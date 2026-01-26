Colombia

María Fernanda Cabal anunció retiro del Centro Democrático en mensaje de su esposo José Félix Lafaurie: “No queremos continuar”

A través de una carta, el presidente de la Federación de Ganaderos anunció que él y María Fernanda Cabal respetarán los acuerdos y respaldarán a Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático

María Fernanda Cabal, senadora del
María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, sale de la colectividad junto con su esposo, José Félix Lafaurie - crédito Colprensa

A través de una carta dirigida a Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, anunció que él y la senadora María Fernanda Cabal, su esposa, saldrán de la colectividad.

El documento, revelado por la periodista Darcy Quinn, está firmado por José Félix Lafaurie, expresando sus reparos con el proceso de selección de la candidata presidencial del Centro Democrático, que terminó siendo Paloma Valencia.

Críticas a Gabriel Vallejo

“El procedimiento careció de comités de garantías electorales, reglas claras, mecanismos de impugnación o trazabilidad, lo que constituyó una violación grave al debido proceso partidista”, se lee en la carta.

Carta enviada por José Félix
Carta enviada por José Félix Lafaurie y Cabal a Gabriel Vallejo -crédito X

En la misiva cuestionan al director de la colectividad, Gabriel Vallejo, y afirman que con el tiempo han obtenido más información que pondría en evidencia presuntas irregularidades en el proceso de elección.

“Sin embargo, con el paso del tiempo y a medida que obtenemos más información, los meros indicios han dejado de serlo, para convertirse, lamentablemente, en evidencia clara de graves irregularidades en el proceso”, precisa el documento.

Señalaron que los principales responsables de las supuestas irregularidades son Gabriel Vallejo y la secretaria general del partido Centro Democrático.

Según Lafaurie omitieron “la verificación jurídica de las encuestadoras, permitir procedimientos sin respaldo normativo y validar una selección carente de garantías, ambos transitan por el filo de la vulneración de los principios legales”.

José Félix Lafaurie y María
José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal salen del partido Centro Democrático - crédito Facebook

Miguel Uribe y Paloma Valencia

Lafaurie cuestionó la intervención de Lester Toledo como asesor de la campaña de Miguel Uribe Turbay.

Cuestionó que Toledo continuara involucrado incluso después de que Miguel Uribe Londoño asumió la causa de su padre, que fue asesinado.

Además, mencionó que el equipo de campaña estableció contacto con la firma de encuestas Atlas Intel, lo que obligó a buscar otra compañía para los sondeos que definieron la candidatura de Paloma Valencia.

En la misiva, el esposo de María Fernanda Cabal sostuvo que la postulación de Uribe Londoño se realizó sin el consentimiento de la viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona.

Según Lafaurie, Tarazona “se mostró ajena a toda decisión política porque se sentía maltratada. Al parecer, no se había dado realmente una decisión de consenso familiar”. Posteriormente, criticó la ventaja económica con la que contó esa campaña durante varios meses.

El esposo de María Fernanda
El esposo de María Fernanda Cabal sostuvo que la postulación de Uribe Londoño se realizó sin el consentimiento de la viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona - crédito X

Respecto al mecanismo para escoger a Valencia, Lafaurie expuso cuestionamientos sobre el proceso, señalando presuntas anomalías entre los integrantes del Centro Democrático que formaron parte de las encuestas.

“De inmediato procedí a pedirle al CD la lista de miembros del colegio electoral (4.818) y los llamé a todos, encontrando irregularidades en nombres y contactos, que logramos superarse con los equipos de campaña en las regiones”, señaló.

Siguiendo esa línea, Lafaurie también objetó el retraso de algunos días en la oficialización de la candidatura y la falta de información completa sobre el desarrollo de las encuestas.

Afirmó que, de acuerdo con lo que Lester Toledo habría manifestado en un encuentro privado, el proceso de selección se organizó para beneficiar a la senadora Paloma Valencia.

“Así las cosas, para nosotros es una certeza fáctica y moral que los resultados fueron adulterados con la evidente participación de Lester Toledo, Nubia Stella y José Obdulio”, expresó la pareja de Cabal.

Añadió que la encuesta utilizada carecía de validez por no cumplir los requisitos establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Salida y escisión del partido

En la carta, firmada por José Félix Lafaurie, comunicó que tanto él y María Fernanda Cabal darán un paso al costado, pero que respetarán los acuerdos iniciales y apoyarán a Paloma Valencia en las elecciones presidenciales de 2026.

“No queremos afectar el proceso interno que seleccionó a Paloma Valencia como candidata. Apoyaremos a Paloma en su aspiración. No queremos continuar en el Centro Democrático, sentimos que no tenemos espacio”, precisa la misiva.

El empresario afirmó que tanto María Fernanda Cabal como él merecen una salida digna del Centro Democrático, por lo que propusieron una escisión que permita crear una nueva colectividad bajo las banderas de la senadora.

“Proponemos una escisión del CD (Centro Democrático) que le permita a María Fernanda formar su propia agrupación política de conformidad con los estatutos del partido y las normas electorales vigentes del CNE”, se lee en la misiva.

José Félix Lafaurie afirmó que
José Félix Lafaurie afirmó que tanto María Fernanda Cabal como él merecen una salida digna del Centro Democrático - crédito X

En el documento, José Félix Lafaurie concluyó que espera que esta decisión se pueda concretar en la próxima convención del Centro Democrático.

