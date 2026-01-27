Alerta por focos de fiebre amarilla en Colombia: estas son las regiones en las cuales los viajeros deben vacunarse

El 60% de los casos de fiebre amarilla notificados en 2026 proviene de otras regiones, principalmente Bogotá y Cundinamarca - crédito Freepik

La región del Tolima enfrenta un aumento de casos y muertes relacionados con la fiebre amarilla, lo que llevó a las autoridades a reforzar la vigilancia y las campañas de vacunación.

La enfermedad, que transmite el mosquito Aedes aegypti, ha mostrado una tendencia preocupante desde el inicio de la emergencia en 2024.

Según la secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, el 60% de los contagios registrados en 2026 corresponde a personas provenientes de otros departamentos.

“Ahora, de la mortalidad, el 66% de los casos está entrando de otros territorios; aquí tendremos que seguir haciendo este trabajo”, puntualizó la funcionaria.

Tolima, Bogotá y Cundinamarca coordinan encuentro para definir estrategias conjuntas frente a la fiebre amarilla - crédito JAMES GATHANY/Europa Press

La mayoría de los casos recientes reportados en el departamento son de viajeros que llegaron desde otras regiones, principalmente Bogotá y Cundinamarca.

Por ello, las autoridades locales convocaron una mesa técnica conjunta con representantes de salud de Cundinamarca para definir estrategias que garanticen la aplicación temprana de la vacuna a quienes se desplacen hacia Tolima.

Rengifo resaltó la importancia de la inmunización anticipada: “No podemos seguir hablando que se pongan la vacuna ingresando al territorio porque si no hay la vacuna 10 días antes del ingreso, indudablemente no va a haber protección en lo referente a fiebre amarilla”.

En lo que va del año, el Tolima reportó 15 nuevos casos y diez muertes por fiebre amarilla después de la temporada vacacional.

Ante este escenario, las autoridades insisten en que la única forma efectiva de protegerse es acceder a la vacuna al menos diez días antes de viajar a zonas de riesgo, medida que será objeto de coordinación entre las distintas secretarías de salud a partir del próximo jueves.

Secretaría de Salud de Tolima refuerza el llamado para vacunarse al menos 10 días antes de ingresar al departamento- crédito Colprensa

Minesterio de Salud ordena refuerzo de la vacuna contra la fiebre amarilla

La nueva circular del Ministerio de Salud establece que solo ciertos grupos deberán recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra la fiebre amarilla, tras la declaración de la Emergencia Sanitaria por el brote en Colombia.

Según el documento, la segunda dosis se exigirá a quienes hayan recibido la vacuna hace más de 10 años y residan o viajen a zonas con circulación activa del virus en municipios como Cunday, Villarrica, Icononzo, Purificación, Prado, Dolores, Chaparral, Ataco, Planadas, Rioblanco, entre otros.

El texto ministerial destaca: “Mujeres que recibieron la vacuna durante la gestación deberán aplicarse el refuerzo seis meses después de terminado el embarazo”.

Además, el refuerzo se recomienda para quienes viven con VIH, “con conteo de CD4 superior a 200 células/mm³, previa valoración médica”, así como para receptores de trasplante de células madre hematopoyéticas.

Entre 2024 y lo que va de 2026, se han registrado 161 casos, de los cuales 73 han fallecido - crédito Ministerio de Salud

Los viajeros vacunados con dosis fraccionadas en el extranjero, quienes se dirijan a zonas de alto riesgo y tengan más de diez años desde su última dosis, y los trabajadores de laboratorio que manipulan el virus en similares circunstancias, también deben recibir la segunda dosis.

El Ministerio de Salud precisa en su portal web que usualmente una sola dosis basta para toda la vida, aunque advierte: “Si no es posible verificar antecedente vacunal se recomienda la vacunación”. Se destaca que la inmunidad conferida por la vacuna comienza diez días después de la aplicación y, a los treinta días, alcanza una eficacia del 99 %.

El balance oficial al 26 de enero reporta 161 casos de fiebre amarilla en el país entre 2024 y 2026, con 73 fallecidos en departamentos como Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Putumayo, Caldas, Meta, Vaupés, Guaviare y Caquetá.

El cuadro clínico inicial puede incluir fiebre, dolor muscular, náuseas y vómitos unos días después de la picadura del mosquito infectado. En formas graves, la enfermedad puede provocar ictericia, hemorragias y daño renal con desenlaces fatales.

El Ministerio de Salud insiste en la importancia de seguir las directrices para evitar el avance del brote y proteger a las poblaciones vulnerables.