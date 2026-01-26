Colombia

Millonarios se quedó sin empate: el VAR anuló el gol de Jorge Arias por fuera de lugar ante Junior

El defensor había anotado el 2-2 en el marcador, pero tras la revisión fue descartada su anotación al Tiburón

Guardar
Jorge Arias había anotado el
Jorge Arias había anotado el segundo ante Junior, pero el VAR lo anuló - crédito Los Millonarios.NET

Millonarios no logró sumar su primera victoria en la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026 y cayó ante Junior de Barranquilla en un compromiso que dejó más dudas que certezas para el conjunto capitalino.

En el estadio Nemesio Camacho El Campín, el equipo dirigido por Hernán Torres volvió a tropezar, esta vez con un marcador de 1-2, aumentando la presión sobre el técnico y generando descontento entre la hinchada, que no ocultó su malestar tras el pitazo final.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Millonarios perdió su segundo partido
Millonarios perdió su segundo partido en la Liga BetPlay 2026-1 - crédito @MillosFCoficial/X

El partido comenzó con intensidad, ambos equipos necesitados de una victoria tras debutar con derrota en la primera jornada. Junior se fue arriba en el marcador a los 27 minutos gracias a Teófilo Gutiérrez, que aprovechó una jugada colectiva para definir con precisión y silenciar a la afición local.

Millonarios reaccionó rápidamente y encontró el empate a los 38’, cuando el argentino Rodrigo Contreras, uno de los fichajes más recientes del club, picó el balón con una vaselina ante la salida de Mauro Silveira, desatando la celebración en las tribunas.

Sin embargo, el cierre del primer tiempo volvió a inclinar la balanza a favor del equipo barranquillero. En el tiempo de adición, Teófilo ejecutó un tiro de esquina medido que permitió a Jermein Peña anticipar en el área y vencer la resistencia del portero Diego Novoa, poniendo el 1-2 definitivo.

El tanto fue celebrado con fuerza por el banquillo tiburón, consciente de la importancia de sumar en Bogotá después de una larga sequía sin victorias en El Campín.

En la segunda parte, el Embajador intentó por todos los medios igualar el marcador. Carlos Darwin Quintero, que tuvo un desempeño destacado, generó peligro con una jugada individual que exigió la intervención de Silveira.

Posición adelantada del segundo gol
Posición adelantada del segundo gol de Jorge Arias ante Junior - crédito @ElVarCentral/X

Los intentos del Embajador continuaron. En el minuto 47, Mateo García ganó en el juego aéreo y su remate de cabeza se estrelló en el travesaño. Beckham Castro, atento al rebote, asistió a Arias, que empujó el balón al fondo de la red. Sin embargo, tras varios minutos de revisión con la tecnología, el VAR ratificó la decisión de invalidar el gol por fuera de lugar.

Según la cuenta especializada de X El Var Central, la medición fue clara: “Jorge Arias se encuentra por delante de la línea del balón. Es fuera de juego, además por un buen margen”.

La afición explotó en El Campín y pidió la renuncia del técnico tras la caída ante Junior

Tras la derrota de Millonarios ante Junior en El Campín, la hinchada solicitó la salida del entrenador Hernán Torres - crédito @Rivera__Oscar7/X

El desenlace del partido desató la frustración de la hinchada albiazul, que no tardó en manifestar su inconformidad con cánticos de “fuera Torres” dirigidos al entrenador. La presencia en la tribuna de occidental del presidente Enrique Camacho y del delantero Radamel Falcao García, que continúa a la espera de la reducción de su sanción, fue el telón de fondo de la protesta masiva.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Hernán Torres reconoció el momento difícil que atraviesa: “No me siento bien, confío en mi trabajo, pero no me rendiré; apenas van dos fechas y creo que es muy prematuro decir si uno se queda o no se va. Estoy trabajando, entregando lo mejor de mí para que el equipo comience a ganar”.

Los retos que definirán el futuro de Hernán Torres en el banquillo de Millonarios

La directiva ha sido clara: el entrenador cuenta con cuatro partidos para revertir la situación y demostrar una mejoría no solo en el juego, sino en los resultados. El próximo compromiso ante Deportivo Pasto, programado para el miércoles 28 de enero en la capital nariñense, será determinante para el futuro del cuerpo técnico. Un nuevo tropiezo podría acelerar las decisiones desde la dirigencia, que evalúa alternativas en caso de no encontrar la reacción esperada.

Temas Relacionados

MillonariosFútbol ColombianoVARJuniorJorge AriasLiga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Renzo Meneses es el segundo eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’: protagonizó peleas y el inicio de un supuesto romance con Mariana Zapata

El deportista y creador de contenido fue centro de polémica en varias ocasiones durante sus días ante las cámaras de la casa estudio

Renzo Meneses es el segundo

Luis Suárez conquista al Sporting de Lisboa: el cántico de la afición lusa para el goleador colombiano

El delantero ha sido la gran figura en los dos partidos más recientes, anotando los goles que le dieron el triunfo a su equipo

Luis Suárez conquista al Sporting

Enrique Peñalosa salió en defensa de Paloma Valencia tras sufrir violencia política y de género: “Politiquería del odio”

El exalcade de Bogotá no solo defendió a su compañera de la Gran Consulta por Colombia, sino que cuestionó la estrategia política detrás de los ataques del sector de la izquierda

Enrique Peñalosa salió en defensa

Sinuano Noche resultados del último sorteo de hoy domingo 25 de enero de 2026

Esta lotería celebra dos juegos al día, estos son los números ganadores del sorteo nocturno

Sinuano Noche resultados del último

Debate de los aspirantes presidenciales de la Gran Consulta por Colombia: esta es su mirada y objetivos para llegar a la Casa de Nariño

Nueve candidatos participaron de un debate abierto con ciudadanos, de cara a la elección interpartidista del 8 de marzo de 2026; expusieron sus propuestas y sus planes a puertas de la contienda que definirá quién representará al sector de centro‑derecha en la primera vuelta presidencial

Debate de los aspirantes presidenciales
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Renzo Meneses es el segundo

Renzo Meneses es el segundo eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’: protagonizó peleas y el inicio de un supuesto romance con Mariana Zapata

Top 10: Este es el ranking de las mejores películas del momento en Netflix en Colombia

Luis Alfonso retó a Paola Jara en la cocina: presumió un sudado de pollo muy diferente al de la paisa

“Nunca salir bravo de la casa”: Luis Alfonso dio emotivo consejo a sus fans tras la muerte de Yeison Jiménez

Top 10 Prime Video Colombia: “Ballerina” encabeza el ranking de películas imprescindibles para ver hoy

Deportes

Luis Suárez conquista al Sporting

Luis Suárez conquista al Sporting de Lisboa: el cántico de la afición lusa para el goleador colombiano

Video: Mateo García no pudo contener las lágrimas al cantar el himno de Bogotá en su debut con Millonarios

Junior da el golpe en Bogotá: derrotó a Millonarios y profundizó la crisis del Embajador

Deportivo Cali: el presidente define el futuro de Alberto Gamero y explica la estrategia de los refuerzos para 2026

El estilo de Juan Carlos Osorio genera polémica: así lo analiza la prensa brasileña tras su último partido