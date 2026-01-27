Daniel Quintero hará oficial su candidatura presidencial ante la Registraduría: “El futuro se parece a nosotros”

Daniel Quintero confirma su participación en la consulta interpartidista del Pacto Amplio - crédito Facebook

Para las 12:00 de este martes 27 de enero está programado el arribo del exalcalde de Medellín y actual candidato presidencial Daniel Quintero Calle a la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en Bogotá, con el objetivo de oficializar su aspiración al cargo más importante del país.

El propio Quintero Calle confirmó la información en su cuenta de X, donde también anunció su inscripción en la consulta interpartidista del Frente Amplio. En esta consulta participarán los aspirantes con mayor afinidad al presidente Gustavo Petro, entre ellos el senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

La cita marca el inicio formal de la competencia interna por la candidatura presidencial dentro de este sector político. La expectativa se centra en la definición de los nombres que avanzarán a la siguiente etapa electoral.

“A las 12 del día estaré en la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscribir nuestra candidatura por el “Frente por la Vida”. El futuro se parece a nosotros”, escribió Quintero en su cuenta de X.

El exalcalde de Medellín confirmó su presencia en la Registraduría Nacional - crédito X

El anuncio de su inscripción se da un mes después de que el movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) le entregara a Quintero el aval para ir a las urnas, lo que provocó una fuerte controversia dentro del movimiento indígena.

En su momento, las autoridades del Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol, ubicado en Nariño, advirtieron mediante un pronunciamiento fechado el 17 de diciembre de 2025 que prácticas como la entrega inconsulta de avales afectaban la autonomía indígena y debilitaban procesos organizativos construidos históricamente.

El comunicado resaltó que las imposiciones de candidaturas sin consulta rompen los principios fundacionales de Aico y generan severas fracturas internas, pues priorizan intereses partidistas ajenos sobre las agendas propias de los pueblos originarios.

El 14 de noviembre, la Registraduría Nacional del Estado Civil negó la inscripción del comité recolector de firmas de Quintero; esta negativa fue ratificada tras desestimarse un recurso de reposición y una acción de tutela a comienzos de diciembre.

En este comunicado se confirmó que la consulta del Pacto Amplio será inscrita ante el CNE el 27 de enero, con la presencia de Daniel Quintero - crédito suministrada a Infobae Colombia

Según la autoridad electoral, pesa sobre el exalcalde una inhabilidad basada en el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, el cual impide a quienes hayan sido precandidatos inscribirse como candidatos por otra colectividad en el mismo proceso. En el caso de Quintero, la Registraduría señala que, al haber participado en la consulta del Pacto Histórico y recibido votos, se consolidó su condición de candidato y activó la restricción legal. La autoridad concluyó que Quintero está inhabilitado para participar en el actual proceso electoral.

El respaldo político de AICO, oficializado durante un evento en Pasto el 15 de diciembre de 2025, despertó objeciones entre comunidades que denuncian su carácter excluyente y la falta de consulta previa a las bases.

A través de su comunicado, el Resguardo Quillasinga Refugio del Sol rechazó la entrega del aval presidencial sin “consulta previa a las autoridades filiales del movimiento”. Además, cuestionó la veracidad de las afirmaciones del representante legal encargado de Aico sobre el carácter participativo de la decisión, señalando que “las autoridades filiales de Aico nunca fuimos convocadas a minguear y a tomar decisiones en favor de este señor”.

Las mismas autoridades llamaron a otras comunidades filiales de Aico a romper el silencio y a no permitir la manipulación de los “falsos caciques y caudillos”, a quienes responsabilizan por la crisis interna del movimiento. Advirtieron, además, que mantener silencio ante estas prácticas significa convertirse en cómplices de acciones que consideran una traición a la memoria y luchas de los mayores.

De acuerdo con información publicada por La Silla Vacía, el acercamiento entre Quintero y Aico habría sido facilitado por el exsenador y exembajador Roy Barreras, quien habría servido de intermediario para permitir la llegada del exalcalde a la colectividad.