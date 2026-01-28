José Félix Lafaurie propuso que María Fernanda Cabal tenga un partido propio que represente sus ideales: “No nos sentimos cómodos”

José Félix Lafaurie respaldó la salida de María Fernanda Cabal y pidió crear un nuevo partido de derecha - crédito Montaje Infobae

La senadora María Fernanda Cabal formalizó su decisión de separarse del Centro Democrático, tras expresar su inconformidad con el proceso que escogió a Paloma Valencia como candidata presidencial del partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe.

En una carta dirigida a Gabriel Vallejo, presidente de la colectividad, Cabal y su esposo, el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, manifestaron: “No queremos continuar en el Centro Democrático. Sentimos que no tenemos espacio”.

La carta también insiste en una propuesta para crear una nueva agrupación política, siguiendo las posibilidades que permite la ley. La misiva, de seis páginas, plantea permitir que Cabal busque liderar un nuevo proyecto político.

La controversia se originó después de que el partido seleccionara a Valencia mediante dos encuestas: una abierta al público y otra entre militantes.

El 15 de diciembre de 2025, la colectividad anunció a la senadora caucana como su aspirante presidencial. Tras este resultado, Cabal exigió una auditoría de los datos, afirmando que existían dudas sobre la transparencia del mecanismo.

Aunque la senadora y su esposo afirmaron que respaldarán la candidatura de Valencia, el anuncio revela divisiones internas en la derecha colombiana. Las encuestas recientes señalan que la izquierda mantiene ventajas de cara a las próximas elecciones nacionales.

Tras lo anterior, José Félix Lafaurie, a través de un mensaje en X afirmó: “A María Fernanda en más de una oportunidad le han dicho que es una persona de ‘extrema derecha’. Ella sostiene que es de extrema coherencia”.

El líder ganadero pidió una alternativa para que Cabal pueda crear una fuerza política propia: “Denle una salida para que pueda fundar un partido de derecha que represente realmente los votos o a los sectores de opinión que ella cree que puede representar”.

Lafaurie también manifestó incomodidad con la actual colectividad: “No nos sentimos cómodos en un partido que hace lo que hizo”.

Las declaraciones de Lafaurie profundizan la división en el uribismo y evidencian el distanciamiento entre el ala de Cabal y la dirección que encabeza Gabriel Vallejo.