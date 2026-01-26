Millonarios se quedó sin empate: el VAR anuló el gol de Jorge Arias por fuera de lugar ante Junior

Jorge Arias había anotado el segundo ante Junior, pero el VAR lo anuló - crédito Los Millonarios.NET

Millonarios no logró sumar su primera victoria en la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026 y cayó ante Junior de Barranquilla en un compromiso que dejó más dudas que certezas para el conjunto capitalino.

En el estadio Nemesio Camacho El Campín, el equipo dirigido por Hernán Torres volvió a tropezar, esta vez con un marcador de 1-2, aumentando la presión sobre el técnico y generando descontento entre la hinchada, que no ocultó su malestar tras el pitazo final.

Millonarios perdió su segundo partido en la Liga BetPlay 2026-1 - crédito @MillosFCoficial/X

El partido comenzó con intensidad, ambos equipos necesitados de una victoria tras debutar con derrota en la primera jornada. Junior se fue arriba en el marcador a los 27 minutos gracias a Teófilo Gutiérrez, que aprovechó una jugada colectiva para definir con precisión y silenciar a la afición local.

Millonarios reaccionó rápidamente y encontró el empate a los 38’, cuando el argentino Rodrigo Contreras, uno de los fichajes más recientes del club, picó el balón con una vaselina ante la salida de Mauro Silveira, desatando la celebración en las tribunas.

Sin embargo, el cierre del primer tiempo volvió a inclinar la balanza a favor del equipo barranquillero. En el tiempo de adición, Teófilo ejecutó un tiro de esquina medido que permitió a Jermein Peña anticipar en el área y vencer la resistencia del portero Diego Novoa, poniendo el 1-2 definitivo.

El tanto fue celebrado con fuerza por el banquillo tiburón, consciente de la importancia de sumar en Bogotá después de una larga sequía sin victorias en El Campín.

En la segunda parte, el Embajador intentó por todos los medios igualar el marcador. Carlos Darwin Quintero, que tuvo un desempeño destacado, generó peligro con una jugada individual que exigió la intervención de Silveira.

Posición adelantada del segundo gol de Jorge Arias ante Junior - crédito @ElVarCentral/X

Los intentos del Embajador continuaron. En el minuto 47, Mateo García ganó en el juego aéreo y su remate de cabeza se estrelló en el travesaño. Beckham Castro, atento al rebote, asistió a Arias, que empujó el balón al fondo de la red. Sin embargo, tras varios minutos de revisión con la tecnología, el VAR ratificó la decisión de invalidar el gol por fuera de lugar.

Según la cuenta especializada de X El Var Central, la medición fue clara: “Jorge Arias se encuentra por delante de la línea del balón. Es fuera de juego, además por un buen margen”.

La afición explotó en El Campín y pidió la renuncia del técnico tras la caída ante Junior

Tras la derrota de Millonarios ante Junior en El Campín, la hinchada solicitó la salida del entrenador Hernán Torres - crédito @Rivera__Oscar7/X

El desenlace del partido desató la frustración de la hinchada albiazul, que no tardó en manifestar su inconformidad con cánticos de “fuera Torres” dirigidos al entrenador. La presencia en la tribuna de occidental del presidente Enrique Camacho y del delantero Radamel Falcao García, que continúa a la espera de la reducción de su sanción, fue el telón de fondo de la protesta masiva.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Hernán Torres reconoció el momento difícil que atraviesa: “No me siento bien, confío en mi trabajo, pero no me rendiré; apenas van dos fechas y creo que es muy prematuro decir si uno se queda o no se va. Estoy trabajando, entregando lo mejor de mí para que el equipo comience a ganar”.

Los retos que definirán el futuro de Hernán Torres en el banquillo de Millonarios

La directiva ha sido clara: el entrenador cuenta con cuatro partidos para revertir la situación y demostrar una mejoría no solo en el juego, sino en los resultados. El próximo compromiso ante Deportivo Pasto, programado para el miércoles 28 de enero en la capital nariñense, será determinante para el futuro del cuerpo técnico. Un nuevo tropiezo podría acelerar las decisiones desde la dirigencia, que evalúa alternativas en caso de no encontrar la reacción esperada.