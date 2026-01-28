Alfredo Acosta Zapata fue posesionado como ministro de la Igualdad, el cuarto en ocupar la cartera

Alfredo Acosta Zapata es líder indígena y fue cuestionado por su falta de experiencia en el sector público - crédito Luisa González/REUTERS/@infopresidencia/X

Alfredo Acosta Zapata asumió el cargo de ministro de Igualdad y Equidad de Género en la Casa de Nariño, información confirmada por la Presidencia a través de sus canales oficiales.

“Luis Alfredo Acosta Zapata, indígena del pueblo Nasa y líder histórico de la Guardia Indígena Nacional durante más de 14 años, es el nuevo ministro de Igualdad", señaló Presidencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Alfredo Acosta Zapata fue posesionado como nuevo ministro de la Igualdad - crédito @infopresidencia/X

El líder indígena, cuestionado por sectores de la oposición, reemplaza a Juan Carlos Florián, que había ocupado el Ministerio de Igualdad después de la salida de Carlos Rosero.

Acosta Zapata es la cuarta persona que ocupa la jefatura del Ministerio de Igualdad, tras la vicepresidenta Francia Márquez, Carlos Rosero y Juan Carlos Florián.

La noticia de Alfredo Acosta Zapata de que iba a ser el nuevo ministro de la igualdad se conoció el miércoles 21 de enero de 2026, cuando su hoja de vida apareció en portal Aspirantes de Presidencia.

Acosta es líder indígena y cuenta con experiencia de más de 14 años como coordinador de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).

Alfredo Acosta Zapata es líder indígena y cuenta con experiencia de más de 14 años como coordinador de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) - crédito X

El líder indígena no tiene experiencia en el sector público, según el documento publicado en el portal oficial de la Presidencia. Tampoco registra una carrera profesional.

Alfredo Acosta Zapata integró el equipo de búsqueda de los cuatro niños Mucutuy, que permanecieron perdidos durante 40 días en las selvas del Yarí tras el accidente de la avioneta en la que se dirigían a San José del Guaviare.

Respuesta de Acosta Zapata a las críticas de su nombramiento

El nuevo ministro de la Igualdad, Alfredo Acosta Zapata, respondió a las críticas por su nombramiento y defendió su trayectoria, al declarar: “Yo soy servidor de la comunidad”.

Consultado por El Espectador sobre estas críticas, el ministro afirmó: “Desde la guardia indígena hemos apuntado precisamente a defender la vida, la paz, a proteger el territorio y a servir a la gente. Y ahora desde el ministerio debemos hacer lo mismo, servir a la gente”.

Acosta Zapata insistió en que todos los ministerios deben estar al servicio de la ciudadanía, y remarcó: “Yo soy servidor de la comunidad y, cuando uno es servidor de la comunidad, pues es a la comunidad a la que se debe servir, no a unos intereses ni nada parecido”, según recogió El Espectador.

Respecto a las acusaciones de que su llegada al ministerio busca promover movilizaciones favorables al actual gobierno en tiempos electorales, Acosta Zapata señaló que el derecho a la movilización está consagrado en la Constitución y pertenece a toda la población.

El ministro también se refirió a la estigmatización que, según dijo, afecta tanto a las comunidades indígenas como a otros grupos sociales.

En palabras recogidas por El Espectador, indicó: “A veces, y tengo que decir esto, ven a un indígena abajo y dicen que es un guerrillero; ven a un afro arriba y dicen que es un paramilitar; y todo porque no nos conocemos. A veces, por la ignorancia o el desconocimiento de lo que somos, de lo que hacemos, todo se mira sin saber y sin analizar”.

Alfredo Acosta respondió a las críticas por su nombramiento como ministro de la Igualdad y defendió su trayectoria - crédito @aida_quilcue/X

Sobre las críticas en torno a su formación académica, Acosta Zapata respondió que el respeto, la dignidad y la honestidad no dependen de títulos universitarios. “El respeto y la dignidad no tienen título; el amor no tiene título; la honestidad no tiene título”, argumentó.

El episodio de confrontación con el sargento retirado Rodrigo García, ocurrido durante una protesta en el departamento del Cauca hace catorce años, también fue abordado.

Acosta Zapata explicó que le pidió disculpas a García movido por enseñanzas familiares y por su deseo de reconciliación.

Al referirse al diálogo que mantuvo con García en una emisora nacional, el ministro resaltó el valor de reconocer errores y buscar la armonía: “El soldado se mide por sus acciones y su corazón al defender la vida, y él, eso se lo reconozco, allá no nos disparó. Eso es un verdadero soldado, porque un verdadero soldado defiende la vida y también tiene la capacidad de poder reconocer y, con humildad, poder hablar y conversar”, dijo Acosta Zapata, según citó El Espectador.