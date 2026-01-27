Colombia

David Luna lanzó propuesta para dejar sin Instagram y TikTok a niños menores de 14 años: “Están expuestos a redes criminales”

Las plataformas exponen a la infancia a manipulación, delitos y conflictos emocionales, según advirtió durante el candidato en medio del primer debate presidencial

Guardar
David Luna propone prohibir el
David Luna propone prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años en Colombia durante el primer debate presidencial 2026 - crédito @SenadoGovCo/X

El candidato presidencial David Luna generó fuertes divisiones después de que lanzara una propuesta con la que pretende regular el uso de las redes sociales en la población infantil.

El exsenador propuso la prohibición de redes sociales para menores de 14 años durante el primer debate presidencial 2026, transmitido por la alianza de El Tiempo, Noticias RCN, CityTV y La FM. Su objetivo, según indicó, es proteger a la infancia frente a los riesgos del entorno digital, con especial énfasis en la salud mental.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luna argumentó que la medida busca salvaguardar el bienestar emocional y la seguridad en línea de los niños y adolescentes. Además, advirtió que los menores enfrentan amenazas como el acoso y una creciente exposición a peligros en internet.

Entre los motivos de su propuesta, el aspirante mencionó la manipulación algorítmica, la posibilidad de contacto con redes criminales y el acceso a contenidos inapropiados. “Como experto en tecnología, conozco los potenciales de la tecnología, pero también sus riesgos. Hoy nuestros niños están expuestos a redes criminales, manipulaciones algorítmicas y están sufriendo de ansiedad y desórdenes de atención”, afirmó Luna.

El candidato resaltó que su experiencia como servidor público y su conocimiento del sector digital avalan la pertinencia de la propuesta. Remarcó la urgencia de brindar protección a los menores ante los desafíos derivados del uso de estas plataformas.

Esta iniciativa fue presentada por primera vez en el Debate de la gente, que reunió a nueve aspirantes presidenciales y abordó cuestiones como la salud mental, la seguridad y las pensiones. Luna priorizó la protección digital como un eje fundamental ante la creciente presencia de la tecnología en la vida de los jóvenes colombianos.

Los otros temas que propuso David Luna

En materia de pensiones, Luna se comprometió a no aumentar la edad de jubilación durante su eventual gobierno, manteniendo los 62 años para hombres y 57 años para mujeres como referencia. Enfatizó la importancia de garantizar una pensión digna para los adultos mayores y el continuo ajuste del subsidio del programa Adulto Mayor. Aclaró que cada vez menos jóvenes cotizan porque “no están creyendo en el Estado y sus instituciones”, y subrayó la importancia de avanzar en la formalización laboral para sostener el sistema.

Sobre seguridad, Luna afirmó que priorizará la lucha contra el narcotráfico, el microtráfico y el lavado de activos, así como el combate a organizaciones criminales como el Eln, las disidencias y el Clan del Golfo. Sostuvo que estos grupos “dejaron de ser grupos guerrilleros para convertirse en grupos traquetos”.

Añadió: “El narcotráfico es el papa de todos los delitos. Hoy estamos produciendo 3.000 toneladas de coca, y están envenenando a nuestros niños en los colegios. Por eso no nos podemos doblegar. Debemos trabajar con inversión y oportunidades”.

Respecto a la política de paz, Luna prometió terminar con el proyecto de “paz total” del presidente Gustavo Petro y retomar el proceso de paz firmado en La Habana. Defendió que el Estado debe cumplir los acuerdos suscritos y planteó la necesidad de fortalecer lo ya construido.

En otros temas, el candidato destacó la importancia de proteger la oposición política y promover la transparencia en la función pública. Indicó que, en 27 años de carrera, no ha tenido investigaciones ni sanciones. Invitó a la ciudadanía a apoyar a cualquier integrante de la coalición de centro-derecha si no confían en su propuesta.

En asuntos internacionales, Luna aseguró que no considera genocidio la reciente acción militar de Israel en Palestina. Expresó desacuerdo con la administración de Estados Unidos en Venezuela. Declinó apoyar una intervención terrestre o bombardeos en zonas de conflicto si hay sospecha de presencia de menores de edad.

El candidato, además, mostró disposición a colaborar en funciones conciliadoras o a integrarse en un gobierno de algún compañero de coalición. Finalmente, reafirmó la importancia de recuperar la confianza ciudadana en la política, defendiendo la cercanía y el compromiso constante de los servidores públicos.

Temas Relacionados

Prohibición de redes socialesDavid LunaDebate presidencial Colombia 2026Menores de edadSalud mental infantilColombiaRedes criminalesElecciones 2026Propuestas candidatos PresidenciaColombia-noticias

Más Noticias

Incremento de los casos de “supergripa” genera alertas sanitarias en Colombia: recomendaciones sobre vacunación

El reciente aumento en los diagnósticos de afecciones respiratorias atribuidas a una variante del virus influyó en la reacción de entidades de salud que instan a aplicar el biológico para disminuir riesgos en la población

Incremento de los casos de

La masacre de Barrancabermeja de 1998 llega a la Corte IDH y pone bajo escrutinio la respuesta del Estado colombiano

A casi 28 años de los hechos, el caso por los asesinatos y desapariciones ocurridos el 16 de mayo de 1998 será examinado en una audiencia pública internacional que evalúa no solo la violencia paramilitar, sino también la actuación de agentes estatales

La masacre de Barrancabermeja de

En el Dapre señalaron que recibieron la “justicia divina” tras la salida de Luz Dary Cruz, exdirectora del departamento de Talento Humano

Según denuncias obtenidas por Infobae Colombia, Dary Cruz, quien habría firmado declaraciones de insubsistencia, salió en el último remezón de la entidad

En el Dapre señalaron que

La UCI notificó el primer caso positivo de dopaje en el ciclismo colombiano en 2026

Germán Dario Gómez, corredor del Team Polti VisitMalta, tendrá oportunidad de aportar las pruebas que demuestren su inocencia, para que se levante la suspensión

La UCI notificó el primer

Elecciones 2026: qué hacer si fuiste designado como jurado de votación y no puedes asistir

Los ciudadanos designados para esta labor se enfrentan a sanciones si no cumplen, además de contar con caminos puntuales para exonerarse de su deber, apoyados en pruebas justificadas

Elecciones 2026: qué hacer si
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Juliana Calderón reapareció en redes

Juliana Calderón reapareció en redes sociales desde Jamaica: la joven intenta sobrellevar el duelo por la muerte de su novio

Arcángel reveló cómo se sintió al ser uno de los invitados de Bad Bunny en Medellín y la reacción del público colombiano

Nataly Umaña desmintió declaraciones de Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’ sobre su ruptura: “Era para liberarme de ti”

Tiktoker paisa llenó de críticas a Medellín: es la ciudad más “sobrevalorada de Colombia”

Madre de Yeison Jiménez reveló cómo recibió la noticia del fallecimiento del cantante: “Él me ha enviado mensajes”

Deportes

La UCI notificó el primer

La UCI notificó el primer caso positivo de dopaje en el ciclismo colombiano en 2026

Luis Díaz sigue siendo el centro de atención en el Bayern Múnich: así fue su golazo en la práctica previa al partido ante PSV por Champions League

Este fue el polémico gesto de Teófilo Gutiérrez a los hinchas de Millonarios tras la victoria en El Campín de Bogotá

Radamel Falcao lidera la lista de convocados de Millonarios para visitar a Deportivo Pasto: hay otras sorpresas

Él es Michael, el peluquero de estrellas del fútbol como Fabián Vargas, Mackallister Silva y Falcao García: cobra hasta un millón por corte