para avanzar hacia la construcción del campus universitario.

Predios entregados por el Distrito donde se proyecta la construcción de la futura sede universitaria pública en la localidad de Suba.- crédito MinEducación

Reclamo del ministro: “No se apropien de un logro del movimiento social”

El pronunciamiento del ministro estuvo acompañado de una dura crítica contra el alcalde Galán, a quien acusó de atribuirse un proyecto que, según él, es fruto de la presión social y la lucha del movimiento juvenil de Suba.

Rojas Medellín aseguró que durante años funcionarios del Distrito se opusieron al proyecto y lo desprestigiaron públicamente, y que solo después de una intensa presión social se logró la cesión de los predios.

“Lo cierto acá es que la presión social y la lucha popular rinde frutos. Después de mucho rogar a la Alcaldía de Bogotá, por fin nos cedieron los lotes”, escribió el ministro.

El funcionario también señaló que desde que Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá no se abría una sede universitaria pública en la ciudad, y que fue necesario que llegara a la Presidencia para que se retomara la apertura de nuevos campus universitarios, incluso, según afirmó, en medio de la reticencia del Distrito.

El ministro Daniel Rojas afirmó que el proyecto es resultado de la presión del movimiento social y juvenil y confirmó la financiación total desde el Gobierno nacional. - crédito @DanielRMed/X

Movimiento social y juventud, en el centro del debate

Uno de los puntos más sensibles del cruce político es la disputa por el relato del proyecto. Mientras el alcalde Galán destacó la cesión de los predios como una muestra de cumplimiento institucional, el Ministerio insistió en que el Multicampus de Suba no es un logro de una administración, sino el resultado de años de movilización social, exigencias comunitarias y presión del movimiento juvenil.

“Felicitaciones al movimiento social y juvenil de Suba. Este triunfo es suyo, así quienes siempre se opusieron traten de apropiárselo”, señaló el ministro.