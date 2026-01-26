Colombia

Chontico día: Resultado hoy lunes 26 de enero de 2026

Conoce los números ganadores de una las loterías más populares del sur del país

Guardar
Resultados del Chontico Día. (Infobae)
Resultados del Chontico Día. (Infobae)

Con gran tradición en el sur de Colombia, la Lotería del Chontico, cuenta con dos sorteos (Día y Noche) siendo uno de los juegos más populares del país.

Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 horas y 19:00 horas locales, respectivamente.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

A continuación, le mostramos los resultados del sorteo Chontico Día celebrado este lunes 26 de enero de 2026. Si resulta afortunado, asegúrese de conservar su boleto, ya que es el documento que lo acredita como ganador.

Números ganadores del Chontico Día

Estos fueron los números ganadores
Estos fueron los números ganadores del 26 de enero de 2026 en el sorteo de Chontico Día. (Jovani Pérez/Infobae)
  • Sorteo: 8322.
  • Número ganador: 2 5 4 9.
  • Quinta: 8.

¿Cómo se juega?

Participar en este juego es muy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

  • Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: 5 veces lo apostado.
El origen de la lotería en Colombia. (Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números con más chance de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Chontico díaLotería Chontico DíaResultados Chontico DíaColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Evita estafas en Nequi: esta es la forma segura de abrir una cuenta en la billetera digital

Las estafas asociadas a billeteras electrónicas van en aumento, por lo que descargar la app solo desde tiendas oficiales y no compartir códigos ni datos personales es vital

Evita estafas en Nequi: esta

Golpe a la extorsión en Bogotá: siete integrantes de la estructura criminal Los Satanás fueron capturados

Las investigaciones revelaron que los implicados intimidaban a comerciantes con amenazas y ataques, además de exigir altas sumas de dinero, empleando armas, explosivos y videos para extorsionar en diversos sectores del sur de la ciudad

Golpe a la extorsión en

Premios Lo Nuestro 2026: el colombiano Juanes recibirá un reconocimiento especial por parte de la academia musical

El artista forma parte del grupo de cinco artistas que serán homenajeados por su aporte a la música latina en el mundo, dejando un legado para los nuevos talentos

Premios Lo Nuestro 2026: el

Solo una universidad pública en Colombia es financieramente viable: el 97% no puede sostenerse económicamente

Un análisis realizado por la Contraloría indica que la amplia mayoría de estas instituciones utiliza fondos estatales para subsistir, mientras crecen los compromisos pensionales y se incrementa la brecha en la distribución de los recursos

Solo una universidad pública en

Tras denuncia de Nayib Bukele, ministro de Justicia anunció medidas para bloquear señales en cárceles de Colombia

Andrés Idárraga anunció acciones contra un grupo que, de acuerdo con medios internacionales, comete fraudes desde el penal de Cómbita, en Boyacá, y ha perjudicado a personas en varios países de la región

Tras denuncia de Nayib Bukele,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Premios Lo Nuestro 2026: el

Premios Lo Nuestro 2026: el colombiano Juanes recibirá un reconocimiento especial por parte de la academia musical

Yeferson Cossio respondió a polémica por su ‘reality’ que premiará mujeres con cirugías plásticas: “No es a ustedes a las que les voy a dar las tetas”

Beba y Alejandro Estrada protagonizan un duro enfrentamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “Patán”

Se habrían filtrado en redes los nombres de los ganadores del ‘Desafío Siglo XXI’: participante repetiría el triunfo

La historia del actor y productor Salvo Basile, el italiano que vino a Colombia a buscar dónde hacer una película y se enamoró de Cartagena

Deportes

Así va la tabla de

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026: América de Cali es líder, mientras que Millonarios se hunde

Álvaro Montero se sinceró: Falcao García o James Rodríguez, quién es el verdadero ídolo de la selección Colombia

Colombia vs. Bolivia: la Tricolor se impone 2-1 y sigue con vida en la Copa América de Futsal

Estos son los dos candidatos para reemplazar a Hernán Torres en Millonarios, según Carlos Antonio Vélez

Hora, dónde ver y contra quién será el Super Bowl en el que jugará el colombiano Christian González con los Patriots