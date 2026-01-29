Andrés Ricci, confeso asesino de Luz Mery Tristán, reconstruyó la noche del crimen: “Creo que el diablo se nos metió a la casa”

Un juez en Cali responsabilizó a Andrés Ricci por el feminicidio agravado de la excampeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán - crédito @fiscaliacol/Twitter

El 4 de agosto de 2023, en Colombia fue noticia el asesinato de la expatinadora Luz Mery Tristán, recordada atleta vallecaucana que supo ocupar los primeros puestos de varias competencias internacionales.

En los detalles del hecho, las autoridades informaron que el crimen había sido perpetrado por Andrés Ricci, pareja sentimental de la mujer, que en 2025 fue condenado a 45 años de prisión.

En diálogo con Más allá del silencio, Ricci decidió entregar su primera entrevista pública y hablar sobre lo que pasó en la residencia que compartía con Tristán el día del asesinato.

El empresario fue condenado a 45 años de prisión por asesinar a Luz Mery Tristán - crédito @Másalládelsilencio/YouTube

Ricci inició su relato revelando que siempre llamó “María” a su pareja, argumentando que hacía eso porque la consideraba una “santa”.

“Amo ese nombre, me di cuenta un día que tenía un nombre de luz y me encantaba; a ella le lucía con su esencia, con su claridad, con su carácter. Siempre amé y ella amaba que le dijeran Luz María. La pienso mucho, todos los días”.

Sobre la noche del crimen, recordó que el día anterior tuvieron una jornada habitual, en la que estaban terminando de planificar un viaje a Norteamérica.

“Es un día de oscuridad para una pareja; hasta hoy no entiendo por qué pasó. Nosotros íbamos de viaje para Estados Unidos el 8 de agosto; el 3 estábamos compartiendo en casa, hablamos del viaje, ella me mostró unas fotos y al otro día se levantó temprano para dejar el cierre en su empresa; yo me quedé indispuesto”.

Ricci aseguró que en ningún momento quiso asesinar a su pareja - crédito @Másalládelsilencio/YouTube

El empresario afirmó que la discusión con su pareja comenzó por una solicitud de un empleado, además de que él decidió no arribar a su casa tras salir del trabajo, sino que optó por tomar licor en su empresa.

“Destapé una botella de whisky y empecé a tomar trago; tuvimos una videollamada y colgamos. Me llama el conductor, pero ella estaba con el que me asistía a mí. Él me llama y me dice: ‘Jefe, ¿le puede recordar a la señora que hoy es mi día de descanso?’. Yo la llamé y le recordé; a ella no le gustó, pero de todas maneras se fue con él para la casa”.

Presuntamente, Tristán le reclamó a Ricci por llegar ebrio a su vivienda; además, aseguró que la expatinadora había retirado de su “sitio” un arma que tenían en la casa.

“Entré a la habitación y ella estaba en la cama. Empezó a hablar y yo tenía muchos tragos en la cabeza. Yo no estaba coherente y vi la pistola; ese no era su sitio. Yo creo que el diablo se nos metió a la casa. Luz María salió y yo me fui detrás de ella hacia la habitación continua”.

Andrés Ricci narró lo que pasó la noche que asesinó a Luz Mery Tristán - crédito @Másalládelsilencio/YouTube

Andrés Ricci agradeció por poder hablar por primera vez ante un medio de comunicación tras haber sido condenado, espacio que aprovechó para reconocer públicamente que asesinó a su pareja.

“Llegué a la puerta, que no tuvo seguro, pero yo le dije que me abriera… Le di cuatro tiros a la chapa. Luz María estaba agachada y con un pie en la cama, sosteniendo para que yo no entrara. Yo hice los disparos y ella se quedó en silencio. No sé, fue mi reacción”.

El empresario se preguntó por qué no tuvo un comportamiento diferente, pero terminó el diálogo indicando que se han generado narrativas falsas sobre él, ya que se autopercibe como una buena persona.

“He pensado por qué no tumbé la puerta; era una de una casa normal, que se pudo haber tumbado con una patada, pero con honestidad no sé, estaba asustado y descompuesto, fue una irresponsabilidad”.