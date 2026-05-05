Colombia

Clínica Juan N. Corpas en Bogotá respondió por renuncias masivas de médicos y reducción de camas UCI: “Les adeudamos más de cuatro meses de salario”

El colapso financiero ha generado un ambiente de tensión que expone el esfuerzo de quienes dependen de ingresos regulares y destaca la urgencia de soluciones

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La IPS aseguró que les adeudan más de 35.000 millones de pesos por servicios prestados, lo que ha generado demoras en pagos de salarios - crédito Clínica Juan N. Corpas
La IPS aseguró que les adeudan más de 35.000 millones de pesos por servicios prestados, lo que ha generado demoras en pagos de salarios - crédito Clínica Juan N. Corpas

La crisis financiera que atraviesa la clínica Juan N. Corpas en Bogotá ha forzado a su dirección a reconocer la magnitud del déficit y sus consecuencias sobre trabajadores y pacientes tras conocerse la renuncia masiva de profesionales de la salud.

Según expuso el director de la clínica, Juan Carlos Vera, en declaraciones a Caracol Radio, la institución enfrenta una grave falta de recursos que ha impedido pagar salarios y beneficios adicionales.

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La clínica sufre por una deuda acumulada que supera los 35.000 millones de pesos a causa de pagos pendientes por parte de varias afiliadas del sistema de salud. Según el directivo, esto ha provocado que 573 empleados no reciban sus salarios puntualmente y ha generado atrasos que, en algunos casos, superan los cuatro meses.

Además, la crisis afecta gravemente la operación de la unidad de cuidados intensivos, reduciendo su capacidad y limitando la atención a pacientes.

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“Actualmente tenemos un déficit con todas las aseguradoras con las cuales tenemos contrato de aproximadamente 35.000 millones de pesos”, explicó Vera. El director detalló que Famisanar mantiene una deuda de $8.976 millones, Compensar de $7.764 millones, Sanitas de $5.458 millones, Salud Total de $3.903 millones y la Adres de $2.561 millones, correspondientes a servicios médicos ya prestados.

“Nuestro sistema operacional en el día a día se está viendo afectado. Esto nos lleva a que no hemos podido cancelar los salarios de nuestros colaboradores. En nuestra clínica laboran quinientas setenta y tres personas, a los cuales en algunos casos les estamos adeudando hasta más de cuatro meses de salario”, señaló Vera al medio radial.

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