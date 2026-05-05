Clínica Juan N. Corpas en Bogotá respondió por renuncias masivas de médicos y reducción de camas UCI: “Les adeudamos más de cuatro meses de salario”

La IPS aseguró que les adeudan más de 35.000 millones de pesos por servicios prestados, lo que ha generado demoras en pagos de salarios - crédito Clínica Juan N. Corpas

La crisis financiera que atraviesa la clínica Juan N. Corpas en Bogotá ha forzado a su dirección a reconocer la magnitud del déficit y sus consecuencias sobre trabajadores y pacientes tras conocerse la renuncia masiva de profesionales de la salud.

Según expuso el director de la clínica, Juan Carlos Vera, en declaraciones a Caracol Radio, la institución enfrenta una grave falta de recursos que ha impedido pagar salarios y beneficios adicionales.

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La clínica sufre por una deuda acumulada que supera los 35.000 millones de pesos a causa de pagos pendientes por parte de varias afiliadas del sistema de salud. Según el directivo, esto ha provocado que 573 empleados no reciban sus salarios puntualmente y ha generado atrasos que, en algunos casos, superan los cuatro meses.

Además, la crisis afecta gravemente la operación de la unidad de cuidados intensivos, reduciendo su capacidad y limitando la atención a pacientes.

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“Actualmente tenemos un déficit con todas las aseguradoras con las cuales tenemos contrato de aproximadamente 35.000 millones de pesos”, explicó Vera. El director detalló que Famisanar mantiene una deuda de $8.976 millones, Compensar de $7.764 millones, Sanitas de $5.458 millones, Salud Total de $3.903 millones y la Adres de $2.561 millones, correspondientes a servicios médicos ya prestados.

“Nuestro sistema operacional en el día a día se está viendo afectado. Esto nos lleva a que no hemos podido cancelar los salarios de nuestros colaboradores. En nuestra clínica laboran quinientas setenta y tres personas, a los cuales en algunos casos les estamos adeudando hasta más de cuatro meses de salario”, señaló Vera al medio radial.

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