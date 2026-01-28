Colombia

María Corina Machado cuestionó la propuesta de Gustavo Petro sobre juzgamiento de Nicolás Maduro fuera de Estados Unidos

La dirigente opositora venezolana reaccionó a las declaraciones del presidente colombiano, que planteó que Maduro, detenido por autoridades estadounidenses el 3 de enero de 2026, sea procesado por un tribunal de alcance regional

Guardar
La dirigente opositora puso en duda que el sistema judicial venezolano tenga independencia para juzgar a Maduro - crédito X

La líder opositora venezolana María Corina Machado se pronunció sobre la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de que Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos el 3 de enero de 2026, sea juzgado fuera del sistema judicial estadounidense. El planteamiento del mandatario colombiano generó reacciones luego de ser expuesto durante un escenario internacional y retomado previamente en declaraciones públicas en Bogotá.

Machado expresó sus cuestionamientos en declaraciones a los medios de comunicación, en las que hizo referencia directa a las condiciones del sistema judicial venezolano y a los riesgos que, según afirmó, enfrentan los jueces que emiten decisiones contrarias a los intereses del régimen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese contexto, planteó dudas sobre la posibilidad de que exista un proceso judicial independiente dentro de Venezuela. “Yo me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen”, afirmó Machado, al señalar que, en su opinión, los magistrados no cuentan con garantías para actuar con autonomía frente al poder político.

La dirigente opositora agregó que quienes ejercen funciones judiciales en el país conocen las consecuencias de dictar fallos adversos al régimen. “Sabe que puede terminar como terminó la última juez que emitió una sentencia contraria al régimen”, señaló, antes de mencionar un caso específico que, según explicó, ejemplifica esa situación.

En sus declaraciones, María Corina Machado citó el caso de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni, quien fue detenida en 2009 luego de ordenar la liberación condicional de un empresario, tras considerar que se había excedido el tiempo máximo de prisión preventiva establecido por la ley venezolana.

Petro aseguró que no defiende
Petro aseguró que no defiende a Maduro y sostuvo que debe ser juzgado por un tribunal americano o venezolano - crédito Eduardo Munoz/REUTERS

De acuerdo con el relato de Machado, la jueza Afiuni fue encarcelada tras esa decisión judicial. “Hugo Chávez ordenó meterla presa porque siguiendo su conciencia, emitió una sentencia contraria a los intereses del régimen”, afirmó la dirigente opositora, al referirse al entonces presidente de Venezuela.

Afiuni permaneció privada de la libertad durante varios años y su caso fue ampliamente documentado por organizaciones internacionales de derechos humanos, que señalaron irregularidades en el proceso y denunciaron presiones políticas sobre el poder judicial venezolano. El episodio ha sido citado en distintos escenarios como un ejemplo de las limitaciones a la independencia judicial en el país.

Machado retomó este antecedente para reforzar su cuestionamiento a la propuesta del presidente colombiano. “Entonces, ¿son esos jueces los que piensa el presidente de Colombia que van a juzgar a Nicolás Maduro?”, expresó, al poner en duda que existan condiciones para un juicio imparcial dentro del sistema judicial venezolano.

La intervención de Petro en Panamá

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo su primera intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe - crédito Presidencia

La propuesta de Gustavo Petro fue presentada durante su primera intervención en la sesión inaugural del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se desarrolla en Panamá. En ese escenario, el presidente colombiano planteó la posibilidad de que Nicolás Maduro sea juzgado por un “tribunal de las tres Américas”, como alternativa a un proceso exclusivamente en Estados Unidos.

Durante su discurso, el mandatario se refirió a las críticas que, según indicó, han surgido desde distintos sectores. “No defiendo, como afirma mi prensa, a Maduro. Considero que debe ser juzgado por un tribunal, ya sea venezolano o de algún país de América”, afirmó Petro, al tiempo que propuso la construcción de un mecanismo judicial regional.

Petro explicó que su planteamiento está ligado a la necesidad de replantear las estrategias contra el narcotráfico. “Si llegamos a construir un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico, que creo necesario”, señaló, al considerar que el fenómeno supera las fronteras nacionales.

En ese sentido, sostuvo que “la estrategia actual no ha logrado detener el narcotráfico; lo que observo es que sigue creciendo. Este fenómeno no es solo regional, es mundial, universal”.

Declaraciones en Bogotá y contexto diplomático

Petro pidió al presidente Donald
Petro pidió al presidente Donald Trump que permita que Maduro sea juzgado fuera de Estados Unidos - crédito Colprensa y EFE

Un día antes de su intervención en Panamá, el martes 27 de enero, el presidente colombiano se refirió al caso de Nicolás Maduro durante un evento público en Bogotá junto al alcalde Carlos Fernando Galán. En ese espacio, hizo un llamado directo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que se permita que Maduro sea juzgado fuera del sistema judicial estadounidense.

En su intervención, Petro cuestionó el funcionamiento del sistema internacional y el papel de las Naciones Unidas. “Naciones Unidas —y en eso estoy de acuerdo con Trump— no sirve para nada”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el derecho internacional debe ser transformado.

El mandatario insistió en que, a su juicio, la solución no pasa por acciones militares contra Venezuela. “La manera de superar eso no es con misiles sobre los pobres, no es bombardear a Caracas”, expresó, antes de reiterar su posición sobre el juzgamiento de Maduro. “Tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no uno estadounidense”, afirmó.

Temas Relacionados

María Corina MachadoGustavo PetroNicolás MaduroJusticia venezolanaTribunal de las AméricasEstados UnidosDonald TrumpMaría Lourdes AfiuniColombia-Noticias

Más Noticias

PSV vs. Bayern: EN VIVO; minuto a minuto del partido de Luis Díaz por la Champions League - fecha 8

Luis Díaz ya tiene asegurado su cupo a los octavos de final de la Liga de Campeones, mientras que clubes como el Benfica de Richard Ríos podría quedar eliminado de la competencia

PSV vs. Bayern: EN VIVO;

Ciudades capitales recomiendan al Gobierno Petro ajustar topes y establecer criterios diferenciados para los valores de viviendas VIS y VIP

La reciente concertación con el Gobierno nacional fija límites específicos a los valores de viviendas de interés social, responde a los costos urbanos, mantiene reglas para contratos previos y busca claridad en la información para compradores

Ciudades capitales recomiendan al Gobierno

Petro estalló contra Álvaro Uribe por criticar apertura de nuevos puestos en Colpensiones: “Usted hizo una masacre laboral con su ley 50”

El primer mandatario aseguró que los cargos no se crearon, simplemente eran los contratistas que dejó el líder político durante su periodo presidencial y ahora tienen estabilidad laboral como empleados

Petro estalló contra Álvaro Uribe

Karol G le dio un regalo inesperado a sus fanáticos en Provenza: pagó más de $30 millones

La famosa dejó un recuerdo inolvidable en sus seguidores gracias a un acto de generosidad

Karol G le dio un

Distrito desmiente supuesta alarma por “covid de los gatos”: instó a evitar el abandono de mascotas ante rumores falsos sobre brotes

El Idpyba aclaró que, pese a informaciones difundidas en redes sociales, la incidencia de la enfermedad conocida como parvovirus felino no se ha incrementado en la capital colombiana

Distrito desmiente supuesta alarma por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

María Carolina Hoyos habló del

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

ENTRETENIMIENTO

Karol G le dio un

Karol G le dio un regalo inesperado a sus fanáticos en Provenza: pagó más de $30 millones

Las películas de Netflix en Colombia para engancharse este día

Alina Lozano y Jim Velásquez fueron la primera pareja eliminada en ‘¿Apostarías por mí?’: así fue su experiencia en el “reality show”

Alper Rende, el famoso youtuber turco que está fascinado con Colombia: “A todos les digo que antes de morir deben venir”

¿Qué ver en Prime Video? Estas son las películas top en Colombia

Deportes

PSV vs. Bayern: EN VIVO;

PSV vs. Bayern: EN VIVO; minuto a minuto del partido de Luis Díaz por la Champions League - fecha 8

Pasto se prepara para proteger a Falcao: así será el operativo de seguridad para el regreso del ‘Tigre’ al FPC

PSV vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en la Champions League

Nacional adelanta “jugadas sorpresivas” para la llegada de un conocido lateral: ¿cuándo sería su regreso?

“Vascolombia”, así renombran al Vasco da Gama sus hinchas tras la llegada de Marino Hinestroza