Medellín amplía programas de formación tecnológica y Matrícula Cero para el primer semestre de 2026: más de 2.000 cupos

La convocatoria permite inscribirse a 22 cursos virtuales en áreas clave como computación en la nube, inteligencia artificial y ciberseguridad - crédito Alcaldía de Medellín

Medellín mantiene abierta la convocatoria para 2.500 cupos gratuitos de formación tecnológica, resultado de la alianza entre la alcaldía y la multinacional Oracle, reconocida mundialmente por sus servicios en nube e inteligencia artificial.

A través de la Agencia de Educación Postsecundaria, Sapiencia, la administración invitó a la ciudadanía a inscribirse y aprovechar esta oferta, que busca elevar el nivel de competencias digitales en la región.

La inscripción se realiza desde la Ciudadela Digital @Medellín, gestionada por Sapiencia, y permite el acceso a veintidós cursos ofrecidos mediante la iniciativa Skill Development Initiative (SDI) de Oracle University. Los programas disponibles abordan áreas clave como computación en la nube, inteligencia artificial, ciberseguridad, desarrollo de aplicaciones, bases de datos, integración tecnológica y procesos empresariales, cubriendo sectores como finanzas, ventas y compras.

Los participantes podrán certificar sus competencias con títulos internacionales otorgados por Oracle University, altamente valorados en el sector tecnológico global - crédito Alcaldía de Medellín

Según el director general de Sapiencia, Salomón Cruz Zirene, el objetivo es que más personas en la ciudad “se formen con estándares internacionales y accedan a habilidades que demanda la economía digital”. El funcionario destacó que “es una oportunidad para fortalecer el talento, impulsar el empleo y emprendimiento y seguir posicionando a la ciudad como referente en ciencia, tecnología e innovación”.

La formación será completamente virtual gracias a la plataforma Oracle MyLearn, lo que permite a los participantes avanzar a su propio ritmo y acceder a rutas de aprendizaje flexibles. Una vez finalizados los módulos, los inscritos podrán presentar exámenes para obtener certificaciones de industria con reconocimiento internacional, expedidas por Oracle University, una de las credenciales más valoradas en el sector tecnológico global.

Este respaldo oficial no solo acredita el dominio técnico en herramientas de vanguardia, sino que otorga una ventaja competitiva relevante en el mercado laboral. La certificación se convierte en una llave de acceso para mejorar la empleabilidad y conectar con mejores ofertas laborales. Los talentos locales pueden así proyectarse con mayor solidez dentro del ecosistema digital, alineando sus competencias con las exigencias reales del mercado global.

El programa busca mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción laboral de los ciudadanos en el ecosistema digital local y global - crédito Alcaldía de Medellín

Los interesados en acceder a uno de estos 2.500 cupos pueden consultar los requisitos e inscribirse gratuitamente a través de la página arrobamedellin.edu.co. La convocatoria continúa abierta y se orienta a cualquier ciudadano que desee mejorar su perfil profesional en áreas tecnológicas.

A la par de esta iniciativa, la Alcaldía de Medellín, por medio de Sapiencia, mantiene abierta la convocatoria para el programa Matrícula Cero hasta el seis de febrero. Este programa representa una oportunidad adicional para que los ciudadanos accedan y permanezcan en la educación superior pública sin costo de matrícula.

Para el primer semestre, el programa Matrícula Cero asignará 46.667 beneficios destinados al pago de matrícula y derechos complementarios en programas técnicos profesionales, tecnológicos y profesionales. La inversión supera los $37.000 millones, resultado de un proceso de diálogo con instituciones públicas de educación superior, la flexibilización de criterios de acceso y la incorporación de nuevas fuentes de financiación, lo que permitió incluir 4.000 cupos adicionales por semestre.

“El propósito de Matrícula Cero es que más personas encuentren en la educación un camino para transformar sus vidas. Este programa fortalece las instituciones de educación superior públicas y garantiza que los estudiantes tengan las condiciones para acceder, permanecer y graduarse. Cada beneficio entregado es una oportunidad real para que más talento siga avanzando”, afirmó el director general de Sapiencia.

Matrícula Cero exige requisitos como residencia en Medellín, matricular al menos ocho créditos académicos y mantener un promedio igual o superior a 3.0. - crédito Alcaldía de Medellín

El programa está dirigido a estudiantes matriculados o admitidos en instituciones públicas de educación superior con sede en Medellín como el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Pascual Bravo, Colegio Mayor de Antioquia, Universidad de Antioquia, Tecnológico de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Institución Universitaria Digital de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Para los aspirantes nuevos, los requisitos incluyen haber nacido o residido en Medellín durante al menos el último año previo a la convocatoria y matricular un mínimo de ocho créditos académicos. Quienes renuevan el beneficio deben haber aprobado ocho créditos en el último periodo financiado, matricular al menos ocho créditos para el semestre siguiente, mantener un promedio igual o superior a 3.0 y conservar la condición de estudiante activo. El formulario de caracterización debe diligenciarse en sapiencia.gov.co.