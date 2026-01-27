Agentes de tránsito fueron agredidos por ciudadanos mientras regulaban el tránsito en las festividades de Puerto Colombia

Los abusos de autoridad se pueden denunciar ante las Secretarías de Movilidad de cada municipio - crédito Alcaldía de Barranquilla

La celebración del Carnaval en Puerto Colombia se vio empañada por un episodio de violencia, cuando varios asistentes agredieron a agentes de tránsito encargados de controlar la movilidad en medio del evento.

Esta confrontación que se dio el 25 de enero de 2026, en el corregimiento de Salgar, específicamente en el balneario de esta población, donde se llevaba a cabo la coronación de la reina del carnaval del municipio, derivó en la intervención de la Policía Nacional, que confirmó la captura de tres personas señaladas como presuntas responsables de los hechos.

El incidente dejó al descubierto los desafíos de convivencia en escenarios masivos, marcando el cierre de una jornada festiva que debía estar dedicada al disfrute colectivo.

Desde el tramo final de la jornada, videos grabados por los asistentes circularon en medios digitales, evidenciando el momento en que los funcionarios, en cumplimiento de sus funciones, fueron atacados. Las imágenes documentaron la tensión que se generó cuando las autoridades intentaron organizar el tráfico ante el aumento de vehículos y peatones, situación que desbordó el control regular y exigió la presencia de los cuerpos policiales.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, el despliegue de los oficiales respondía al incremento del flujo vehicular característico de este tipo de festividades en el Atlántico. La intención era ordenar el tránsito y prevenir congestiones, aunque la reacción de algunos ciudadanos resultó en hostilidad y agresiones físicas contra los servidores públicos.

Testigos registraron los hechos utilizando sus teléfonos, lo que permitió que el ataque quedara registrado y pudiera ser evaluado por las autoridades correspondientes. Tras las agresiones, las fuerzas de seguridad detuvieron a tres personas, que fueron puestas a disposición de la justicia como presuntas responsables del ataque a los agentes.

Lo que debía ser una fiesta durante la Lectura del Bando en Salgar, Atlántico, terminó en una batalla campal. En las imágenes se observa a un grupo de personas agrediéndose mutuamente, requiriendo la intervención de la policía y otros funcionarios - crédito @ctvbarranquilla/X

En ese contexto, Ofelia Murillo, secretaria de Tránsito y Transporte, fue tajante al sostener: “Ninguna forma de violencia o descalificación es aceptable”, reforzando el compromiso con los servidores públicos que se encuentran en la primera línea. Imágenes difundidas muestran cómo un agente de Tránsito fue víctima de una agresión mientras ejercía su labor, hecho que no solo lo afectó a él, ya que otras personas también resultaron heridas.

Al describir la función de su equipo, Murillo detalló el objetivo de estos funcionarios: “Estos funcionarios cumplían su labor garantizando la seguridad vial, el orden y el bienestar de los asistentes”. Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte, la postura es clara: “Reiteramos nuestro respaldo al personal de movilidad”, según declaró la funcionaria.

La intervención policial, sumada a la divulgación de las imágenes del incidente, llevó a un rápido avance en la investigación de los hechos violentos. La dependencia encargada de la movilidad en Puerto Colombia reiteró la importancia de mantener el respeto hacia los funcionarios que velan por el orden en eventos masivos, insistiendo en que la intolerancia compromete la seguridad tanto de los servidores públicos como de la comunidad en general.

