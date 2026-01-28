Mary Méndez criticó las publicaciones que promueven el ‘secreto’ de la longevidad: “¿A cuenta de qué vivir 100 años?”

La presentadora señaló que el deseo del ser humano de vivir más con las problemáticas sociales que existen no debería ser motivo de preocupación y ve innecesario ese anhelo - crédito @marymendez55/IG

En un ambiente digital saturado de promesas sobre cómo lograr la longevidad, Mary Méndez, reconocida empresaria y presentadora, cuestiona el sentido de buscar una vida extendida en un mundo donde, a su juicio, prevalecen la agresividad y el egocentrismo entre las personas.

En diálogo con sus seguidores en redes sociales, la conductora de productos alimentarios saludables expone una crítica directa hacia la cultura de la “vida eterna” promovida en internet.

Ante la constante aparición de métodos y productos que aseguran “el secreto de la longevidad”, Méndez expresa su asombro y rechazo: “¿Quién quiere vivir cien años? ¿Quién quiere vivir cien años? ¡Qué cansancio!”, dijo de forma enfática en su espacio digital.

La presentadora atribuye el auge de esta obsesión a lo que considera un profundo individualismo. “El egocentrismo del ser humano es una cosa impresionante. ¡Vivir más de cien años! Qué hartada, qué hartada”, declaró Méndez al dirigirse a sus seguidores.

Su mensaje resalta el contraste entre el interés por la supervivencia prolongada y las dificultades para convivir en el presente.

Méndez relaciona el fenómeno con un agotamiento colectivo y una crítica al comportamiento humano actual:

“El ser humano y su necesidad de perpetuarse en estas tierras, en el mundo. Oye, pero si no podemos con los poquitos que tenemos, porque nos estamos matándonos los unos a los otros, ¿y ya vamos a querer vivir cien años? ¿A cuenta de qué?”, continuó la conductora, visibilizando su escepticismo ante dichos anhelos de longevidad.

Para la presentadora, el deseo humano de perdurar se contrapone con una convivencia social que, según advierte, evidencia profundas fracturas: “Nosotros somos una porquería como para querer perpetuarnos cien años”, sostuvo al señalar la falta de armonía y el daño mutuo dentro de la sociedad actual.

Méndez cierra su reflexión con un llamado irónico a dejar espacio para otras formas de vida: “Dejen que la, que la tierra respire, dejen que los animales se reproduzcan, que vengan acá los marcianos, que venga acá otra especie que habite esta tierra, alguien que sea mejor que nosotros. Nosotros viviendo de más de cien años... ¡Hombre!”, remató, dando voz a un desencanto con las aspiraciones humanas frente al ciclo natural del planeta.

Las reacciones por sus palabras no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes en la publicación, de los cuales destacan: “Jajajaja tal cual! ¡Opino lo mismo! ¡No quiero vivir 100 años! Peeero los que viva aquí, sí quiero estar saludable, fuerte, ser independiente y para eso sí hay mucha ayuda real”; “totalmente de acuerdo, qué jartera con esa gente”, entre otros.

El retoque estético que se realizó en rostro

La presentadora Mary Méndez compartió con sus seguidores que se sometió a un procedimiento estético para mejorar la apariencia de su rostro.

A través de sus redes sociales, la presentadora de La red, en Caracol Televisión, relató que eligió la bioestimulación de colágeno con Radiesse, un tratamiento que busca estimular la producción natural de colágeno en la piel, aportando firmeza y elasticidad sin aumentar el volumen facial.

Según explicó la propia Mary, el procedimiento no consiste en rellenos tradicionales, sino en una sustancia que incentiva la generación de colágeno y ayuda a que el rostro luzca rejuvenecido de forma progresiva.

“Lo amo, no es una vaina, como a mí me dijo la doctora (…) y yo estaba súper escéptica, porque eso es una puya que le meten a uno por aquí y ahí va la sustancia que hace que el colágeno en la piel se produzca más”, sostuvo la presentadora en una de sus publicaciones.

Durante su revelación, Mary Méndez enfatizó que no es partidaria de los rellenos faciales excesivos y prefiere alternativas que mantengan sus rasgos naturales. “A mí sáquenme, a mí no me rellenen nada”, afirmó con humor, lo que generó reacciones diversas entre sus seguidores.