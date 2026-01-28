Así fue la última comunicación reportada del avión de Satena antes de estrellarse en Norte de Santander

La aeronave cayó en cercanías al municipio de Hacarí, Norte de Santander, cobrando la vida de las 15 personas a bordo - crédito Europa Press

Un avión de la aerolínea Satena se estrelló en la tarde del miércoles 28 de enero en Norte de Santander, Colombia, mientras cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña. La ministra de Transporte confirmó la ausencia de sobrevivientes, mientras equipos de rescate trabajan en la zona del accidente.

Entre los ocupantes se encontraban el representante a la Cámara por el Partido de la U, Diógenes Quintero; el candidato a la curul de paz en el Congreso, Carlos Salcedo Salazar; y el exconcejal de Ocaña, Juan David Pacheco.

Según información de las autoridades, el vuelo llevaba a bordo a 15 personas, distribuidas en 13 pasajeros y dos tripulantes. La aeronave, identificada con matrícula HK-4709, despegó de Cúcuta a las 11:42 a. m. y tenía programado aterrizar en Ocaña a las 12:05 p. m.

Sin embargo, se perdió contacto con el radar y el avión se accidentó en la zona comprendida entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí, en Norte de Santander.

Según dio a conocer El Colombiano, al momento del último contacto, el piloto comunicó a la torre de control que se encontraba “listo para iniciar el descenso”. La torre autorizó la maniobra señalando: “Descenso a discreción y sin tránsito reportado, QNH 1016, notifique 10 millas antes de Ocaña”. El piloto respondió: “1016, llamará 10 millas fuera y descenso a discreción”. Este fue el último intercambio registrado, ya que la aeronave nunca notificó su posición a la distancia requerida, lo que desencadenó la alarma.

La lista de pasajeros revelada incluye a Natalia Cristina Acosta Salcedo, María Torcoroma Álvarez Barbosa, Maira Alejandra Avendaño Rincón, María del Carmen Díaz Rodríguez, Julio Osorio, Juan David Pacheco Mejía, Karen Liliana Parales Vera, Rolando Enrique Peñaloza Gualdron, el representante Diógenes Quintero Amaya, Anayisel Quintero, Gineth Rincón, Carlos Salcedo y Maira Alejandra Sánchez Criado.

Antes del accidente, la aeronave había realizado varios vuelos durante la jornada: Medellín – Ocaña, Ocaña – Cúcuta, Cúcuta – Tibú, Tibú – Cúcuta y finalmente el trayecto Cúcuta – Ocaña, donde se perdió el contacto y se produjo la tragedia.

Jorge Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, entregó a Noticias Caracol detalles del hallazgo y las condiciones del terreno para la recuperación de los 15 cuerpos.

“La información que nos llega inicialmente por parte de algunos campesinos que ubicaron la aeronave, es que se acercaron allá y la encontraron completamente deshecha, y al momento no nos dan reporte de ninguna persona viva. Estamos tratando de llegar, eso es a una media hora del municipio de La Playa y estamos tratando de llegar con los organismos de socorro, con todos los medios para poder llegar allá y poder hacer los levantamientos”, señaló el funcionario.

Quintero agregó que en la zona hay injerencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un factor a considerar en medio de estas labores humanitarias: “En esa zona sabemos que en el departamento delinquen los delincuentes del ELN y de las Farc, pero en este momento la idea es poder llegar allá con todas las medidas de seguridad y aparte de eso, es una situación lamentable que se presenta en el departamento”.

El funcionario anunció que en el lugar del hallazgo de la aeronave ya se activaron los protocolos internacionales previstos para este tipo de situaciones, con la participación de todas las entidades competentes.

Asimismo, señaló que el gobernador dispuso un equipo profesional que incluye cartógrafos, personal del Ejército, Fuerza Aérea, Bomberos y de diferentes organismos, que trabajan en la verificación de hipótesis del siniestro aéreo.

Tras confirmarse el hallazgo de la aeronave, distintos miembros de la política nacional y del Partido de la U expresaron su pesar por la tragedia.