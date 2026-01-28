Colombia

Jhovanoty se refirió al discurso de Petro en el que habló de su intimidad en la cama: “¿Cuándo te vas a dejar expropiar esos cuquitos?”

El comediante Jhovany Ramírez volvió a dar de qué hablar por su imitación excelsa del jefe de Estado, por cuenta de las polémicas declaraciones que dejó su intervención en el hospital ubicado en Bogotá

El humorista reaccionó el mismo
El humorista reaccionó el mismo día que Petro ofreció su discurso en Bogotá - créditos @infopresidencia/IG | @peretantico/IG

El acto oficial de reapertura del Hospital San Juan de Dios en Bogotá como Centro de Investigación, Innovación y Pensamiento para la Vejez y el Envejecimiento se convirtió en escenario de debate público.

Todo como consecuencia del discurso del presidente Gustavo Petro, cuyas declaraciones sobre la intimidad personal, la conquista amorosa y el papel de las mujeres en la sociedad despertaron diversas reacciones.

Uno de los que no dejó pasar esta ocasión para reaccionar fue el comediante Jhovanoty, que también es uno de los presentadores del programa La vuelta al mundo en 80 risas.

El humorista, cuyo nombre de pila es Jhovany Ramírez, es conocido por ser uno de los que mejor imita al jefe de Estado, compartió un momento que grabó en uno de sus shows, en los que se refirió, en modo Petro, a cómo sería el mandatario en la intimidad.

En el fragmento de la presentación que el humorista colombiano compartió a través de sus redes sociales, inició con una declaración que provocó la reacción inmediata de los espectadores: “A ustedes les excita la voz del presidente Petro”.

“¿Sí ve? Mírelas, mírelas, mírelas. Vea, no diga que no", dijo el comediante luego de varios gritos que se escucharon en el recinto.

crédito @peretantico/IG

“Imagínese que llegue hoy su marido a las tres de la mañana a su casa y usted esté durmiendo y el man se le acerque así por detrás en el oído y le diga: ¡ju, ju, ju, ju!“, dijo Jhovanoty recreando el mismo tono de voz del presidente Petro cuando se ríe.

“Inmediatamente, usted hace: ¡Ah, ah, ah, ah! O que el man llegue y se le acerque y le diga: Te noto asustadaaa... ¿Entonces qué, mami? ¿Qué más, bebé? ¿Cuándo te vas a dejar expropiar esos cuquitos?" expresó el humorista.

En su intervención, Jhovanoty explicó que “la voz del presidente sirve”m mientras que “la de Rodolfo (Hernández) casi no”.

Frente a tal declaración, el comediante expuso sus razones: “Porque imagínese que uno llegue y le diga: A ver, mamita, pele ese culo. ¡No!"

Estas palabras, emitidas durante un acto conmemorativo, adquirieron notoriedad por alejarse del protocolo y abordar temas privados.

En el cierre de la ceremonia, el mandatario dedicó mensajes específicos al personal de salud del hospital.

Gustavo Petro se refirió a las "cosas que hace en la cama" y desató críticas - crédito Presidencia/Youtube

Se refirió a las enfermeras con experiencia como “antiguas y maltrechas”, una calificación que desató confusión y controversia, dado que contrastó a estas profesionales con el grupo de nuevas enfermeras, a las que describió como “jóvenes y hermosas”.

En una de sus intervenciones Petro reafirmó: “Una enfermera no puede ser esclava, tiene que ser mujer libre”.

El mandatario añadió que es necesario que el personal de enfermería reciba condiciones laborales dignas y un salario adecuado, planteamiento que acompañó de un llamado a las profesionales para comprometerse con la salud de Bogotá y del país.

El presidente habló durante más de dos horas, e incluyó en otros tramos comentarios sobre las relaciones personales.

Petro sostuvo que, según su visión, “los hombres inteligentes siempre son amados por las mujeres, no importa cómo sea su cuerpo”.

Esta afirmación, pronunciada entre aplausos y risas del público, sirvió de introducción a su perspectiva sobre la conquista romántica en Colombia.

En ella, Petro profundizó en el argumento al señalar: “Eso es lo que han olvidado los mastodontes de músculo y sin cerebro, que siempre un flacucho les ganará, porque es inteligente y sabe bailar. Y nosotros los colombianos sabemos cómo se conquistan las mujeres, que es bailando y hablando”.

El presidente colombiano comparó la percepción de la belleza femenina en Europa y Latinoamérica, y aunque aludió a ciertos estereotipos, evitó extenderse en ese terreno.

