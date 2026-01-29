Colombia

Dane abrió el primer ciclo de cursos virtuales gratuitos para 2026 con enfoque en gestión estadística: así puede inscribirse

La nueva etapa formativa abre oportunidades inéditas para quienes buscan mejorar habilidades en análisis de datos, metodologías actuales y marcos de calidad en sectores públicos y privados del país

Guardar
Estudiantes y profesionales encuentran una
Estudiantes y profesionales encuentran una oportunidad única para actualizarse en técnicas, normativas y sistemas que mejoran la calidad de la información en Colombia - crédito Johan Largo/Infobae

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) anunció la apertura del primer ciclo de cursos virtuales gratuitos para 2026, una iniciativa que busca fortalecer las capacidades de profesionales y estudiantes en el uso de herramientas innovadoras para la producción, análisis y aprovechamiento de información estadística en Colombia.

La oferta educativa, disponible desde el viernes 23 de enero de 2026 y con cierre de inscripciones el lunes 9 de febrero de 2026, incluye una amplia gama de temáticas relevantes para quienes deseen profundizar en el campo estadístico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la entidad, todos los cursos son virtuales, gratuitos y cuentan con certificación oficial, lo que permite a los participantes avanzar a su propio ritmo y desde cualquier lugar del país, facilitando el acceso a formación de calidad sin barreras geográficas.

Todos los cursos virtuales ofrecen
Todos los cursos virtuales ofrecen certificación oficial y acceso flexible para profesionales y estudiantes interesados en herramientas de análisis estadístico - crédito Freepik

Entre los cursos destacados en esta edición se encuentran:

  • Política de Gestión de la Información Estadística
  • Diseño y construcción de indicadores
  • Proceso estadístico
  • Fortalecimiento de registros administrativos para su aprovechamiento estadístico
  • Enfoque diferencial e interseccional en la producción estadística, Metodología de formulación de un plan estadístico
  • Sistema de ética estadística del Dane (Sete)
  • Marco de Aseguramiento de la Calidad para Colombia (MAC)
  • Norma técnica de la calidad del proceso estadístico NTC PE 1000:2020
  • Configuración de registros administrativos para su aprovechamiento estadístico
  • Datos ciudadanos: fundamentos para la generación de información estadística.

Estos contenidos están diseñados para que los participantes desarrollen habilidades aplicables tanto en la gestión pública como privada, lo que les permitirá producir y aprovechar datos de manera más eficiente y confiable.

Además, la incorporación de enfoques diferenciales e interseccionales, así como la profundización en normas técnicas y sistemas de calidad, responde a la necesidad de contar con estadísticas robustas y pertinentes para la toma de decisiones en distintos ámbitos.

La oferta educativa del Dane
La oferta educativa del Dane incluye cursos sobre gestión de información estadística, indicadores, ética, calidad y registros administrativos - crédito Freepik

El proceso de inscripción es sencillo y accesible. Para participar, los interesados deben ingresar al formulario oficial de Inscripción de Cursos Virtuales del SEN, hasta el 9 de febrero de 2026, ingresando al siguiente enlace: Cursos Dane 2026.

Una vez allí, deberán completar un registro que solicita información básica como nombres y apellidos completos, tipo y número de identificación, correo electrónico (preferiblemente de Gmail para evitar incompatibilidades), número de teléfono de contacto y departamento de residencia.

El Dane recomendó revisar cuidadosamente los datos antes de finalizar la inscripción, ya que esta información será utilizada para la matrícula y la posterior emisión de los certificados de participación. El formulario está diseñado para proteger la privacidad de los usuarios, recopilando únicamente los datos proporcionados voluntariamente.

Cada participante podrá inscribirse en un máximo de dos cursos por ciclo, lo que les permite seleccionar las áreas que mejor se adapten a sus intereses o necesidades profesionales. Una vez inscritos, los cursos estarán disponibles a partir del viernes 27 de febrero de 2026 en la plataforma virtual del Dane, con acceso flexible durante el periodo lectivo.

Los participantes pueden inscribirse hasta
Los participantes pueden inscribirse hasta en dos cursos por ciclo para seleccionar áreas de interés en el campo estadístico nacional - crédito Freepik

El enfoque de estos cursos no solo abarca la producción técnica de estadísticas, sino también el fortalecimiento de registros administrativos, la formulación de planes estadísticos, la implementación de sistemas de ética y calidad y la generación de información a partir de los datos ciudadanos.

Esta oferta educativa se alinea con los desafíos actuales de la gestión de datos y la importancia de contar con información confiable y pertinente para orientar políticas públicas, investigaciones y proyectos en todos los sectores.

Finalmente, el Dane invitó a estudiantes, profesionales, funcionarios públicos y ciudadanos interesados en la estadística a aprovechar esta oportunidad de formación gratuita y certificada, con el fin de contribuir al desarrollo de capacidades en materia estadística clave para consolidar una cultura de datos en Colombia y garantizar la calidad, transparencia y utilidad de la información.

Temas Relacionados

Cursos DaneCursos virtualesCursos gratuitos ColombiaFormación gratuita estadísticaConvocatorias DaneColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Accidente de Satena: campesino que halló los restos del avión habló de las condiciones climáticas de la zona y descartó atentado

Los reportes indican que la aeronave, operada por Searca y con 15 personas a bordo, se precipitó en zona rural luego de que la torre de control le perdiera el rastro. Equipos técnicos continúan investigando las causas del siniestro

Accidente de Satena: campesino que

Estas son las características del avión de Satena que se estrelló en Catatumbo: la Policía Nacional también los usa

Después del accidente aéreo que dejó 15 víctimas fatales, comenzaron a conocerse los detalles técnicos de la aeronave, mientras las autoridades continúan con la investigación

Estas son las características del

Así es la nueva deuda que generó el Gobierno Petro para Colombia y que quedará en manos de bancos que operan en el país

La operación busca extender plazos y dar mayor flexibilidad financiera frente al entorno internacional, además de financiar parte del Presupuesto General de la Nación

Así es la nueva deuda

Habló la esposa del capitán Vanegas, piloto de Satena, tras el accidente aéreo en Catatumbo: “Lleva 18 años sin parar de trabajar”

Lucía Cabrera, pareja del piloto, exigió respuestas por la falta de información oficial y contó la trayectoria profesional del capitán fallecido en el siniestro aéreo que dejó 15 víctimas

Habló la esposa del capitán

Ariadna Gutiérrez deslumbró en la Semana de la Alta Costura de París: “Un sueño al que nunca me acostumbraré”

La modelo y exvirreina de belleza formó parte del desfile de la colección Primavera-Verano del diseñador francés Stéphane Rolland

Ariadna Gutiérrez deslumbró en la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

María Carolina Hoyos habló del

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

ENTRETENIMIENTO

Ariadna Gutiérrez deslumbró en la

Ariadna Gutiérrez deslumbró en la Semana de la Alta Costura de París: “Un sueño al que nunca me acostumbraré”

Luis Alfonso alarmó a sus seguidores al mostrar que estuvo en el hospital: esto fue lo que le pasó

El cartagenero Hamilton llevará su afrobeats a “El Partido de la Historia” junto a Lionel Messi en Medellín

Alina Lozano y Jim Velásquez son señalados de ser una “pareja falsa” tras su paso por ‘¿Apostarías por mí?’

Karol G le dio un regalo inesperado a sus fanáticos en Provenza: pagó más de $30 millones

Deportes

La historia oculta: James Rodríguez

La historia oculta: James Rodríguez fue ofrecido a un club sudamericano, pero la economía del equipo no alcanzó

La reducción de cupos en la Liga BetPlay llegó a la justicia: Acolfutpro interpuso una tutela contra Dimayor

Falcao intercede por la llegada de un talento creativo del fútbol internacional a Millonarios

Estadísticas preocupantes: el presente de Hernán Torres y el futuro incierto en Millonarios

Bayern Múnich derrotó al PSV con asistencia de Luis Díaz y avanzó a los octavos de final de la Champions League