Cómo consultar el puntaje crediticio en 2026: DataCrédito explicó claves para entender el historial financiero

- crédito Infobae

El puntaje crediticio se ha convertido en una de las referencias más utilizadas dentro del sistema financiero colombiano para evaluar el comportamiento de pago de las personas y su relación con distintos productos económicos.

De acuerdo con información divulgada por Semana, este indicador permite estimar la probabilidad de cumplimiento de las obligaciones adquiridas y se construye a partir de datos reportados por múltiples fuentes.

DataCrédito explicó que el puntaje es un número que resume el manejo histórico de las obligaciones financieras, con base en información suministrada por bancos, cooperativas, comercios, compañías de servicios y empresas de telecomunicaciones. Esa recopilación permite que cada persona conozca, administre y cuide su historial crediticio, lo que puede facilitar el acceso a nuevas alternativas financieras.

- crédito Johan Largo/Infobae

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este indicador no solo es utilizado por las entidades que otorgan créditos, sino que también funciona como una herramienta de consulta para los ciudadanos. El puntaje sirve para entender la reputación financiera personal, identificar hábitos de pago y reconocer áreas de mejora dentro del manejo de las finanzas.

Según DataCrédito Experian, el puntaje crediticio se expresa en una escala que va de 150 a 999 puntos. Ese rango se calcula a partir de diferentes variables relacionadas con el comportamiento financiero, entre ellas el cumplimiento en los pagos, la cantidad y el tipo de productos crediticios activos, el nivel de uso de esos productos y la experiencia acumulada a lo largo del historial.

Un puntaje más alto suele asociarse con mayor consistencia y estabilidad financiera, lo que para las entidades financieras se traduce en una menor probabilidad de incumplimiento futuro. Sin embargo, DataCrédito aclaró que no existen calificaciones absolutas que definan si un puntaje es bueno o malo, ya que cada entidad evalúa la información bajo sus propios modelos de riesgo.

En ese sentido, algunas instituciones complementan el puntaje de DataCrédito con modelos internos de evaluación, los cuales consideran variables adicionales según el tipo de producto financiero que se esté solicitando, las políticas de crédito y el perfil del solicitante.

Imagen de referencia. Datacrédito anunció que ya comenzó a eliminar los reportes negativos de usuarios morosos. Foto: Colprensa

¿Cómo consultar el puntaje crediticio en Colombia?DataCrédito indicó que las personas pueden revisar su historial y puntaje de manera gratuita a través de su portal oficial. El proceso se realiza ingresando al sitio web de la entidad, accediendo a la sección “Personas” y seleccionando la opción “Consulta en Línea”. Posteriormente, se debe ingresar el número de identificación y algunos datos personales con el fin de validar la identidad.

Este acceso permite conocer el puntaje actual, revisar los reportes registrados y verificar la información que ha sido suministrada por las distintas entidades que reportan al sistema. La consulta periódica del historial es una de las prácticas recomendadas para mantener control sobre la información financiera personal.

DataCrédito también recordó que los puntajes pueden variar con el tiempo. No se trata de un número estático, sino de un indicador que cambia de acuerdo con las decisiones financieras que se toman y con la forma en que se administran los compromisos adquiridos.

Desde la entidad se señaló que, en promedio, el puntaje de crédito de los colombianos se ubica alrededor de los 630 puntos. Este valor funciona como una referencia general del comportamiento financiero en el país y suele relacionarse con pagos que se cumplen en la mayoría de los casos, niveles de endeudamiento manejables y trayectorias crediticias estables.

Ese promedio permite a las personas ubicar su propio puntaje frente al panorama general, aunque DataCrédito enfatizó que cada situación es particular y depende de múltiples factores individuales.

Si tiene una deuda de más de cinco años y está reportado en Datacrédito, su deuda podría prescribir - crédito Pixabay

Entre las variables que influyen en la ubicación dentro de la escala se encuentran la edad, el nivel de ingresos, la experiencia previa con productos financieros, la cantidad de obligaciones vigentes y el nivel de endeudamiento. La etapa de vida también incide en el puntaje, ya que las personas con historiales más largos suelen contar con mayor información acumulada.

En el marco de las recomendaciones para 2026, DataCrédito reiteró la importancia de entender el puntaje como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones financieras.

En ese contexto, Jacob Sandberg, vicepresidente de Midatacrédito, afirmó: “El puntaje de crédito es una herramienta muy valiosa que todavía puede aprovecharse mucho más en la vida diaria. Desde Midatacrédito.com trabajamos para que las personas entiendan su información, la usen mejor y la conviertan en decisiones financieras más claras, tanto en el ecosistema digital como en espacios presenciales como la Feria de Midatacrédito”.