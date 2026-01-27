Colombia anunció nuevo decreto para ampliar aranceles del 30% a otros productos ecuatorianos: estos son los detalles

El Gobierno colombiano considera que la medida adoptada por Ecuador fue inconsistente con ese proceso de diálogo - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

El Gobierno nacional avanzará en la adopción de nuevas medidas arancelarias en su relación comercial con Ecuador, con el propósito de restablecer condiciones de equilibrio en el intercambio bilateral.

Así lo confirmó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, al anunciar que se expedirá un nuevo decreto que permitirá imponer un arancel del 30% a otros productos ecuatorianos distintos a los que ya fueron gravados recientemente.

La funcionaria explicó que esta decisión se suma a la primera imposición arancelaria anunciada por el Ejecutivo el jueves 22 de enero, cuando se informó que, a partir del primero de febrero, Colombia aplicará un arancel del 30% a 20 productos provenientes de Ecuador. “La medida está publicada; el viernes revisaremos comentarios y expediremos el decreto. Estamos revisando técnicamente cuáles serían esos productos adicionales. El primer decreto contempla 23 productos”, detalló.

Dicha determinación se adoptó luego de que el vecino país anunciara un gravamen de igual proporción para todos los productos colombianos, bajo el argumento de una supuesta falta de colaboración de Colombia en materia de seguridad fronteriza.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las acciones anunciadas por Colombia se realizan dentro de los canales legales establecidos en el marco normativo de la CAN, organismo que rige las relaciones comerciales entre sus países miembros y que contempla instrumentos para responder a modificaciones unilaterales en las condiciones del comercio regional.

Colombia adoptó la decisión utilizando los mecanismos legales previstos en el marco de la Comunidad Andina (CAN) - crédito Colprensa

Frente a la decisión del Gobierno ecuatoriano de imponer aranceles del 30% a las exportaciones colombianas, la ministra Morales señaló que “las autoridades de ambos países venían sosteniendo un diálogo para abordar los temas de seguridad fronteriza, por lo que el anuncio del vecino país resulta inconsistente con ese proceso”. Según explicó, ese intercambio había permitido avances técnicos y coordinaciones institucionales entre las dos naciones.

La ministra había agregado en días pasados que la aplicación del primer arancel del 30% a productos ecuatorianos no se limita necesariamente al listado inicial de 20 bienes, pues ya había mencionado la posibilidad de extender la medida a un grupo más amplio de mercancías.

No obstante, precisó que cualquier ampliación deberá ser evaluada por las instancias correspondientes y estudios técnicos que justifiquen la medida. En ese sentido, indicó que la decisión será sometida a la consideración del Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios, organismo encargado de analizar este tipo de disposiciones desde una perspectiva técnica y normativa.

El Gobierno de Colombia, a través de la Cancillería, propuso a Ecuador reunirse en Panamá, pero no ha recibido respuesta - crédito Karen Toro/REUTERS

Morales sostuvo que el Gobierno colombiano cuenta con herramientas institucionales para responder a este tipo de escenarios. “En el Gobierno del presidente Gustavo Petro hemos fortalecido la capacidad institucional del Estado para actuar de manera técnica, proporcional y conforme a la normativa vigente cuando se alteran las reglas que han regido el comercio entre los países”, afirmó.

En ese mismo contexto, enfatizó que la medida adoptada no debe interpretarse como una sanción ni como un acto de confrontación bilateral. “Es una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas”, señaló.

Asimismo, recordó que Colombia y Ecuador han mantenido históricamente una relación basada en reglas comunes de cooperación mutua, especialmente en el ámbito comercial. Sin embargo, advirtió que cuando ese marco se modifica sin consenso, el Estado colombiano tiene la obligación de intervenir.

Cifras del comercio bilateral

Ecuador es considerado por el Gobierno colombiano como un socio comercial relevante - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

En el contexto de estas medidas, el Ministerio de Comercio presentó cifras recientes sobre el intercambio entre Colombia y Ecuador. De acuerdo con la cartera, entre enero y octubre de 2025 el comercio bilateral, que incluye exportaciones e importaciones, alcanzó los US$2.209 millones, con un saldo a favor de Colombia de US$849 millones.

Durante los primeros diez meses del año pasado, las exportaciones colombianas hacia Ecuador sumaron US$1.529 millones. De ese total, el 72,3% correspondió a bienes no minero energéticos, lo que refleja la diversidad de la oferta exportadora colombiana hacia ese mercado. Entre los principales productos exportados se encuentran la energía eléctrica, los medicamentos, los insecticidas y los camiones, entre otros bienes industriales y manufacturados.

La ministra Morales insistió en la importancia estratégica de Ecuador para Colombia, tanto por su cercanía geográfica como por los vínculos históricos y económicos entre ambos países. “Ecuador es un país hermano y socio relevante para Colombia, y en ese sentido los equipos técnicos han mantenido un diálogo permanente y de beneficio común”, afirmó.