Lanzan simulador virtual para que colombianos no ‘desperdicien’ su voto con malas prácticas en las urnas: así funciona

El impacto del voto nulo en Colombia alcanzó un punto crítico en las elecciones de 2022: más de 1,4 millones de sufragios anulados al Senado revelaron una brecha entre la complejidad del proceso y la capacidad de los ciudadanos para enfrentarlo.

Este fenómeno superó la cifra de votos obtenidos por partidos históricos, mostrando la magnitud del desafío democrático ante la poca educación electoral que han recibido los más de 35 millones de colombianos habilitados para sufragar.

Ante este escenario, TuTarjeton.com emergió como una propuesta educativa y tecnológica para transformar la experiencia electoral. La plataforma ofrece a los colombianos la posibilidad de “entrenar” su voto antes del día decisivo, utilizando simuladores digitales que replican la realidad de la urna.

“Esto permite que el votante tenga suficiente tiempo para procesar la información, reduciendo el error humano y agilizando las filas en los puestos de votación”, señalan sus creadores.

Según sus impulsores, el objetivo es que el elector llegue preparado y con menos ansiedad, disminuyendo las probabilidades de equivocación.

El proyecto está liderado por Juan Manuel Corredor, médico especializado en neurociencias y exrepresentante a la Cámara. Desde su paso por el Congreso y tras dos décadas en la consultoría política, Corredor reconoce una raíz cognitiva en el alto índice de votos anulados.

“El diseño actual de los tarjetones castiga al votante. Es un sistema pensado para confundir”, sostiene Corredor, quien resalta la importancia de aplicar principios de gamificación para facilitar el aprendizaje y la toma de decisiones en el cubículo electoral.

La plataforma no solo busca mejorar la experiencia del votante promedio, sino también equilibrar la contienda política. Tradicionalmente, solo quienes contaban con recursos podían imprimir material pedagógico para sus simpatizantes.

Ahora, todos los candidatos—incluyendo representantes de circunscripciones especiales—se encuentran integrados en el sistema sin costo, lo que elimina barreras y fomenta la equidad.

El beneficio no es solo político, sino también ambiental y económico. La digitalización del simulador reduce la necesidad de imprimir toneladas de papel, minimizando el impacto ecológico y el gasto en logística que históricamente han acompañado a las campañas.

“Desde la neurociencia sabemos que el cerebro aprende jugando. Con TuTarjeton.com, el usuario crea una ruta mental previa para que el voto nazca de la convicción y no del desespero”, explicó Corredor.

En un país donde el Congreso define aspectos clave como la salud, las pensiones y el empleo, TuTarjeton.com busca que el ciudadano comprenda la trascendencia de su decisión. La herramienta permite que los electores conozcan en detalle a los aspirantes y sus propuestas, facilitando una elección informada y consciente.

Más allá del acto de votar, la plataforma aspira a fortalecer el vínculo y la vigilancia ciudadana. A través de Wappid, el sistema permite que los compromisos de los candidatos queden registrados, dando pie a una relación de seguimiento y rendición de cuentas entre el político y el votante. El objetivo es superar la “pedagogía de última hora” y construir un contrato social duradero.

“De esta forma, el voto deja de ser un cheque en blanco o un acto basado en recomendaciones de terceros para convertirse en un contrato social. En la plataforma, el político registra sus compromisos por escrito, permitiendo que el ciudadano recupere el poder de vigilar, exigir rendición de cuentas y mantener un contacto directo con su elegido”, señalan sus creadores.

Con acceso gratuito y disponibilidad inmediata, la propuesta invita a los colombianos a familiarizarse con los tarjetones y a tomar control de su participación democrática desde la preparación previa.

De esta forma, se busca combatir la confusión, agilizar el proceso de votación y, sobre todo, devolver la confianza en que cada voto cuenta y puede ser correctamente registrado.

“En un escenario donde la política se siente lejana, esta herramienta busca devolverle la seguridad al ciudadano, recordándole que su decisión tiene un lugar exacto en el papel y que marcarlo correctamente es el primer paso para proteger su futuro“, comentaron los creadores del proyecto en un comunicado.