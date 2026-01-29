Colombia

Laura Sarabia pidió certificación jurada de las acusaciones de Petro en su contra sobre la designación de interventores

La apoderada de la embajadora aseguró que se busca investigar a “la persona que le suministró de manera falsa la información” al presidente

El presidente Petro señaló a
El presidente Petro señaló a Laura Sarabia de haber allegado hojas de vida de interventores que no cumplieron con sus labores - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Ante las declaraciones que hizo el presidente Gustavo Petro desde la Casa de Nariño el 27 de enero de 2026, en las que señaló a la embajadora de Colombia ante el Reino Unido de haber intervenido de manera presuntamente irregular en la designación de interventores de las EPS intervenidas, la funcionaria tomó medidas.

A través de la abogada Lina Sandoval Echavarría, apoderada de Sarabia, solicitó a la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y a la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía General de la Nación la recolección de videos de cámaras de seguridad en las que se evidencia de qué manera se gestionaron las designaciones de los interventores.

Reitero la solicitud de oficiar al DAPRE para la recolección y aseguramiento de las grabaciones de cámaras de seguridad aledañas al despacho presidencial del 30 de octubre de 2024. En dicha fecha ingresaron los señores Luis Carlos Leal, Guillermo Alfonso Jaramilo y otros. Ellos fueron convocados para explicar el origen de las hojas de vida de los interventores”, precisó en el documento.

De igual manera, pidió que se le allegue, mediante certificación jurada, la declaración del presidente Petro sobre esa situación. Esto, con el fin de que se investigue sobre “la persona que le suministró de manera falsa la información relacionada con la designación de interventores”, indicó.

En desarrollo...

