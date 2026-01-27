Discurso de Petro generó polémica tras revelar cómo conquista a las mujeres, “las cosas que hace en la cama” y enviar un mensaje a las enfermeras

Gustavo Petro se refirió a las "cosas que hace en la cama" y desató críticas - crédito Presidencia/Youtube

En la tarde del martes 27 de enero, el presidente Gustavo Petro pronunció un discurso de más de dos horas, en el que se apartó en varios momentos del acto protocolario sobre la reapertura del Hospital San Juan de Dios, en Bogotá, que se convertirá en un Centro de Investigación, Innovación y Pensamiento para la Vejez y el Envejecimiento.

Además de su petición al Gobierno de Estados Unidos de que devuelva a Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado allá, el mandatario incluyó comentarios sobre su visión de las relaciones personales, referencias a la conquista amorosa y menciones sobre su intimidad.

La táctica que reveló el presidente Petro para “conquistar a las mujeres”

Petro sostuvo que los hombres inteligentes suelen ser más apreciados por las mujeres, independientemente de su apariencia física. “Los hombres inteligentes siempre son amados por las mujeres, no importa cómo sea su cuerpo”.

Este comentario se produjo entre risas y aplausos del público, y fue acompañado por una comparación sobre la manera en la que, según su perspectiva, los colombianos conquistan a las mujeres.

“Los hombres inteligentes siempre son amados por las mujeres, no importa cómo sea su cuerpo. Y eso es lo que han olvidado los mastodontes de músculo y sin cerebro, que siempre un flacucho les ganará, porque es inteligente y sabe bailar. Y nosotros los colombianos sabemos cómo se conquistan las mujeres, que es bailando y hablando (...) Lo que va a quedar es que las europeas no son tan bonitas. Entonces, las europeas sí se llevan a los colombianos, pero los hombres colombianos nunca, sino que vuelven a su mujer latina, que es mucho más hermosa y eso lo sabe el mundo, pero no me meto en esos problemas”, dijo puntualmente.

En la misma línea, al hablar sobre la figura de Jesús, Petro afirmó: “Yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir. Y la mujer lo apoyó hasta el último momento. Y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban. Y eran muchas”.

Petro y “las cosas que hace en la cama”

En otro fragmento, Petro se refirió a su próximo encuentro con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se dirigió a un tema puntual que omitirá en su conversación con el mandatario americano. “No me interesa qué hizo el señor Trump en la cama. Ni le preguntaré. Ni a ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Hago cosas muy buenas y pienso. Y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí”, dijo.

Y agregó: “Entonces pienso, puedo decirlo, pienso y creo que genero mis mejores ideas y por eso mis trinos más famosos se hacen cuando no duermo”.

El presidente defendió la importancia de mantener la intimidad fuera del escrutinio público y sostuvo que “el poder no se puede meter en la cama íntima, porque muere la libertad en el mundo inmediatamente”.

Durante el cierre de la ceremonia, Petro quiso exaltar a las profesionales de la salud que trabajan en el hospital; sin embargo, se refirió a ellas en términos poco formales.

A las profesionales de la salud con mayor trayectoria las calificó como “antiguas y maltrechas”, una expresión que, aunque podría aludir a experiencias de “maltrato” o a la ausencia de condiciones laborales óptimas en el pasado, generó confusión al contrastarlas con el nuevo personal, al que describió como “jóvenes y hermosas”.

Del mismo modo, llamó a las enfermeras a asumir el compromiso de cuidar la salud de Bogotá y el país, enfatizando que “una enfermera no puede ser esclava, tiene que ser mujer libre”. El mandatario reconoció la necesidad de ofrecer condiciones laborales dignas y un buen salario al personal de enfermería.