Karol G, Ryan Castro y Arcángel sorprendieron con miniconcierto a los residentes de un barrio en Medellín

Los artistas sorprendieron a los residentes de El Pedregal - crédito @susiguti04/TikTok

Karol G, Arcángel y Ryan Castro irrumpieron de manera sorpresiva en las calles de Medellín, desatando una ola de euforia entre los habitantes del barrio Pedregal, ubicado en la zona noroccidental, parte de la Comuna 6.

Se trata de un barrio residencial caracterizado por su historia de autoconstrucción desde 1961 y su abundancia de zonas verdes. Sin previo aviso, los tres referentes de la música urbana decidieron reunirse en el lugar donde Ryan Castro vivió su infancia, alejándose de los escenarios habituales y acercándose a la vida cotidiana de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Karol G se ha hecho presente en regiones como La Guajira y Medellín con su labor filantrópica - crédito @concorafoundation/IG

Al notar la presencia de los reguetoneros, una multitud se congregó de inmediato. Bastó un parlante y las voces de los artistas para que la calle se transformara en una fiesta espontánea, mientras los vecinos salían de sus casas para presenciar la escena.

Los teléfonos móviles capturaron cada momento y, en cuestión de minutos, las imágenes circularon por plataformas como TikTok e Instagram.

Durante el encuentro, los artistas interpretaron algunos de los temas más emblemáticos de sus carreras. Karol G transmitió su reconocida energía, mientras Arcángel aportó su experiencia y carisma. Por su parte, Ryan Castro se mostró emocionado por reencontrarse con su barrio y compartir esa experiencia con sus colegas y vecinos.

Una canción viral en redes redefine los límites del trap. Artistas latinos reúnen diversos estilos en un sonido que conecta culturas - crédito Cortesía

El encuentro estuvo enmarcado por la emoción y los sentimientos de reencontrarse con sus seguidores de cerca, dejando en evidencia la espontaneidad de los artistas, que quedó reflejada en los videos que rápidamente se viralizaron, generando comentarios positivos sobre la humildad y el gesto de regresar a los orígenes.

Muchos seguidores celebraron la iniciativa y destacaron cómo, en una noche cualquiera, tres figuras de la música convirtieron una calle de Medellín en el epicentro de una celebración auténtica, sin filtros ni artificios.

La escena dejó una huella imborrable entre quienes vivieron ese encuentro y quienes lo siguieron desde las redes sociales, pues no es la primera vez en que un artista en Medellín hace este tipo de encuentros que en el pasado fueron protagonizados por Maluma y J Balvin en sectores populares.

Arcángel se sincera sobre la locura que vivió en los conciertos de Bad Bunny en Medellín - crédito @arcangel/IG

El hecho se habría presentado el mismo día en el que la Bichota se presentó en la tercera noche de conciertos de Bad Bunny, cuando fue vista en un pequeño puesto de comidas rápidas de la ciudad en el sector de Pedregal.

Los comentarios no tardaron en aparecer con mensajes de los seguidores de la artista, entre los que destacan: “Vieron cómo se tapa la cara con la gorra cuando es el fragmento de Feid”; “esto y el no vivir en Medallo es una de mis frustraciones”; “esto confirma que se dejaron con Feid, se ve triste cuando sale su parte”, entre otros.

Karol G sorprendió comiendo perro caliente en las calles de Medellín

Después de su imponente aparición en el concierto del “conejo malo” en el Atanasio Girardot de Medellín, Karol G decidió, como se dice popularmente, “darse un baño de pueblo” y salir con sus amigos y círculo más cercano a comerse un perro caliente en las calles de Medellín.

La paisa sorprendió a sus seguidores en las calles de la ciudad disfrutando de un momento de esparcimiento con sus amigos - crédito @fans_karolg_global/TikTok

El hecho sorprendió a sus seguidores y a los asistentes al puesto callejero, porque al igual que ocurrió después de una presentación en Nueva York, Estados Unidos, la paisa parece ser una fan más de los perros calientes.

La publicación que se viralizó rápidamente en redes sociales, dejó ver a la paisa tomándole una foto a la comida e, incluso, presentando a cada uno de sus compañeros.

Por otro lado, en redes sociales circula un video en el que afirman que la artista llegó a su restaurante Provenza y pagó la cuenta de todos los que allí se encontraban disfrutando de la comida.