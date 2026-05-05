Colombia

Sergio Fajardo lanzó pullas contra Paloma Valencia e Iván Cepeda por eventuales gobiernos de los candidatos: “Queremos más de lo mismo”

El aspirante presidencial planteó que tanto la candidata del Centro Democrático como el del Pacto Histórico representan una continuidad de los gobiernos de Duque y Petro

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Sergio Fajardo cuestionó la influencia de Álvaro Uribe en Paloma Valencia y se proclamó opción de cambio - crédito Lina Gasca/Colprensa
Sergio Fajardo cuestionó la influencia de Álvaro Uribe en Paloma Valencia y se proclamó opción de cambio - crédito Lina Gasca/Colprensa

El candidato presidencial Sergio Fajardo se distanció de los proyectos liderados por los también aspirantes Paloma Valencia e Iván Cepeda, al asegurar que su propuesta representa “el cambio serio y seguro que Colombia realmente necesita”.

El pronunciamiento del exgobernador de Antioquia se difundió a través de un mensaje en sus redes sociales, donde subrayó las similitudes entre los sectores tradicionales y apostó por una alternativa distinta.

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En su publicación, Fajardo afirmó: “Un gobierno de Paloma es igual a un gobierno de Duque. Un gobierno de Cepeda es igual a un gobierno de Petro. ¿Queremos más de lo mismo? Yo sé que no. Nosotros somos el CAMBIO. SERIO. SEGURO. que Colombia realmente necesita”.

Estas palabras buscan marcar una línea divisoria respecto a los partidos y líderes que han dominado el escenario en los últimos años.

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La declaración de Fajardo estuvo acompañada por un fragmento de una entrevista concedida a la periodista Vicky Dávila en la revista Semana, donde expuso su visión sobre un eventual gobierno de Paloma Valencia.

Sergio Fajardo marcó distancia y aseguró que su propuesta es el “cambio serio y seguro” para Colombia - crédito @sergio_fajardo/X
Sergio Fajardo marcó distancia y aseguró que su propuesta es el “cambio serio y seguro” para Colombia - crédito @sergio_fajardo/X

Sergio Fajardo citó entrevista en Semana para tirarle a la dupla entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Consultado sobre cómo imaginaría una administración encabezada por la senadora Valencia, el exgobernador respondió: “Como el de Duque. Es que ella es del Centro Democrático, es de la del expresidente Álvaro Uribe y lo representa a él y representa esa política en Colombia”.

Durante el intercambio, Valencia se refirió a la influencia del exmandatario sobre su carrera pública. “Uribe es mi papá para que me oriente a gobernar bien a Colombia”, expresó la senadora en un acto público, palabras que fueron retomadas por Fajardo.

La mención de un posible rol de Álvaro Uribe como ministro de Defensa en un eventual gabinete generó reacciones inmediatas. Fajardo remarcó: “Paloma Valencia dice que quiere que el expresidente Álvaro Uribe sea su ministro de Defensa. Orgullosamente dice: ‘Yo quisiera que él fuera’”.

El debate creció con la intervención de Juan Daniel Oviedo, quien consideró inapropiado ese mensaje: “No, me parece que, eh, no es el mensaje y se lo dije a ella”. Para el exdirector del Dane, la propuesta no envía la señal adecuada a la ciudadanía respecto a la independencia del poder ejecutivo.

Sergio Fajardo criticó similitudes entre Paloma Valencia, Iván Cepeda y gobiernos anteriores - crédito @sergio_fajardo/X

Fajardo sostuvo que la candidatura de Valencia cuenta con el respaldo de múltiples estructuras políticas tradicionales, lo que, según su perspectiva, representa un regreso al pasado: “A Paloma Valencia la están recibiendo todos los apoyos de todos los partidos políticos tradicionales. Esto es una vuelta al pasado”.

Por su parte, Valencia defendió su autonomía y enfatizó que sería ella quien tomaría las principales decisiones: “La presidenta soy yo, la que va a nombrar los ministros soy yo y que se acostumbre el país”. La senadora insistió en la importancia de que los ciudadanos comprendan su rol como figura central del eventual gobierno.

Para Fajardo, la necesidad de reafirmar el liderazgo recurriendo a fórmulas como “Es que yo soy el que manda” refleja una construcción discursiva que, a su juicio, debe revisarse.

El candidato manifestó: “Tener que estar diciendo: ‘Es que yo soy el que manda’ y tener que ratificarse diciendo que yo soy el que manda, pues todo eso se tiene que maquillar para decir: ‘No, es que la diferencia, nos unimos’. Pura paja, pura paja”.

Sergio Fajardo cuestionó el liderazgo y la cohesión en la dupla Valencia-Oviedo - crédito Colprensa
Sergio Fajardo cuestionó el liderazgo y la cohesión en la dupla Valencia-Oviedo - crédito Colprensa

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