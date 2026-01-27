Arcángel le contó a Westcol detalles de sus conciertos en el país: “Tengo cariño y respeto por todo Colombia”

El famoso artista prometió un evento de gran magnitud en Medellín, aunque expresó su cariño por las demás ciudades de Colombia - crédito TikTok

Los fanáticos del género urbano vivieron un emocionante fin de semana en Medellín, debido al concierto de Bad Bunny, que no solo interpretó sus mejores éxitos y recordó por qué es considerado como uno de los mayores exponentes del género a nivel mundial, sino que contó con una serie de invitados que dejaron con la boca abierta a sus fanáticos por la calidad de show que presentaron.

Sin duda, la aparición más comentada fue la de Arcángel, uno de los artistas que ha dejado huella en el reguetón por su estilo tan particular de cantar y los temas tan icónicos que ha interpretado a lo largo de su carrera, algunos de ellos en compañía de otros de los cantantes urbanos más reconocidos.

En medio de su salida al escenario del Atanasio Girardot, Arcángel interpretó icónicas canciones como Me acostumbré, Tú no vive así, La Jumpa, Pa’ que la pases bien, Ganas de ti, Aparentemente, Flow violento, Me prefieres a mi, Hace mucho tiempo, Gata oficial, Por amar a ciegas y Que sensación.

Así, la participación del artista se convirtió en una de las más icónicas de toda la gira, pues sus temas musicales fueron coreados por los miles de asistentes.

El cantante estadounidense promete hacer un concierto inolvidable en Colombia - crédito Félix Márquez/Foto AP

En medio de su paso por Medellín, Arcángel no solo estuvo en el escenario con Bad Bunny, sino que compartió espacios con Westcol, con el que suele tener conversaciones de sus proyectos, pues se han convertido en personas muy cercanas en el medio.

Precisamente, en una de estas reuniones dio detalles de los conciertos que realizará en Colombia, aunque prometió que el de Medellín será uno de los más memorables para todos sus seguidores, al ver el cariño que le demostraron los asistentes al concierto de su amigo y colega.

“Este público se preparó no para verme a mí. Estamos hablando del fenómeno musical actual más grande que hay en el mundo. Que él merece todo el mismo respeto y el mismo cariño que lo, lo está demostrando. Pero cuando yo salí es como que llegó la octava maravilla, cabrón, ¿me entiendes?“, demostrando así que sintió el cariño del público al escucharlos corear todas sus canciones.

Sin embargo, no dudó en dar las gracias a Bad Bunny por esta invitación, pues esto demuestra que continúa dándole su lugar: “Y agradecido con él siempre, porque él siempre me da mis respetos, ¿me entiendes? Es un tipo que a pesar de la grandeza que posee y que tiene, nada, siempre ha sabido darme mis flores y mi respeto, ¿no? Eso lo hace más grande todavía”, puntualizó.

El artista anunció que revelará más detalles de su paso por Colombia - crédito TikTok

Concierto de Arcángel en Medellín

El artista se refirió al evento que realizará próximamente en la capital antioqueña: “Lo que me imagino es si la gente respondió así a 20 minutos, imagínate cuando hagamos 3 horas. Yo puedo dar hasta más”, asegurando que podría ofrecer un show hasta de 4 horas en la ciudad.

En ese momento de la conversación con Westcol, el artista decidió aclarar lo siguiente: “No quiero que las personas de otro lugar se molesten o piensen que tengo preferencias, yo quiero que sea aquí. ¿Si me entiende? Lo podemos hacer donde sea, porque en verdad yo tengo cariño y respeto por todo Colombia, pero la verdad, la verdad es que, eh, el primer venue (evento) que me interesa hacer grande acá en Colombia es el Atanasio”.

Sus seguidores están a la espera de las fechas que serán confirmadas proximamente - crédito Instagram

Al escuchar estas palabras, sus seguidores respondieron a través de las redes sociales con mucha emoción, pues desde ya se están preparando para vivir el evento junto a una de las leyendas del género.

Cabe mencionar que en la página oficial del tour de Arcángel se tienen previstas varias ciudades para el paso del artista por Colombia, entre ellas se encuentran: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.