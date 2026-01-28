Karina García es la nueva presentadora de famoso programa: se quedó con el puesto de Valentina Taguado

La famosa se sumó a uno de los formatos que más ha dado de qué hablar en los últimos meses - crédito TikTok

La confirmación de Karina García como nueva panelista de ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos? sorprendió a los seguidores del popular formato del Canal RCN y puso en el centro de la conversación digital las dinámicas internas del formato.

La noticia se comunicó el 26 de enero de 2026, durante la transmisión del programa, cuando Roberto Velásquez y Néstor Parra anunciaron al aire la incorporación de Karina García a su equipo para así dar un nuevo aire a los debates en torno a la tercera temporada del reality, que ha demostrado fuertes peleas al interior de la casa, donde sus habitantes están siendo grabados las 24 horas del día.

Según los analistas del espacio, la presencia de la exparticipante aportará una visión diferente, teniendo en cuenta que la famosa modelo es una de las concursantes más recordadas de la segunda temporada, por lo que puede ofrecer su visión sobre las conductas de los famosos.

El programa digital se emite una hora antes del programa principal y luego de su finalización para analizar todo lo ocurrido. La dinámica se extenderá durante todos los días de la semana e integrará a la nueva panelista como parte activa de los comentarios y discusiones.

Karina García se quedó con el puesto de polémica presentadora

La llegada de la modelo confirmó el reemplazo de Valentina Taguado, que encabezó el formato de ¿Qué hay pa’ dañar? desde que se estrenó junto a Hassam y Johana Velandia.

El cambio respondió a la decisión anunciada por Taguado y Velandia de retirarse voluntariamente para atender proyectos personales y “tener mayor libertad creativa fuera de las obligaciones diarias de un programa televisivo”. En declaraciones públicas, la joven locutora dijo que su salida no estuvo relacionada con ninguna cancelación por parte del canal.

Esta salida desató diversas reacciones en medios y plataformas digitales, en las que los internautas rumoraron presuntos desacuerdos y peleas entre las presentadoras y los directivos del canal.

Después de confirmarse la salida de las comediantes y creadoras de contenido, se dio a conocer que el formato pasaría a hacer parte de La casa de los famosos para mantener su relevancia. Con Karina García, Roberto Velásquez y Néstor Parra como presentadores, el canal apostó por una combinación que busca dar un aire de renovación a la competencia, teniendo en cuenta que , desde su estreno, no ha tenido las mejores cifras de rating, de acuerdo con el reporte de Kantar Ibope Media, que se encarga de medir las audiencias en el país.

Cabe mencionar que la trayectoria de Karina García se destacó por su consolidación en televisión y plataformas digitales tras su paso por La casa de los famosos Colombia, al ser una de las participantes más destacadas por su relación con Andrés Altafulla, ganador de la temporada dos del formato, y por involucrarse sentimentalmente con otros de los participantes.

Además, la modelo es reconocida su triunfo en La mansión de Luinny en República Dominicana, donde se consolidó como la participante más fuerte de la temporada, pese a competir con figuras como Yina Calderón y otros nombres destacados en realities internacionales.

La llegada de Karina García al formato sorprendió a sus seguidores, aunque consolidó su sueño de llegar a la televisión como lo expresó en varias oportunidades en medio de su paso por La casa de los famosos como concursante, donde se destacó en las diferentes pruebas que exigían este requisito.

Por ahora, los seguidores del reality están atentos a cómo se desenvuelve la joven en ¿Qué hay pa’ dañar?, teniendo en cuenta que es una propuesta digital nueva.