Ecuador endurece medidas: aumenta en un 900% la tarifa de transporte de petróleo colombiano

El petróleo de Ecopetrol se verá afectado por la medida tomada por Ecuador - crédito @guiadelgas/X

Las tensiones comerciales y arancelarias entre Colombia y Ecuador persisten, pese a que ambos países parecen tener la intención de optar para el diálogo para discutir las medidas que han tomado las partes, a las cuales se suma una nueva: el Gobierno ecuatoriano decidió incrementar al 900% la tarifa de transporte de crudo colombiano.

Así lo confirmó la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, que informó que el aumento a la tarifa de transporte aplicará al crudo que pase a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote).

En conversación con el medio Radio Sucesos, indicó que la medida quedó establecida en una resolución expedida por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (Arch). En ella, se determina que la tarifa por barril de petróleo pasa de 3 dólares a 30 dólares. Según explicó, la determinación que tomó el Gobierno ecuatoriano en la materia está sustentada en valoraciones técnicas y legales sobre la situación con Colombia.

El transporte de un barril de crudo colombiano por el Sote de Ecuador costará 30 dólares - crédito Marcos Brindicci/Reuters

“De pagar 3 dólares, más o menos, por pasar por el Sote, se subió a 30 dólares. Creo que es una tarifa que para los usuarios extranjeros es un servicio también sujeto a la disponibilidad, a la oportunidad (…). Lo hemos hecho porque, cuando salen las resoluciones de Arch son con decisión técnica, con una decisión legal, con una decisión responsable y también con un mensaje importante para Colombia”, precisó la funcionaria al medio radial citado.

La nueva medida adoptada por la administración de Daniel Noboa tendrá un impacto directo en parte de la economía colombiana, teniendo en cuenta que el crudo suministrado por la estatal petrolera del país, Ecopetrol, pasa por el Sote. En ese sentido, el incremento en la tarifa se le aplicará.

“Por el Sote pasa el crudo que es de Ecopetrol, que entrega alrededor de 12.000 barriles diarios”, precisó la ministra ecuatoriana en la entrevista.

El petróleo exportado por Ecopetrol a Ecuador pasa por el Sote, lo que quiere decir que el incremento tarifario le impactará. Por allí pasan al menos 12.000 barriles de crudo de la empresa - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Aseguró que la decisión constituye un acto de reciprocidad por parte de su Gobierno –que ya estableció aranceles para ciertos productos colombianos, debido a una aparente falta de cooperación en seguridad–.

“Hay que hacerles ver que yo también te estoy dando un servicio y que es un servicio importantísimo para Ecopetrol y para las empresas colombianas. Ellos no tienen el crudo porque ese sector de Colombia es un sector donde hay actividades ilícitas”, detalló.

Indicó que todas las medidas que se están tomando, incluyendo el incremento tarifario, responden a problemáticas que enfrenta Colombia en materia de seguridad, que afectan a su país y al sector petrolero. Recordó que en distintas zonas donde operan los oleoductos se han registrado atentados perpetrados por grupos criminales y que, en esa medida, Ecuador trató de ayudar al país para que pudiera sacar y comercializar el crudo.

Colombia también toma medidas contra Ecuador

El Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, respondió a las acciones del vecino país suspendiendo el suministro de energía eléctrica a Ecuador desde el 22 de enero de 2026. De igual Manera, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo impondrá aranceles del 30% a decenas de productos provenientes de Ecuador a partir del 1 de febrero de 2026.

El Gobierno de Colombia aplicará un gravamen del 30% a la importación de ciertos productos provenientes de Ecuador - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, aseguró que las medidas arancelarias no representan un castigo para Ecuador; indicó que se trata de decisiones recíprocas y proporcionales, tomadas luego de que el Gobierno del vecino país hiciera cambios unilaterales que tienen un impacto en Colombia.

“En el Gobierno del presidente Gustavo Petro hemos fortalecido la capacidad institucional del Estado para actuar de manera técnica, proporcional y conforme a la normativa vigente cuando se alteran las reglas que han regido el comercio entre los países. Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas”, explicó la funcionaria, citada por la Presidencia.