Bus intermunicipal de Velotax colisionó con un tractocamión en la vía Panamericana: hay varios fallecidos

Grave accidente en vía Panamericana habría dejado personas muertas - crédito captura de pantalla redes sociales/X

Un choque entre una buseta y un tractocamión ocurrido en el kilómetro 45 de la vía Panamericana, en el sector conocido como El Cabuyal, en jurisdicción del corregimiento Pescador, municipio de Caldono, Cauca, dejando varias personas fallecidas y varios heridos el martes 27 de enero de 2026. El accidente tuvo lugar en la carretera que comunica Popayán y Cali.

Equipos de socorro se desplazaron al lugar del incidente para asistir a las víctimas tras la colisión. El vehículo involucrado pertenece a la empresa Velotax y lleva la placa KUM-169.

Un grave accidente de tránsito se registró en la Vía Panamericana, donde un camión de carga se estrelló, se volcó y posteriormente se incendió. Las imágenes muestran el vehículo envuelto en llamas y una densa columna de humo- crédito redes sociales/X

La magnitud de la tragedia forzó el cierre inmediato de este crucial corredor, interrumpiendo la movilidad y generando una extensa congestión, lo que obligó a las autoridades a recomendar el uso de rutas alternativas mientras continúan los trabajos en la zona, información suministrada por El País.

Tras el impacto, ambos vehículos se incendiaron, provocando llamas de gran proporción. Testigos captaron la escena con sus teléfonos móviles, registrando una columna de fuego visible a gran distancia y la consternación de los presentes, quienes gritaban: “Dios santo, quedaron destrozados”.

Pobladores y trabajadores de la obra de la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao fueron los primeros en auxiliar a las víctimas, mientras pedían a gritos cerrar la vía para evitar más accidentes: “Cierren la vía, no dejen pasar más vehículos”, indicaron testigos citados por el medio de comunicación mencionado anteriormente.

Posteriormente, cuerpos de bomberos de localidades cercanas como Piendamó y Santander de Quilichao arribaron al lugar para ayudar en las labores de control de la emergencia.

- crédito @sucesoscauca/X

Las autoridades viales y organismos de socorro, junto a unidades de la Policía de Tránsito, se desplazaron rápidamente para atender a los afectados, controlar el fuego y evaluar el alcance del siniestro. El cierre de la carretera agravó los problemas de circulación en la vía Panamericana, considerada un eje estratégico en el suroccidente de Colombia.

El balance oficial hasta el momento es de cuatro víctimas fatales, aunque existe temor entre los presentes de que la cifra aumente, ya que el autobús viajaba con su capacidad completa, según testimonios recogidos por El País.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, las autoridades recomiendan a los conductores mantenerse informados por fuentes oficiales y obedecer las rutas alternas hasta restablecerse la normalidad en la vía.

Al momento de la publicación de esta nota, Infobae Colombia intentó comunicarse con la Dirección de Tránsito y Transporte, pero no fue posible establecer contacto.

Accidente de tránsito obligó al cierre temporal de la Troncal del Magdalena Medio

Accidente en Troncal Magdalena Medio generó bloqueo en la vía - crédito redes sociales/X

El bloqueo total de la Troncal del Magdalena Medio mantiene incomunicadas ambas direcciones, luego de una colisión entre dos tractomulas en la zona del puente de Puerto Araujo, en Santander.

El accidente, registrado la mañana del 24 de enero de 2026, dejó a un conductor herido, aunque logró salir por sus propios medios del vehículo afectado. Las autoridades han restringido el tránsito en la vía mientras gestionan la emergencia.

Testigos que se encontraban en el lugar difundieron la noticia al instante: “Acaba de suceder este accidente”, relataron quienes presenciaron la escena. La interrupción vial afecta tanto al flujo hacia Puerto Araujo como a Talizama, lo que fue confirmado por mensajes enviados por vecinos y pasajeros atrapados en la carretera.

Uno de los presentes describió el ambiente con preocupación: “Lamentable accidente de tránsito. Compañero herido. Santísima Virgen”, compartió en tiempo real. Más tarde, el mismo ciudadano subrayó la gravedad del cierre: “Queda en el momento bloqueado el paso Puerto Araujo-Talizama, en ambos sentidos”.

Hasta el momento, el tránsito permanece cerrado, mientras los organismos de emergencia trabajan para restablecer la circulación y atender al herido.