Colombia

Reconocido ‘influencer’ es señalado en redes sociales por supuestamente promover empleos en Rusia vinculados a red de trata de personas

Según las acusaciones, el trabajo es distinto al prometido, el pago es inferior a lo pactado y algunas personas desaparecieron luego de viajar

Un creador de contenido expone la turbia verdad detrás de una supuesta oferta de trabajo y estudio en Rusia, promocionada por el influencer 'La Juanma' - crédito @kaidmd / TikTok

Las acusaciones sobre el influencer La JuanMa y la promoción del Start Program han generado inquietud en redes sociales. El programa ofrece a mujeres jóvenes viajar a Rusia con la promesa de recibir un sueldo elevado por trabajar en diversos sectores.

El creador de contenido @kaidmd publicó un video en el que expuso presuntos riesgos ocultos en la oferta laboral. “Tenemos que hablar de la turbia verdad del programa que está promocionando La Juanma de Start Program y les voy a decir de qué trata para que no caigan”, advirtió el tiktoker.

Según su testimonio, la propuesta está dirigida a mujeres entre 18 y 22 años y es presentada como una oportunidad para acceder a estudios y trabajo en Rusia.

En el video, @kaidmd precisó que el programa no corresponde exactamente a lo anunciado: “Promete llevarse a mujeres entre 18 y 22 años a Rusia, garantizarles los estudios y darles trabajo. Y o sea, me dirán que ofrece el catering, servicio de hospitalidad, conductor, aviones. Hay muchos tipos de trabajo; pueden elegir en cuál quieren trabajar, pero eso es falso”.

El creador también alertó sobre la naturaleza de la entidad: “Alabuga Start ni siquiera es una empresa privada, sino que es una entidad que trabaja con el gobierno ruso y en realidad no van a hacer ninguna de esas funciones, sino que las van a poner a trabajar en el armamento y en los drones de Rusia”.

@kaidmd señaló que situaciones similares ya fueron noticia en otros países. “A los influencers les pagaban entre 1.000 y 8.000 USD para promocionar este programa y se llevaban a las muchachas. Y las muchachas nunca volvían a aparecer”.

Además, dijo que el uso del teléfono móvil dentro de la empresa puede acarrear multas de hasta 20.000 USD y que los gastos de vivienda, supuestamente gratuitos, son descontados del salario.

En los comentarios al video se señala que La JuanMa ya eliminó la publicación original y no ha respondido públicamente a las acusaciones.

