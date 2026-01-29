Dane abrió el primer ciclo de cursos virtuales gratuitos para 2026 con enfoque en gestión estadística: así puede inscribirse

Estudiantes y profesionales encuentran una oportunidad única para actualizarse en técnicas, normativas y sistemas que mejoran la calidad de la información en Colombia - crédito Johan Largo/Infobae

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) anunció la apertura del primer ciclo de cursos virtuales gratuitos para 2026, una iniciativa que busca fortalecer las capacidades de profesionales y estudiantes en el uso de herramientas innovadoras para la producción, análisis y aprovechamiento de información estadística en Colombia.

La oferta educativa, disponible desde el viernes 23 de enero de 2026 y con cierre de inscripciones el lunes 9 de febrero de 2026, incluye una amplia gama de temáticas relevantes para quienes deseen profundizar en el campo estadístico.

De acuerdo con la entidad, todos los cursos son virtuales, gratuitos y cuentan con certificación oficial, lo que permite a los participantes avanzar a su propio ritmo y desde cualquier lugar del país, facilitando el acceso a formación de calidad sin barreras geográficas.

Todos los cursos virtuales ofrecen certificación oficial y acceso flexible para profesionales y estudiantes interesados en herramientas de análisis estadístico - crédito Freepik

Entre los cursos destacados en esta edición se encuentran:

Política de Gestión de la Información Estadística

Diseño y construcción de indicadores

Proceso estadístico

Fortalecimiento de registros administrativos para su aprovechamiento estadístico

Enfoque diferencial e interseccional en la producción estadística, Metodología de formulación de un plan estadístico

Sistema de ética estadística del Dane (Sete)

Marco de Aseguramiento de la Calidad para Colombia (MAC)

Norma técnica de la calidad del proceso estadístico NTC PE 1000:2020

Configuración de registros administrativos para su aprovechamiento estadístico

Datos ciudadanos: fundamentos para la generación de información estadística.

Estos contenidos están diseñados para que los participantes desarrollen habilidades aplicables tanto en la gestión pública como privada, lo que les permitirá producir y aprovechar datos de manera más eficiente y confiable.

Además, la incorporación de enfoques diferenciales e interseccionales, así como la profundización en normas técnicas y sistemas de calidad, responde a la necesidad de contar con estadísticas robustas y pertinentes para la toma de decisiones en distintos ámbitos.

La oferta educativa del Dane incluye cursos sobre gestión de información estadística, indicadores, ética, calidad y registros administrativos - crédito Freepik

El proceso de inscripción es sencillo y accesible. Para participar, los interesados deben ingresar al formulario oficial de Inscripción de Cursos Virtuales del SEN, hasta el 9 de febrero de 2026, ingresando al siguiente enlace: Cursos Dane 2026.

Una vez allí, deberán completar un registro que solicita información básica como nombres y apellidos completos, tipo y número de identificación, correo electrónico (preferiblemente de Gmail para evitar incompatibilidades), número de teléfono de contacto y departamento de residencia.

El Dane recomendó revisar cuidadosamente los datos antes de finalizar la inscripción, ya que esta información será utilizada para la matrícula y la posterior emisión de los certificados de participación. El formulario está diseñado para proteger la privacidad de los usuarios, recopilando únicamente los datos proporcionados voluntariamente.

Cada participante podrá inscribirse en un máximo de dos cursos por ciclo, lo que les permite seleccionar las áreas que mejor se adapten a sus intereses o necesidades profesionales. Una vez inscritos, los cursos estarán disponibles a partir del viernes 27 de febrero de 2026 en la plataforma virtual del Dane, con acceso flexible durante el periodo lectivo.

Los participantes pueden inscribirse hasta en dos cursos por ciclo para seleccionar áreas de interés en el campo estadístico nacional - crédito Freepik

El enfoque de estos cursos no solo abarca la producción técnica de estadísticas, sino también el fortalecimiento de registros administrativos, la formulación de planes estadísticos, la implementación de sistemas de ética y calidad y la generación de información a partir de los datos ciudadanos.

Esta oferta educativa se alinea con los desafíos actuales de la gestión de datos y la importancia de contar con información confiable y pertinente para orientar políticas públicas, investigaciones y proyectos en todos los sectores.

Finalmente, el Dane invitó a estudiantes, profesionales, funcionarios públicos y ciudadanos interesados en la estadística a aprovechar esta oportunidad de formación gratuita y certificada, con el fin de contribuir al desarrollo de capacidades en materia estadística clave para consolidar una cultura de datos en Colombia y garantizar la calidad, transparencia y utilidad de la información.