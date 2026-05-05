Sergio Fajardo siguió ‘cantándole la tabla’ a Abelardo de la Espriella: “Además de fantoche es un falso y un payaso”

El candidato presidencial recordó el polémico momento en el que sostuvo un encuentro cordial previo a un foro académico - crédito Colprensa

El exgobernador de Antioquia y hoy candidato presidencial, Sergio Fajardo, continúa con sus críticas hacia uno de sus rivales en la contienda electoral, el abogado Abelardo de la Espriella.

En una entrevista concedida a Infobae Colombia, el también exalcalde de Medellín aprovechó el momento para recordar el episodio registrado durante un foro académico realizado en la Universidad La Sabana en Bogotá con los gobernadores del país.

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En su momento, De la Espriella había manifestado que el político antioqueño había mostrado inseguridad ante su presencia. “Me aburre mucho darme cuenta de la inseguridad de la gente, y es todo el tiempo, a todo nivel. En estos días estaba en un evento con otros candidatos y con un señor que ha sido candidato varias veces a la Presidencia (...) lo fui a saludar (...), le di la mano, y es como si hubiese visto al diablo, no daba para pronunciar palabra”, había expresado el abogado en un podcast digital.

Ante ello, Fajardo no se guardó nada y relató cómo fue su encuentro con Abelardo de la Espriella.

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“Cuando yo iba a entrar, salía el señor De la Espriella. Abelardo llegó con mucha gente a su alrededor, mientras que nosotros éramos dos o tres, como siempre. Él había llegado en helicóptero, nosotros en carro. Al encontrarnos de frente, dijo lo que se ve en el video: ‘Me dijeron que venía Fajardo y que yo lo puedo saludar’. Respondí: ‘No hay ningún problema. Mucho gusto, ¿cómo está? En peores nos hemos visto. Que le vaya muy bien. Suerte. Chao’. Eso fue todo. Nada importante”, explicó a este medio.

Tras la declaración del líder de Defensores de la Patria al podcast La Lupa, inicialmente sostuvo que le restó importancia, pero que, con el paso del tiempo, consideró oportuno difundir lo sucedido.

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“Nunca le pongo atención a ese tipo de cosas en la vida. Pero entonces digo: “Este señor está diciendo eso, que se encontró conmigo y que yo era esa persona. No puedo creer, porque es mentira, es porque es un falso, porque esa persona que dice eso”. Usted se imagina si eso dice de encontrarse conmigo en una salida donde además había más personas y es capaz de salir a decir esas mentiras. ¿Usted se imagina qué hay aquí adentro? (señalándose la cabeza) ¿Y quiere gobernar este país?”, añadió.