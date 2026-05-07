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El puente entre Colombia y Venezuela operará únicamente para peatones en horarios específicos: estos son los detalles

Un cronograma de acceso fue establecido luego de que una revisión coordinada identificara riesgos en la infraestructura, lo que ha obligado a modificar rutas y adoptar intervenciones de emergencia en la frontera

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Las afectaciones estructurales en el puente Francisco de Paula Santander obligan la restricción vehicular y el paso controlado a pie entre Colombia y Venezuela - crédito Invías
Las afectaciones estructurales en el puente Francisco de Paula Santander obligan la restricción vehicular y el paso controlado a pie entre Colombia y Venezuela - crédito Invías

El puente internacional Francisco de Paula Santander seguirá abierto en forma restringida solo para tránsito peatonal en ciertos horarios, mientras persisten las reparaciones estructurales en el lado venezolano.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que la medida responde a los daños identificados en el talud y la losa de aproximación, cuya estabilidad fue comprometida por la erosión del río Táchira.

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La restricción al paso vehicular se mantiene, por lo que carros, motocicletas, transporte público y carga pesada deben utilizar el puente internacional Atanasio Girardot.

Horarios y condiciones del paso peatonal

Solo se permitirá el cruce a pie entre las 5:00 y 8:00 a. m., de 11:00 a. m. a 2:00 p. m. y de 5:00 a 7:00 p. m. Esta disposición es temporal, mientras el Gobierno venezolano instala una pasarela provisional o un puente militar que permita mejorar la circulación de los ciudadanos que transitan a diario entre Colombia y Venezuela.

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Solo en tres franjas horarias permanece abierto el puente internacional Francisco de Paula Santander para peatones, tras la emergencia binacional - crédito Invías
Solo en tres franjas horarias permanece abierto el puente internacional Francisco de Paula Santander para peatones, tras la emergencia binacional - crédito Invías

La decisión fue adoptada luego de una inspección conjunta en la que participaron representantes de las cancillerías de ambos países, Migración Colombia, el Ministerio de Transporte, autoridades locales y delegados de las alcaldías de Cúcuta y Ureña.

Acciones y obras en la zona afectada

El Invías explicó que los daños más graves se concentran en el sector venezolano, donde la erosión y socavación generada por el río ha puesto en riesgo la infraestructura del puente.

Los trabajos de emergencia incluyen la movilización de maquinaria pesada y labores de dragado, limpieza del cauce y estabilización del terreno adyacente.

Por el momento, el tránsito vehicular permanece suspendido en el puente Francisco de Paula Santander, a la espera de la instalación de la pasarela provisional que permita restablecer el flujo normal. El desvío hacia el puente Atanasio Girardot garantiza la continuidad de la comunicación fronteriza.

La inspección y posterior restricción del puente contó con la participación de autoridades de Colombia, Venezuela, Migración Colombia y municipios fronterizos - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS
La inspección y posterior restricción del puente contó con la participación de autoridades de Colombia, Venezuela, Migración Colombia y municipios fronterizos - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

La emergencia en la infraestructura también llevó a introducir modificaciones en los recorridos de transporte escolar y en la logística de la frontera. El ajuste de rutas y horarios busca minimizar las molestias para los residentes afectados por las restricciones en el cruce habitual.

Cerrado puente fronterizo entre Colombia y Venezuela

El puente internacional Francisco de Paula Santander quedó inhabilitado para el tránsito vehicular durante dos semanas, una decisión que ha transformado la dinámica fronteriza entre Colombia y Venezuela. Miles de personas se han visto forzadas a cruzar a pie, soportando largas esperas y una reorganización de su vida cotidiana.

La causa inmediata de esta medida fue la crecida del río Táchira, originada por las lluvias recientes, que provocó daños estructurales en el viaducto. Las autoridades venezolanas detectaron fallas severas en los cimientos y la parte superior del puente, lo que llevó a ordenar el cierre desde el domingo 3 de mayo.

Puente Internacional Francisco de Paula Santander-Colombia-24.06-2021
La interrupción temporal de este corredor internacional ha obligado a los viajeros a movilizarse caminando, mientras las autoridades implementan rutas alternas para garantizar la continuidad del intercambio transfronterizo - crédito Colprensa

La suspensión afecta tanto al transporte particular como al servicio público y de carga. Esto ha generado un impacto directo en la movilidad y el comercio, pues muchas personas dependen del tránsito fluido y regular entre Cúcuta y Pedro María Ureña para trabajar, estudiar o abastecerse.

El cierre del puente internacional Francisco de Paula Santander por 15 días ha obligado a miles de personas a modificar sus rutas habituales entre Colombia y Venezuela, afectando tanto la movilidad como el comercio local. La decisión fue tomada luego de que las intensas lluvias ocasionaran daños estructurales serios en la infraestructura venezolana del puente.

Al no poder circular vehículos, los desplazamientos ahora se realizan exclusivamente a pie. Esto ha incrementado no solo el tiempo de traslado, sino también la congestión peatonal en los puntos habilitados para el paso.

El cierre fue anunciado formalmente por el gobierno de Venezuela, que atribuyó la decisión a la urgencia de evaluar y reparar las áreas comprometidas del viaducto. Mientras tanto, las autoridades locales de ambos países han activado protocolos de seguridad y vigilancia para garantizar la integridad de los transeúntes.

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