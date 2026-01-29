Iván Cepeda confesó que buscará la continuidad del Gobierno Petro si llega a la Casa de Nariño: “Se trata de elegirme como el digno sucesor”

Iván Cepeda confesó que buscará la continuidad del Gobierno Petro si llega a la Casa de Nariño - crédito X

El candidato presidencial Iván Cepeda asumió el compromiso de que, en caso de llegar al poder, persistirá en la vía del diálogo para alcanzar la paz en Colombia, y cumplirá los compromisos plasmados en el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

Desde Neiva, durante un evento de campaña en el parque Santander acompañado por Carolina Corcho, cabeza de la lista del Pacto Histórico, Cepeda dejó claro su respaldo a los reclamos sociales en Huila y a quienes critican el impacto de la hidroeléctrica El Quimbo en la región. Anunció que sus prioridades de gobierno abarcarán la entrega de tierras y la implementación de transporte ferroviario en el departamento.

El senador de la República por el Pacto Histórico anunció que su proyecto político prioriza la entrega de tierras y la implementación de transporte ferroviario en el departamento del Huila - crédito Colprensa

En el acto, Cepeda enfatizó que su objetivo es ser “el digno sucesor del presidente Gustavo Petro”, y animó a votar por la lista del Pacto Histórico. Frente a la controversia suscitada por fotografías con Jesús Santrich e Iván Márquez, líderes de grupos armados, manifestó: “Lo digo sin ambigüedades ni arrepentimientos. No me arrepiento de haber participado de mesas para avanzar en el diálogo para poner fin al conflicto armado”. Ratificó que en su eventual gobierno persistirá en el diálogo con estas estructuras, a pesar de las críticas que ha recibido por percibirse pocos resultados en ese camino.

Refiriéndose a las negociaciones de paz, el senador de la República por el Pacto Histórico señaló que no buscaría procesos indefinidos, sino: “El diálogo es para terminar la guerra, no para prolongarla ni para fortalecerse económica ni militarmente”. Añadió que los mecanismos que impulsaría serían “reales, verificables y concretos”.

Durante el evento, Cepeda reiteró su postura crítica frente a sectores de extrema derecha: “Vamos a cerrarle el paso definitivamente a la extrema derecha en Colombia”. Y aprovechó para dirigir sus reproches hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el espectro político que representa.

El aspirante presidencial también denunció que algunos de sus adversarios habrían discutido con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sus intenciones de intervenir en Colombia, aunque no ofreció detalles sobre esas supuestas conversaciones.

Respecto al conflicto en Medio Oriente, el dirigente manifestó que lo ocurrido en Gaza habría constituido un “genocidio en contra de Gaza”. También reiteró su respaldo a las movilizaciones en rechazo al impacto ambiental y alza de tarifas eléctricas atribuidas a la hidroeléctrica El Quimbo, en defensa de los intereses de los ciudadanos del Huila.

Consejo Nacional Electoral aplazó la decisión sobre la participación de Iván Cepeda en la consulta presidencial

El Consejo Nacional Electoral (CNE) no adoptó aún una decisión sobre la inhabilidad de Iván Cepeda para las elecciones - crédito Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió no adoptar una decisión sobre la posible inhabilidad de Iván Cepeda para participar en la consulta interpartidista de la izquierda prevista para el 8 de marzo de 2026.

La sala plena del tribunal electoral resolvió conformar una comisión especial encargada de estudiar el caso, que estará integrada por los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry, para analizar los argumentos y antecedentes relacionados con la aspiración presidencial de Cepeda.

Se informó que la decisión final sobre la participación del senador en la consulta será adoptada el próximo viernes 30 de enero, una vez la comisión eleve sus conclusiones al pleno del tribunal.

La sala plena del CNE conformó una comisión especial para analizar la posible inhabilidad de Iván Cepeda - crédito Colprensa/Europa Press

Los responsables de decidir la participación del representante del Pacto Histórico son cercanos al petrismo, ya que Márquez y Velásquez fueron propuestos por el Pacto Histórico en el Congreso en 2022, mientras que Echeverry, aunque nominado por Colombia Justa y Libres, asesoró la estrategia de testigos electorales de la coalición de izquierda y posteriormente fue director de democracia en el Ministerio del Interior.

Corresponderá a este grupo determinar la ponencia que definirá si Cepeda puede ser candidato en la consulta del llamado Frente por la Vida, debido a que el plazo de inscripción finaliza el 6 de febrero.