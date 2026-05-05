Colombia

Sergio Fajardo siguió ‘cantándole la tabla’ a Abelardo de la Espriella: “Además de fantoche es un falso y un payaso”

En entrevista con Infobae Colombia, el candidato presidencial recalcó que las actitudes del abogado durante la campaña electoral podrían distanciarlo de la Casa de Nariño

Guardar
El candidato presidencial recordó el polémico momento en el que sostuvo un encuentro cordial previo a un foro académico - crédito Colprensa
El candidato presidencial recordó el polémico momento en el que sostuvo un encuentro cordial previo a un foro académico - crédito Colprensa

El exgobernador de Antioquia y hoy candidato presidencial, Sergio Fajardo, continúa con sus críticas hacia uno de sus rivales en la contienda electoral, el abogado Abelardo de la Espriella.

En una entrevista concedida a Infobae Colombia, el también exalcalde de Medellín aprovechó el momento para recordar el episodio registrado durante un foro académico realizado en la Universidad La Sabana en Bogotá con los gobernadores del país.

PUBLICIDAD

En su momento, De la Espriella había manifestado que el político antioqueño había mostrado inseguridad ante su presencia. “Me aburre mucho darme cuenta de la inseguridad de la gente, y es todo el tiempo, a todo nivel. En estos días estaba en un evento con otros candidatos y con un señor que ha sido candidato varias veces a la Presidencia (...) lo fui a saludar (...), le di la mano, y es como si hubiese visto al diablo, no daba para pronunciar palabra”, había expresado el abogado en un podcast digital.

Ante ello, Fajardo no se guardó nada y relató cómo fue su encuentro con Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

“Cuando yo iba a entrar, salía el señor De la Espriella. Abelardo llegó con mucha gente a su alrededor, mientras que nosotros éramos dos o tres, como siempre. Él había llegado en helicóptero, nosotros en carro. Al encontrarnos de frente, dijo lo que se ve en el video: ‘Me dijeron que venía Fajardo y que yo lo puedo saludar’. Respondí: ‘No hay ningún problema. Mucho gusto, ¿cómo está? En peores nos hemos visto. Que le vaya muy bien. Suerte. Chao’. Eso fue todo. Nada importante”, explicó a este medio.

Tras la declaración del líder de Defensores de la Patria al podcast La Lupa, inicialmente sostuvo que le restó importancia, pero que, con el paso del tiempo, consideró oportuno difundir lo sucedido.

“Nunca le pongo atención a ese tipo de cosas en la vida. Pero entonces digo: “Este señor está diciendo eso, que se encontró conmigo y que yo era esa persona. No puedo creer, porque es mentira, es porque es un falso, porque esa persona que dice eso”. Usted se imagina si eso dice de encontrarse conmigo en una salida donde además había más personas y es capaz de salir a decir esas mentiras. ¿Usted se imagina qué hay aquí adentro? (señalándose la cabeza) ¿Y quiere gobernar este país?”, añadió.

Temas Relacionados

Sergio FajardoAbelardo de la EspriellaCandidatos presidenciales ColombiaElecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Influencer’ Valentina Mor sorprendió al quedar en libertad horas después de ser capturada por presunto robo a un extranjero: “La plata lo mueve todo”

El señalamiento contra la creadora de contenido no prosperó judicialmente. Según la joven, recuperó la libertad porque no hubo delito comprobado ni denuncia de la supuesta víctima

‘Influencer’ Valentina Mor sorprendió al quedar en libertad horas después de ser capturada por presunto robo a un extranjero: “La plata lo mueve todo”

Sergio Fajardo arremetió contra Paloma Valencia tras su llamada al presidente ecuatoriano Daniel Noboa: “Payasada política”

En diálogo con Infobae Colombia, el candidato presidencial lamentó las tensiones entre ambas naciones y señaló que en una eventual administración suya retomará los diálogos con el país vecino para evitar afectaciones al comercio binacional

Sergio Fajardo arremetió contra Paloma Valencia tras su llamada al presidente ecuatoriano Daniel Noboa: “Payasada política”

Trabajadora de un hotel en Medellín fue agredida por un turista tras rechazar una de sus peticiones: el hecho quedó registrado en video

Un incidente registrado en un hospedaje de la ciudad dejó a una empleada lesionada, lo que generó reacciones y demandas de acciones preventivas por parte de la comunidad

Trabajadora de un hotel en Medellín fue agredida por un turista tras rechazar una de sus peticiones: el hecho quedó registrado en video

Karol G sorprendió a sus fans con la entrega de boletas gratis para sus conciertos en 2026: así pueden participar

La expectativa por el regreso de la colombiana a los escenarios internacionales sigue creciendo. La cantante confirmó una dinámica para regalar entradas a sus fans en cada concierto de su próxima gira mundial, que arranca el 24 de julio y ya suma más de 60 fechas anunciadas

Karol G sorprendió a sus fans con la entrega de boletas gratis para sus conciertos en 2026: así pueden participar

Estos son los ciclistas colombianos confirmados para el Giro de Italia 2026

A la espera de la confirmación de Egan Bernal en la ronda italiana, el bogotano Santiago Buitrago y el boyacense Einer Rubio harán parte de la primera grande del año

Estos son los ciclistas colombianos confirmados para el Giro de Italia 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

‘Influencer’ Valentina Mor sorprendió al quedar en libertad horas después de ser capturada por presunto robo a un extranjero: “La plata lo mueve todo”

‘Influencer’ Valentina Mor sorprendió al quedar en libertad horas después de ser capturada por presunto robo a un extranjero: “La plata lo mueve todo”

Karol G sorprendió a sus fans con la entrega de boletas gratis para sus conciertos en 2026: así pueden participar

La Segura salió en defensa de Aida Victoria Merlano tras las críticas por dejar a su bebé para ingresar a ‘La Mansión VIP’: “Abandonar es no hacerse cargo de su hijo”

Raúl Ávila, el arquitecto colombiano de la Met Gala, dio detalles de cómo fue la organización del famoso evento en Nueva York

Este fue el poderoso guiño de Maluma a sus raíces colombianas que deslumbró en la Met Gala 2026

Deportes

Estos son los ciclistas colombianos confirmados para el Giro de Italia 2026

Estos son los ciclistas colombianos confirmados para el Giro de Italia 2026

Leicy Santos, jugadora de la selección Colombia, explicó por qué se sometió a una operación de senos: “Eran un impedimento”

Así calificó la prensa portuguesa a Luis Javier Suárez tras su gol con el Sporting Lisboa: “Difícil misión”

La selección de Uzbekistán, rival de Colombia, dio a conocer la lista de jugadores previo al Mundial de 2026

Javier Hernández Bonnet lanzó una dura crítica al dueño del Independiente Medellín tras el escándalo con los hinchas: “Pobreza y pequeñez intelectual”