Petro rechaza señalamientos de revista internacional y niega “tragedia” en el sistema de salud: “Los indicadores han mejorado”

El presidente cuestionó la objetividad del artículo publicado y anunció que enviará una respuesta formal con datos oficiales, defendiendo que su gestión ha permitido avances en la reducción de la mortalidad y en la recuperación de la red pública hospitalaria

Gustavo Petro defendió la gestión
Gustavo Petro defendió la gestión de su gobierno y rechazó las críticas internacionales sobre el sistema de salud colombiano. - crédito Jesus Áviles/Infobae

El presidente Gustavo Petro, rechazó los señalamientos publicados por la revista científica British Medical Journal sobre una supuesta “tragedia” en el sistema de salud colombiano, negando que su administración haya provocado un colapso y resaltando que “los indicadores han mejorado”.

En una respuesta pública a la periodista Claudia Morales a través de la red social X, el mandatario defendió la gestión realizada en el sector salud, responsabilizó a problemas estructurales heredados del modelo de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) y afirmó que el gobierno ha logrado avances en la reducción de la mortalidad infantil, perinatal y materna.

“La revista puede ser científica, pero el autor del artículo es un opinador”

El jefe de Estado cuestionó la legitimidad del artículo publicado el martes por el British Medical Journal, señalando: “La revista puede ser científica, pero el autor del artículo es un opinador y no es científico; ni siquiera preguntó nuestra opinión, ni la mía ni la del ministro de salud, y tengo que decirte que está equivocado”. Petro añadió que el reportaje carece de información sobre las estrategias preventivas implementadas y sobre el proceso de rescate de la red pública hospitalaria.

Petro anunció que responderá formalmente a la revista y espera que sus argumentos y cifras sean publicados como rectificación. “A la revista le responderé con nuestra información y espero que la publique como rectificación”, escribió el presidente en la misma red social.

Mejoras en indicadores de salud y fortalecimiento de la red pública

El presidente subrayó que, durante su mandato, los principales indicadores de salud han mostrado avances. Sostuvo que la mortalidad infantil por desnutrición se redujo “a la mitad del último año de Duque, y al más bajo nivel de la historia estadística”, y que la mortalidad perinatal y materna también alcanzó mínimos históricos.

El presidente aseguró que la
El presidente aseguró que la mortalidad infantil, perinatal y materna ha alcanzado los niveles más bajos en la historia reciente del país. - crédito @petrogustavo/X

Además, destacó la inversión estatal en hospitales, la ampliación de la red pública y la incorporación de 90.000 profesionales de la salud contratados directamente por el Estado.

Petro remarcó: “Eso nos ha permitido, vía prevención y red pública, mejorar todos los indicadores, que se usan mundialmente para medir la eficiencia de un sistema de salud”. El mandatario también mencionó la apertura de un hospital insignia en el centro de Bogotá, con una inversión de un billón y medio de pesos, y la expansión de la infraestructura a través de hospitales flotantes y móviles.

“El motivo de la liquidación de cien EPS privadas es el robo de decenas de billones de pesos”

En su mensaje, Petro argumentó que la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano no se originó con su gobierno, sino que es consecuencia de décadas de problemas financieros y corrupción en la administración de las EPS.

“El motivo de la liquidación de cien EPS privadas es el robo de decenas de billones de pesos de los dueños de la mayoría de las EPS liquidadas y de todas las intervenidas”, afirmó el presidente, añadiendo que su gobierno ha trabajado en la reparación de la red pública afectada por esas deudas.

El mandatario señaló que el modelo de salud basado en la competencia de EPS privadas ha resultado insostenible y sostuvo: “Inglaterra tiene un sistema de salud similar al que estamos montando, y funciona mucho mejor que el de EEUU, que es más parecido al de las EPS privadas”.

“No tiene información sobre lo que pasa con las EPS”

Petro remarcó que las críticas del artículo ignoran aspectos esenciales del sistema: “No tiene información también, sobre lo que pasa con las EPS”. En su explicación, el presidente detalló que de las 117 EPS privadas creadas desde 1993, han sido liquidadas 100, lo que ha dejado una deuda de decenas de billones de pesos en la red hospitalaria pública y privada. “Esa liquidación ha destruido casi toda la red pública”, afirmó.

El presidente destacó la puesta en marcha de hospitales de guerra móviles y la ampliación de la cobertura en regiones apartadas, reiterando que los avances en indicadores de salud obedecen a la gestión pública implementada desde su llegada al poder.

Petro cuestionó la imparcialidad del
Petro cuestionó la imparcialidad del artículo y anunció que enviará datos oficiales a la revista. - crédito @petrogustavo/X

“Muy desinformado el autor del artículo de The BMJ”

En referencia directa al texto publicado por el British Medical Journal, Petro afirmó: “Muy desinformado el autor del artículo de The BMJ”. El presidente criticó que el reportaje no consideró “el cuadro de los últimos años de la mortalidad infantil por desnutrición en menores de cinco años”, ni solicitó datos oficiales al gobierno.

Petro concluyó su mensaje con una referencia al sistema de salud británico, afirmando que el modelo estatal que impulsa su administración busca mayor eficiencia y equidad en la cobertura.

¿Qué dice el artículo de The BMJ?

El artículo titulado “How politics destroyed Colombia’s model healthcare system”, publicado por el British Medical Journal, sostiene que las reformas impulsadas por Petro derivaron en “retrasos”, “desabastecimiento” y “cierres” en servicios médicos. Según el texto, “la tragedia es que todo esto fue completamente evitable”, en palabras de Andrés Vecino, investigador de la Universidad Johns Hopkins. El reportaje también señala: “Millones de vidas han sido puestas en riesgo y la gente está muriendo”.

El medio británico detalla que el sistema colombiano fue considerado durante años modelo en la región, con cobertura cercana al 99% de la población y bajos niveles de gasto directo de los hogares. Sin embargo, critica que la intervención estatal en las principales EPS y la “subestimación” de los pagos a estas entidades agravaron la crisis, generando deudas superiores a los 32 billones de pesos reportados en 2025.

La publicación internacional calificó la
La publicación internacional calificó la crisis en el sistema de salud colombiano como una “tragedia” y responsabilizó a las reformas recientes. - crédito @ClaMoralesM/X

El British Medical Journal también recoge testimonios de usuarios afectados por el desabastecimiento de medicamentos y la suspensión de servicios, así como el incremento de afiliaciones al sector privado, que resultan inaccesibles para gran parte de la población.

En el mismo artículo, seis exministros de salud de Colombia acusan al gobierno de “debilitar la confianza en el sistema, desfinanciarlo, alterar su funcionamiento y presentar ese caos como justificación para reemplazarlo”.

