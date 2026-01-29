Alejandro Gaviria reaccionó a revelaciones de Petro en las que salpicó a Laura Sarabia: “Confiesa la corrupción”

El exministro Alejandro Gaviria aseguró que el Gobierno Petro es responsable del colapso del sistema de salud - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro causó controversia al destapar presuntas irregularidades alrededor de la elección de los interventores de las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. De acuerdo con las declaraciones que dio el 27 de enero de 2026 desde la Casa de Nariño, quien fue su jefa de despacho y ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, envió las hojas de vida de los interventores, a los que Petro despidió posteriormente.

Aseguró que el exsuperintendente Luis Carlos Leal recibió esas hojas de vida y que fue engañado al respecto. “Le dije a usted: ‘Por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores’. Y usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida, que yo no puse, pero dijeron que era yo. Laura”, aseveró el jefe de Estado.

Según indicó, los interventores elegidos, cuyas hojas de vida habría allegado Sarabia, impidieron el correcto desarrollo de las intervenciones durante un año y la adecuada implementación de la reforma a la salud. “Esos interventores fueron, fue a hacer un business con nosotros”, señaló.

El presidente resaltó el trabajo del exsuperintendente, pero le pidió “perder la ingenuidad”, haciendo referencia a los supuestos engaños de Sarabia en los que habría caído. Aseguró, además, que en su administración varias personas han terminado traicionándolo. “Usted no sabe cuánto me han traicionado, pero no voy a hablar de eso”, precisó.

El exministro de Salud y de Educación Alejandro Gaviria, que en un inicio estuvo del lado del Gobierno nacional, se refirió a las revelaciones que hizo el primer mandatario, indicando que el mismo jefe de Estado puso sobre la mesa posibles actos de corrupción que se habrían cometido dentro de su Gobierno, y en los que estaría involucrada Laura Sarabia.

Según el ex jefe de la cartera, mientras se conocen más detalles sobre el tema, el sistema de salud colombiano enfrenta mayores problemáticas, a su juicio, causadas por el administración de Gustavo Petro.

“El presidente confiesa la corrupción de las EPS intervenidas. Con el tiempo, sabremos toda la verdad. Por ahora, sabemos que el gobierno llevó la salud al colapso por ideología y corrupción”, señaló.

La ex jefa de despacho y excanciller, que ahora funge como embajadora de Colombia en el Reino Unido, se desligó de cualquier responsabilidad al respecto. De acuerdo con su explicación, que brindó a través de su cuenta de X, no tuvo ninguna intervención en la designación de los interventores de las EPS que fueron intervenidas.

Aseguró que el primer mandatario y que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tienen claridad sobre su proceder. “Mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año. El Presidente @petrogustavo y su Ministro de Salud lo saben”, precisó.

Gaviria reaccionó a las explicaciones de la embajadora, advirtiendo sobre la gravedad de la situación e insinuando que varias personas podrían estar involucradas en los presuntos actos de corrupción que se cometieron en el sistema de salud.

“Este asunto es muy grave. Estamos ante actos de corrupción que han causado muertes y sufrimiento humano. Todos se lavan las manos. Probablemente todos las tienen sucias”, aseveró.

Desde su perspectiva, estas irregularidades habrían influido en el deterioro de la atención de los pacientes afiliados a las EPS intervenidas. En diciembre de 2025, la Procuraduría General de la Nación advirtió sobre la crisis que se evidenciaba en las entidades promotoras de salud y en el propio sistema.

“Los resultados de las visitas administrativas a 18 EPS, incluyendo 9 intervenidas, han revelado un dato crítico: la intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha resultado en un empeoramiento de las condiciones de acceso y sostenibilidad financiera en los casos analizados”, explicó.