Mujer víctima de violencia intrafamiliar que salió a plena vía para pedir ayuda terminó capturada por extorsión en Bogotá

Denunció ser víctima de violencia física y terminó capturada por extorsión - crédito Secretaría de Seguridad, Conviviencia y Justicia

La captura de una mujer requerida por extorsión en el barrio Flandes de Fontibón, en Bogotá, se produjo tras una pelea en plena vía pública, registrada por las cámaras del sistema C4. El operativo dejó también a un hombre detenido por violencia intrafamiliar.

Las imágenes muestran cómo la mujer salió de su vivienda y pidió auxilio, según las autoridades. Los gritos movilizaron a un vecino y desencadenaron la intervención policial.

Al llegar la patrulla, los agentes aprehendieron al agresor por el delito de violencia intrafamiliar. Posteriormente, al verificar antecedentes, descubrieron que la mujer tenía una orden de captura pendiente por extorsión.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, destacó el trabajo de los operadores del C4: “Detrás de cada cámara hay personas comprometidas que trabajan día y noche para cuidar a los bogotanos. Esta captura es una muestra de ese esfuerzo silencioso e incansable que salva vidas y saca a los delincuentes de las calles para que enfrenten a la justicia”.

Actualmente, Fontibón cuenta con 175 cámaras de seguridad, herramienta que permite a la Policía responder con rapidez ante incidentes de seguridad o convivencia.

Desde la Secretaría Distrital de Seguridad, se reiteró la importancia de reportar situaciones de emergencia a través de la Línea 123, considerada fundamental para activar la respuesta inmediata de las autoridades y entidades distritales.

Capturados siete integrantes de Los Satanás por extorsión

Siete integrantes extranjeros del grupo criminal Los Satanás fueron detenidos en una operación conjunta de la Policía Nacional, el Gaula y la Fiscalía General de la Nación al sur de Bogotá, en las localidades de Bosa y Kennedy en Bogotá, asestando un duro golpe a una estructura dedicada a la extorsión y a otros delitos violentos.

Las autoridades lograron incautar cuatro armas de fuego, dos barras de explosivos, diez celulares, dos granadas de fragmentación, 37 cartuchos, 1310 gramos de estupefacientes y dos motocicletas, usadas en los hechos delictivos. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía por delitos de concierto para delinquir, extorsión, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas, municiones y explosivos, recibiendo de un juez medida de aseguramiento en centro carcelario.

Entre los detenidos se encuentran alias ‘Bill’, responsable de coordinar acciones armadas; ‘Yefry’, informante de víctimas; ‘Masacre’ y ‘Diablo’, acusados de homicidios y ataques con explosivos - crédito Policía

Investigaciones respaldadas por denuncias, videos, entrevistas y fuentes humanas revelaron que Los Satanás recurrían a ataques armados, intimidaciones y videos enviados por aplicaciones de mensajería para exigir altos pagos que llegaban a cerca de $200 millones mensuales. El grupo está vinculado, según las autoridades, a homicidios, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y graves amenazas contra comerciantes de los sectores donde se realizaron las capturas de estas personas.

Se identificó la participación de alias Bill como coordinador, alias Yefry como informante interno, y alias Masacre y Diablo como responsables de homicidios e intimidaciones con explosivos. Alias Ricardo, Dervis y Carlos grababan los videos utilizados en el chantaje.

El modus operandi de la banda incluía grabar videos amenazantes en comercios de Kennedy y Bosa, enviados a las víctimas para exigir millonarias sumas de dinero bajo amenazas contra sus vidas - crédito Policía Bogotá

Entre los hechos atribuidos figuran la extorsión y asesinato del yerno de una comerciante en Bosa el 23 de diciembre de 2025, con una exigencia de $60 millones, para no seguir siendo intimidados. Disparos contra un lavadero en Puente Aranda el 8 de enero por $20 millones, el ataque a un fruver en Bosa el 12 de enero con saldo de un muerto y dos heridos (además de una exigencia de $15 millones) y el atentado a un local de comidas rápidas en Bosa el 13 de enero, donde hubo dos personas heridas y una demanda de $70 millones.

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad y exhortó a los ciudadanos a reportar cualquier hecho de extorsión a través de la línea 165, para contrarrestar este delito en la capital del país.