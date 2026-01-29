Bogotá vivirá una noche de mujeres poderosas y rancheras en la Zona T

Las Agropecuarias

La música regional mexicana y la música popular se tomarán el centro de la escena en Bogotá este jueves 29 de enero con la presentación de Las Agropecuarias y La Banda Legado en La Casa de la Ranchera, en la Zona T.

El evento reunirá a destacadas exponentes femeninas, como en un espectáculo conocido como Las Agropecuarias junto a la Banda Legado, una agrupación referente del género en una función pensada para mayores de edad y aficionados a la música popular.

La convocatoria forma parte de la agenda nocturna de la Zona T, reconocida por su oferta cultural y gastronómica y por su papel protagónico en la difusión de la música en vivo. Los organizadores resaltan el valor de una propuesta artística que fusiona tradiciones sonoras mexicanas con una nueva perspectiva femenina y repertorios innovadores.

En el cartel figuran voces que marcan tendencia en el panorama actual del género. Ela Prieto, Milena Valente y Natalia León actuarán en un formato que combina estilos diversos de la música popular y la regional mexicana, mientras que La Banda Legado aportará su característico sonido. El espectáculo busca un público dispuesto a explorar experiencias musicales que combinan raíces profundas y propuestas contemporáneas.

Ela Prieto se ha forjado una carrera musical basada en la búsqueda de identidad propia y autenticidad artística. La intérprete relató que su decisión de emprender un proyecto personal supuso analizar, con objetividad, cuáles eran sus espacios en la escena: “Cuando empecé a estructurar mi proyecto personal, yo dije: no, tenemos que sentarnos con cabeza fría, y no es solamente lo que me gusta, sino también verlo de una manera más objetiva... dónde está el espacio”.

Insiste en la necesidad de que cada canción refleje vivencias y emociones: “El propósito es buscar uno darle vida”, expresa. Para Prieto, todo logro supone un proceso de esfuerzo y resiliencia, al afirmar: “Es una cuestión de entender que nada en la vida te va a llegar así de fácil, todo esto requiere un esfuerzo... y ser uno fuerte”.

En el caso de Milena Valente, su debut en la música popular se consolida con el sencillo “Parla BARATA”, acompañado por la banda Corazón Herido, compuesta en su totalidad por mujeres.

La pieza, producida por Dany on the Beat en Bogotá y presentada junto a un videoclip de Studio 35, refleja un mensaje de empoderamiento femenino y autonomía. “No necesitamos validación, somos protagonistas de nuestra propia historia”. Su propuesta fusiona elementos de la música popular colombiana con el regional mexicano, otorgando a la tuba un lugar central en la base musical.

Natalia León encontró en las redes sociales su plataforma de lanzamiento y ha consolidado su nombre como autora e intérprete en la música popular. Su sencillo “Perdistr tú”, producido por Titan Productions, se convirtió en una declaración de fortaleza al abordar el fin de relaciones tóxicas.

“‘Perdiste tú’ es una canción que habla de la satisfacción al terminar una relación donde una de las dos personas toma la decisión de marcharse y dejar en claro que el daño no lo hizo ella”, comentó León. En el videoclip, la presencia femenina y el mensaje de independencia se enfatizan mediante un elenco protagonizado íntegramente por mujeres y una ambientación conceptual que resalta la inteligencia y autonomía.

La Banda Legado consolida el perfil sonoro del regional mexicano y es reconocida por preservar la esencia de estos géneros tradicionales, sin perder de vista la renovación y la conexión con nuevos públicos. El grupo actuará en conjunto con las intérpretes, asegurando el elemento musical distintivo del espectáculo.

Este evento pone el foco en un género históricamente dominado por hombres, que hoy experimenta un resurgimiento impulsado por mujeres artistas. La síntesis de tradición e innovación y el protagonismo femenino reflejan el dinamismo actual de la música ranchera y popular en el entorno urbano bogotano.

La cita de Las Agropecuarias y La Banda Legado invita a descubrir una propuesta que conjuga herencia musical y creatividad, pensada para quienes valoran la autenticidad y la renovación en los sonidos populares.