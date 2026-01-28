María Corina Machado cuestionó la propuesta de Gustavo Petro sobre juzgamiento de Nicolás Maduro fuera de Estados Unidos

La dirigente opositora puso en duda que el sistema judicial venezolano tenga independencia para juzgar a Maduro - crédito X

La líder opositora venezolana María Corina Machado se pronunció sobre la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de que Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos el 3 de enero de 2026, sea juzgado fuera del sistema judicial estadounidense. El planteamiento del mandatario colombiano generó reacciones luego de ser expuesto durante un escenario internacional y retomado previamente en declaraciones públicas en Bogotá.

Machado expresó sus cuestionamientos en declaraciones a los medios de comunicación, en las que hizo referencia directa a las condiciones del sistema judicial venezolano y a los riesgos que, según afirmó, enfrentan los jueces que emiten decisiones contrarias a los intereses del régimen.

En ese contexto, planteó dudas sobre la posibilidad de que exista un proceso judicial independiente dentro de Venezuela. “Yo me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen”, afirmó Machado, al señalar que, en su opinión, los magistrados no cuentan con garantías para actuar con autonomía frente al poder político.

La dirigente opositora agregó que quienes ejercen funciones judiciales en el país conocen las consecuencias de dictar fallos adversos al régimen. “Sabe que puede terminar como terminó la última juez que emitió una sentencia contraria al régimen”, señaló, antes de mencionar un caso específico que, según explicó, ejemplifica esa situación.

En sus declaraciones, María Corina Machado citó el caso de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni, quien fue detenida en 2009 luego de ordenar la liberación condicional de un empresario, tras considerar que se había excedido el tiempo máximo de prisión preventiva establecido por la ley venezolana.

De acuerdo con el relato de Machado, la jueza Afiuni fue encarcelada tras esa decisión judicial. “Hugo Chávez ordenó meterla presa porque siguiendo su conciencia, emitió una sentencia contraria a los intereses del régimen”, afirmó la dirigente opositora, al referirse al entonces presidente de Venezuela.

Afiuni permaneció privada de la libertad durante varios años y su caso fue ampliamente documentado por organizaciones internacionales de derechos humanos, que señalaron irregularidades en el proceso y denunciaron presiones políticas sobre el poder judicial venezolano. El episodio ha sido citado en distintos escenarios como un ejemplo de las limitaciones a la independencia judicial en el país.

Machado retomó este antecedente para reforzar su cuestionamiento a la propuesta del presidente colombiano. “Entonces, ¿son esos jueces los que piensa el presidente de Colombia que van a juzgar a Nicolás Maduro?”, expresó, al poner en duda que existan condiciones para un juicio imparcial dentro del sistema judicial venezolano.

La intervención de Petro en Panamá

La propuesta de Gustavo Petro fue presentada durante su primera intervención en la sesión inaugural del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se desarrolla en Panamá. En ese escenario, el presidente colombiano planteó la posibilidad de que Nicolás Maduro sea juzgado por un “tribunal de las tres Américas”, como alternativa a un proceso exclusivamente en Estados Unidos.

Durante su discurso, el mandatario se refirió a las críticas que, según indicó, han surgido desde distintos sectores. “No defiendo, como afirma mi prensa, a Maduro. Considero que debe ser juzgado por un tribunal, ya sea venezolano o de algún país de América”, afirmó Petro, al tiempo que propuso la construcción de un mecanismo judicial regional.

Petro explicó que su planteamiento está ligado a la necesidad de replantear las estrategias contra el narcotráfico. “Si llegamos a construir un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico, que creo necesario”, señaló, al considerar que el fenómeno supera las fronteras nacionales.

En ese sentido, sostuvo que “la estrategia actual no ha logrado detener el narcotráfico; lo que observo es que sigue creciendo. Este fenómeno no es solo regional, es mundial, universal”.

Declaraciones en Bogotá y contexto diplomático

Un día antes de su intervención en Panamá, el martes 27 de enero, el presidente colombiano se refirió al caso de Nicolás Maduro durante un evento público en Bogotá junto al alcalde Carlos Fernando Galán. En ese espacio, hizo un llamado directo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que se permita que Maduro sea juzgado fuera del sistema judicial estadounidense.

En su intervención, Petro cuestionó el funcionamiento del sistema internacional y el papel de las Naciones Unidas. “Naciones Unidas —y en eso estoy de acuerdo con Trump— no sirve para nada”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el derecho internacional debe ser transformado.

El mandatario insistió en que, a su juicio, la solución no pasa por acciones militares contra Venezuela. “La manera de superar eso no es con misiles sobre los pobres, no es bombardear a Caracas”, expresó, antes de reiterar su posición sobre el juzgamiento de Maduro. “Tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no uno estadounidense”, afirmó.