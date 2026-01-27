Colombia

Colombia anunció nuevo decreto para ampliar aranceles del 30% a otros productos ecuatorianos: estos son los detalles

La ministra de Comercio confirmó que la medida hace parte de una estrategia para corregir alteraciones en las reglas del intercambio bilateral, luego de que Ecuador anunciara un gravamen similar para productos colombianos

Guardar
El Gobierno colombiano considera que
El Gobierno colombiano considera que la medida adoptada por Ecuador fue inconsistente con ese proceso de diálogo - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

El Gobierno nacional avanzará en la adopción de nuevas medidas arancelarias en su relación comercial con Ecuador, con el propósito de restablecer condiciones de equilibrio en el intercambio bilateral.

Así lo confirmó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, al anunciar que se expedirá un nuevo decreto que permitirá imponer un arancel del 30% a otros productos ecuatorianos distintos a los que ya fueron gravados recientemente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La funcionaria explicó que esta decisión se suma a la primera imposición arancelaria anunciada por el Ejecutivo el jueves 22 de enero, cuando se informó que, a partir del primero de febrero, Colombia aplicará un arancel del 30% a 20 productos provenientes de Ecuador. “La medida está publicada; el viernes revisaremos comentarios y expediremos el decreto. Estamos revisando técnicamente cuáles serían esos productos adicionales. El primer decreto contempla 23 productos”, detalló.

Dicha determinación se adoptó luego de que el vecino país anunciara un gravamen de igual proporción para todos los productos colombianos, bajo el argumento de una supuesta falta de colaboración de Colombia en materia de seguridad fronteriza.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las acciones anunciadas por Colombia se realizan dentro de los canales legales establecidos en el marco normativo de la CAN, organismo que rige las relaciones comerciales entre sus países miembros y que contempla instrumentos para responder a modificaciones unilaterales en las condiciones del comercio regional.

Colombia adoptó la decisión utilizando
Colombia adoptó la decisión utilizando los mecanismos legales previstos en el marco de la Comunidad Andina (CAN) - crédito Colprensa

Frente a la decisión del Gobierno ecuatoriano de imponer aranceles del 30% a las exportaciones colombianas, la ministra Morales señaló que “las autoridades de ambos países venían sosteniendo un diálogo para abordar los temas de seguridad fronteriza, por lo que el anuncio del vecino país resulta inconsistente con ese proceso”. Según explicó, ese intercambio había permitido avances técnicos y coordinaciones institucionales entre las dos naciones.

La ministra había agregado en días pasados que la aplicación del primer arancel del 30% a productos ecuatorianos no se limita necesariamente al listado inicial de 20 bienes, pues ya había mencionado la posibilidad de extender la medida a un grupo más amplio de mercancías.

No obstante, precisó que cualquier ampliación deberá ser evaluada por las instancias correspondientes y estudios técnicos que justifiquen la medida. En ese sentido, indicó que la decisión será sometida a la consideración del Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios, organismo encargado de analizar este tipo de disposiciones desde una perspectiva técnica y normativa.

El Gobierno de Colombia, a
El Gobierno de Colombia, a través de la Cancillería, propuso a Ecuador reunirse en Panamá, pero no ha recibido respuesta - crédito Karen Toro/REUTERS

Morales sostuvo que el Gobierno colombiano cuenta con herramientas institucionales para responder a este tipo de escenarios. “En el Gobierno del presidente Gustavo Petro hemos fortalecido la capacidad institucional del Estado para actuar de manera técnica, proporcional y conforme a la normativa vigente cuando se alteran las reglas que han regido el comercio entre los países”, afirmó.

En ese mismo contexto, enfatizó que la medida adoptada no debe interpretarse como una sanción ni como un acto de confrontación bilateral. Es una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas”, señaló.

Asimismo, recordó que Colombia y Ecuador han mantenido históricamente una relación basada en reglas comunes de cooperación mutua, especialmente en el ámbito comercial. Sin embargo, advirtió que cuando ese marco se modifica sin consenso, el Estado colombiano tiene la obligación de intervenir.

Cifras del comercio bilateral

Ecuador es considerado por el
Ecuador es considerado por el Gobierno colombiano como un socio comercial relevante - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

En el contexto de estas medidas, el Ministerio de Comercio presentó cifras recientes sobre el intercambio entre Colombia y Ecuador. De acuerdo con la cartera, entre enero y octubre de 2025 el comercio bilateral, que incluye exportaciones e importaciones, alcanzó los US$2.209 millones, con un saldo a favor de Colombia de US$849 millones.

Durante los primeros diez meses del año pasado, las exportaciones colombianas hacia Ecuador sumaron US$1.529 millones. De ese total, el 72,3% correspondió a bienes no minero energéticos, lo que refleja la diversidad de la oferta exportadora colombiana hacia ese mercado. Entre los principales productos exportados se encuentran la energía eléctrica, los medicamentos, los insecticidas y los camiones, entre otros bienes industriales y manufacturados.

La ministra Morales insistió en la importancia estratégica de Ecuador para Colombia, tanto por su cercanía geográfica como por los vínculos históricos y económicos entre ambos países. “Ecuador es un país hermano y socio relevante para Colombia, y en ese sentido los equipos técnicos han mantenido un diálogo permanente y de beneficio común”, afirmó.

Temas Relacionados

Aranceles a EcuadorMinisterio de ComercioComercio exteriorColombia-EcuadorExportacionesProductos ecuatorianosComunidad AndinaColombia-NoticiasColombia-Economía

Más Noticias

Así lucirá el nuevo corredor de la carrera Séptima en Bogotá: con flota eléctrica de TransMilenio y árboles nativos de la región

La intervención abarcará el tramo comprendido entre las calles 99 y 200, beneficiando a más de dos millones de personas mediante un proyecto de modernización vial, ambiental y de movilidad sostenible en el sector norte de Bogotá

Así lucirá el nuevo corredor

La grave alerta de la Corte Constitucional por inestabilidad en la dirección de la Unidad de Víctimas: requirió acciones urgentes

La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 advirtió sobre los efectos que la continua rotación en el liderazgo de la entidad puede generar en la atención a la población afectada por el desplazamiento forzado

La grave alerta de la

Viralizan pelea a machete en Huila: mujer le cortó una oreja a su contrincante tras fuerte disputa

La violencia desmedida en el departamento tiene en alerta a las autoridades, pues este no sería el primer caso registrado en enero

Viralizan pelea a machete en

Otro turista extranjero murió al caer de un edificio en Bello, Antioquia, tras asistir al concierto de Bad Bunny

Dos incidentes similares en menos de 24 horas en el Valle de Aburrá encienden las alarmas sobre la salud mental de visitantes extranjeros

Otro turista extranjero murió al

Reconocido organismo andino envió mensaje a Colombia y Ecuador por las tensiones económicas y diplomáticas entre ambos países

El Consejo Consultivo Empresarial Andino pidió a las naciones adoptar medidas según el ordenamiento jurídico regional

Reconocido organismo andino envió mensaje
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Karina García se pronunció luego

Karina García se pronunció luego de ser captada con Kris R en el concierto de Bad Bunny: “Eso es IA”

Mamá de Yeison Jiménez pidió no lucrarse con la imagen del artista: “Respeten el nombre de mi hijo”

Portugal. The Man vuelve a Bogotá con un concierto íntimo: conozca fecha y precios de boletería

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Los 10 podcasts de Spotify en Colombia para engancharse este día

Deportes

Falcao vuelve a Pasto, el

Falcao vuelve a Pasto, el lugar de su primer fracaso con Millonarios

El técnico de Vasco da Gama se rindió ante Carlos Andrés Gómez: “Hoy marca la diferencia y hace cosas que antes no podía”

Carlos Antonio Vélez lanzó advertencia sobre el fichaje de Santiago Arias: “Siempre ha sido un buen lateral, pero muy mal...”

Rival de Luis Javier Suárez se refirió al encuentro contra el Sporting de Lisboa, donde juega el colombiano, en la Champions League: “Estoy preparado para todo”

Luisa Agudelo se va del Deportivo Cali: este será su nuevo equipo en la liga de Estados Unidos