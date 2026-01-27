David Luna lanzó propuesta para dejar sin Instagram y TikTok a niños menores de 14 años: “Están expuestos a redes criminales”

David Luna propone prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años en Colombia durante el primer debate presidencial 2026 - crédito @SenadoGovCo/X

El candidato presidencial David Luna generó fuertes divisiones después de que lanzara una propuesta con la que pretende regular el uso de las redes sociales en la población infantil.

El exsenador propuso la prohibición de redes sociales para menores de 14 años durante el primer debate presidencial 2026, transmitido por la alianza de El Tiempo, Noticias RCN, CityTV y La FM. Su objetivo, según indicó, es proteger a la infancia frente a los riesgos del entorno digital, con especial énfasis en la salud mental.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luna argumentó que la medida busca salvaguardar el bienestar emocional y la seguridad en línea de los niños y adolescentes. Además, advirtió que los menores enfrentan amenazas como el acoso y una creciente exposición a peligros en internet.

Entre los motivos de su propuesta, el aspirante mencionó la manipulación algorítmica, la posibilidad de contacto con redes criminales y el acceso a contenidos inapropiados. “Como experto en tecnología, conozco los potenciales de la tecnología, pero también sus riesgos. Hoy nuestros niños están expuestos a redes criminales, manipulaciones algorítmicas y están sufriendo de ansiedad y desórdenes de atención”, afirmó Luna.

El candidato resaltó que su experiencia como servidor público y su conocimiento del sector digital avalan la pertinencia de la propuesta. Remarcó la urgencia de brindar protección a los menores ante los desafíos derivados del uso de estas plataformas.

Esta iniciativa fue presentada por primera vez en el Debate de la gente, que reunió a nueve aspirantes presidenciales y abordó cuestiones como la salud mental, la seguridad y las pensiones. Luna priorizó la protección digital como un eje fundamental ante la creciente presencia de la tecnología en la vida de los jóvenes colombianos.

Los otros temas que propuso David Luna

En materia de pensiones, Luna se comprometió a no aumentar la edad de jubilación durante su eventual gobierno, manteniendo los 62 años para hombres y 57 años para mujeres como referencia. Enfatizó la importancia de garantizar una pensión digna para los adultos mayores y el continuo ajuste del subsidio del programa Adulto Mayor. Aclaró que cada vez menos jóvenes cotizan porque “no están creyendo en el Estado y sus instituciones”, y subrayó la importancia de avanzar en la formalización laboral para sostener el sistema.

Sobre seguridad, Luna afirmó que priorizará la lucha contra el narcotráfico, el microtráfico y el lavado de activos, así como el combate a organizaciones criminales como el Eln, las disidencias y el Clan del Golfo. Sostuvo que estos grupos “dejaron de ser grupos guerrilleros para convertirse en grupos traquetos”.

Añadió: “El narcotráfico es el papa de todos los delitos. Hoy estamos produciendo 3.000 toneladas de coca, y están envenenando a nuestros niños en los colegios. Por eso no nos podemos doblegar. Debemos trabajar con inversión y oportunidades”.

Respecto a la política de paz, Luna prometió terminar con el proyecto de “paz total” del presidente Gustavo Petro y retomar el proceso de paz firmado en La Habana. Defendió que el Estado debe cumplir los acuerdos suscritos y planteó la necesidad de fortalecer lo ya construido.

En otros temas, el candidato destacó la importancia de proteger la oposición política y promover la transparencia en la función pública. Indicó que, en 27 años de carrera, no ha tenido investigaciones ni sanciones. Invitó a la ciudadanía a apoyar a cualquier integrante de la coalición de centro-derecha si no confían en su propuesta.

En asuntos internacionales, Luna aseguró que no considera genocidio la reciente acción militar de Israel en Palestina. Expresó desacuerdo con la administración de Estados Unidos en Venezuela. Declinó apoyar una intervención terrestre o bombardeos en zonas de conflicto si hay sospecha de presencia de menores de edad.

El candidato, además, mostró disposición a colaborar en funciones conciliadoras o a integrarse en un gobierno de algún compañero de coalición. Finalmente, reafirmó la importancia de recuperar la confianza ciudadana en la política, defendiendo la cercanía y el compromiso constante de los servidores públicos.