Consejo Permanente de la OEA recibirá a Gustavo Petro después de reunirse con Donald Trump: el encuentro será transmitido

El presidente Gustavo Petro asistirá a la sede de la OEA en Washington el próximo miércoles 4 de febrero - crédito X

La expectativa por el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sigue creciendo, después de que se confirmara que el mandatario colombiano sigue llenando su agenda diplomática.

De hecho, en la tarde del martes 27 de enero se conoció que el presidente Petro aprovechará su viaje a los Estados Unidos para asistir a la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, el próximo miércoles 4 de febrero.

La cita está prevista para las 3:00 p. m. (hora Colombia), en el Salón de las Américas, espacio central del organismo hemisférico. Allí, el Consejo Permanente de la OEA ofrecerá una recepción protocolar al mandatario colombiano, según la convocatoria oficial.

Las autoridades confirmaron que la sesión será transmitida en vivo a través de los canales digitales de la OEA, con interpretación simultánea disponible en español, inglés, francés y portugués. De esta manera, se busca garantizar el acceso de audiencias en todo el continente.

La reunión se celebrará a las 3:00 p. m. (hora Colombia) en el Salón de las Américas de la OEA - crédito X

Desde la organización, se aclaró que el orden del día podría experimentar modificaciones hasta el inicio de la reunión. Sin embargo, el evento tiene lugar en la emblemática intersección de la 17th Street y Constitution Avenue, en la capital estadounidense, escenario frecuente de los principales encuentros diplomáticos del continente.

El encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump: de qué hablarán

El Gobierno de Colombia llega a la reunión presidencial del 3 de febrero en Washington D. C. con un extenso balance sobre la lucha antidrogas, en un contexto marcado por el escrutinio internacional y las recientes tensiones por las cifras de producción de cocaína.

El encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump se produce tras la publicación de un dato polémico: la estimación de 2.664 toneladas de clorhidrato de cocaína como producción potencial para 2023, lo que representó un incremento del 53 % respecto al año anterior. El debate sobre la metodología usada por la ONU y la desvinculación de Colombia de ese sistema de medición han generado malestar y podrían influir en la agenda bilateral.

La lucha antidrogas será uno de los principales puntos de conversación entre Gustavo Petro y Donald Trump - crédito EFE/ Doug Mills / Pool / Carlos Ortega

El Ejecutivo colombiano prevé mostrar como respaldo los resultados de las operaciones militares realizadas entre el 7 de agosto de 2022 y el 25 de enero de 2026. Durante ese periodo, las Fuerzas Militares incautaron 2.030.965 kilogramos de cocaína, además de grandes volúmenes de marihuana y heroína. Los decomisos incluyeron 728.173 kilogramos de marihuana y 818 kilogramos de heroína, junto a 2.055.871 kilogramos de hoja de coca y 97.365 kilogramos de pasta base.

El balance operativo incorpora además la destrucción de 581 laboratorios de cocaína y 9.957 de procesamiento de pasta base. Estas intervenciones se han concentrado en áreas controladas por economías ilegales, lo que muestra la persistencia de la estructura criminal en diferentes regiones.

En paralelo, el informe oficial destaca la neutralización de 41,6 millones de matas de coca y 208.652 de amapola, así como la eliminación de 4.880 semilleros destinados a la producción de cultivos ilícitos. Los esfuerzos también han afectado la cadena logística del narcotráfico, con la incautación de 5,1 millones de kilogramos de insumos sólidos, 2,4 millones de unidades de insumos líquidos y 2,9 millones de galones de combustibles usados en los laboratorios.

Mientras tanto, el Gobierno enfrenta cuestionamientos internos y externos sobre el avance de grupos armados y las consecuencias de su política de ‘paz total’. Según informes oficiales, la cifra de miembros de estos grupos y sus redes de apoyo habría llegado a 25.000, lo que coincide con el incremento de cultivos y producción de cocaína.

La controversia se agudizó tras la sanción impuesta al presidente Petro por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo vinculó con el otorgamiento de beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo su plan de paz, atribuyéndole un impacto negativo en los indicadores antidrogas.

En la antesala de la cumbre, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, mantuvo una comunicación con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien aseguró que al presidente Petro “se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado”.

El análisis de las cifras recientes indica variaciones importantes en las operaciones de enero: entre el 1 y el 25 de ese mes, la destrucción de laboratorios de cocaína aumentó, pasando de tres a siete, aunque los laboratorios de pasta base bajaron de 294 a 138. El volumen de matas de coca destruidas, sin embargo, descendió de 617.180 a 37.150.

En cuanto a las incautaciones, la cocaína decomisada cayó de 44.100 kilogramos a 22.607, mientras que la marihuana mostró un leve crecimiento, subiendo de 5.394 a 6.745 kilogramos. La hoja de coca incautada también disminuyó, pasando de 47.091 a 17.807 kilogramos, al igual que la pasta base, que bajó de 1.448 a 299 kilogramos.