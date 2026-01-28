Colombia

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy miércoles

Para que no te tome por sorpresa, autoridades de la capital dan a conocer los recortes de agua programados

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

Durante este miércoles 28 de enero, distintos barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el suministro de agua debido a las obras de reparación, instalación y mantenimiento.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Bosa.Barrios: Chicó Sur, Bosanova - El Porvenir, San Pedro, La Independencia (Parcial), Bosanova, Los Sauces, Escocia, La Paz.Lugar: De la Calle 55 Sur a la Calle 88A Sur, entre la Carrera 82 a la Avenida Carrera 89B (Avenida Guayacanes).Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Suba.Barrios: Prado Veraniego Norte.Lugar: De la Carrera 54 a la Carrera 58, entre la Calle 129 a la Calle 134.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación válvula

Localidad: Suba.Barrios: Canódromo, Prado Veraniego Sur.Lugar: De la Carrera 45 a la Carrera 55, entre la Calle 127 a la Calle 129.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación válvula

Localidad: Suba.Barrios: Niza Norte, Niza Sur, Potosí, Lago Club Choquenzá.Lugar: De la Calle 116 a la Calle 128B, entre la Avenida Suba a la Avenida Boyacá.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación Purga

Localidad: Usaquén.Barrios: La Carolina Country Sur.Lugar: De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 127 a la Calle 134.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación válvula

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

