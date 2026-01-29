Colombia

Exministro de Justicia aseveró que a Petro se le nota el miedo de enfrentar a Trump el 3 de febrero: “Veremos a un gatito asustado”

Wilson Ruiz Orejuela hizo uso de duros calificativos en la red social X para poner en duda la disposición del presidente colombiano a enfrentar a su homólogo estadounidense en la reunión prevista en Washington este año

Exministro Wilson Ruiz Orejuela señaló
Exministro Wilson Ruiz Orejuela señaló falta de firmeza de Gustavo Petro ante próxima reunión con Donald Trump - crédito Montaje Infobae

El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela lanzó críticas directas hacia el presidente Gustavo Petro al afirmar que el mandatario colombiano evita un posible encuentro con su homólogo estadounidense Donald Trump.

A través de su cuenta oficial de X, Ruiz Orejuela manifestó que, en su opinión, el jefe de Estado recurre a la provocación y el discurso sin demostrar firmeza en el ejercicio del poder.

“Petro, se le nota el miedo”, expresó el exfuncionario, quien además aseguró que “tanta provocación solo confirma una cosa: no quiere enfrentar a Donald Trump”.

Estas declaraciones se suman a una serie de cuestionamientos sobre el liderazgo del mandatario, a quien Ruiz Orejuela definió como “mucho discurso y bravuconada, pero poca firmeza cuando toca gobernar de verdad”.

El exministro proyectó que el próximo 3 de febrero de 2026 no se observará al ‘jaguar empoderado’ que suele mostrar Petro, sino a un ‘gatito asustado’ ante la posibilidad de un debate con el expresidente estadounidense.

Ruiz Orejuela, quien también ha ocupado curules en el Congreso, remarcó la necesidad de “liderazgo serio y no shows para la galería” en la política nacional.

Las palabras del exministro, difundidas por su cuenta oficial, reflejan la tensión que rodea la figura presidencial en un contexto político marcado por desafíos internos y externos.

Temas Relacionados

Wilson Ruiz OrejuelaExministro de JusticiaGustavo PetroDonald TrumpReunión de Petro y TrumpColombia-Noticias

