Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Las comunidades rurales de Briceño vivieron 24 horas de enfrentamientos armados, lo que provocó confinamiento y desabastecimiento en al menos diez veredas - crédito Defensoría del Pueblo

Las comunidades rurales de Briceño, en el norte del departamento de Antioquia, enfrentaron 24 horas de enfrentamientos armados entre actores ilegales, quedando confinadas y sin acceso a recursos básicos, según alertó la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) en un comunicado emitido el 25 de enero de 2026.

El documento detalla que la población campesina de al menos diez veredas vivió una jornada marcada por el fuego cruzado y el miedo, lo que reaviva la preocupación por la situación de seguridad en esta zona rural de Colombia.

Los combates se registraron en sectores como El Roblal, Gurimán, El Hoyo, Palmichal, La Calera, Pueblo Nuevo, La Mina, La Molina, La América y El Pescado, lugares donde familias enteras optaron por refugiarse en sus viviendas o agruparse en una sola casa para intentar protegerse.

Durante este episodio, la imposibilidad de movilizarse y la falta de acceso a alimentos agravaron la situación humanitaria, evidenciando el impacto directo de la confrontación armada sobre la vida cotidiana de la población rural.

Corpades alertó sobre un patrón de violencia que afecta históricamente a Briceño, debilitando el tejido social y económico de la región - crédito @corpades / X

Corpades enfatizó que este no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de violencia que ha afectado históricamente al municipio de Briceño. El comunicado señala que los enfrentamientos y la presencia de actores armados han generaron una cadena de confinamientos y desplazamientos, debilitando el tejido social y económico de la región.

El reporte de la organización recoge testimonios de residentes, que manifestaron que el sonido de los disparos se mantuvo durante horas y que la sensación de miedo e incertidumbre persiste en las comunidades afectadas.

La respuesta institucional frente a esta crisis ha sido objeto de cuestionamientos. El comunicado de Corpades sostiene que, mientras se realizan consejos de seguridad, incluso de manera virtual, en el terreno las comunidades permanecen expuestas a la violencia y sienten un abandono estatal.

La organización advirtió que la falta de una intervención integral, más allá de operativos militares puntuales, contribuye a la vulnerabilidad de estos territorios y limita el acceso de la población rural a sus derechos fundamentales.

La disputa entre grupos armados ilegales por el control de corredores estratégicos en el norte de Antioquia ha sido identificada como uno de los factores principales detrás del incremento de la violencia. Corpades alertó que estas dinámicas comenzaron a vaciar varias veredas, ya que las amenazas y el temor obligan a los campesinos a abandonar sus tierras, afectando gravemente la economía local.

Testimonios recogidos por Corpades evidenciaron el miedo e incertidumbre que persisten en las comunidades afectadas por la violencia en Briceño, Antioquia - crédito @corpades / X

“Este fenómeno ha comenzado a vaciar varias veredas del municipio, debilitando el tejido social y afectando gravemente la economía campesina, lo que representa no solo una tragedia humanitaria local, sino un impacto profundo para la región y el país”, resalta el comunicado.

El panorama presentado en Briceño se convierte en un reflejo de los retos que enfrenta Colombia para consolidar una paz territorial efectiva. Organizaciones sociales y líderes comunitarios reiteran la necesidad de una respuesta estatal que trascienda la militarización, reclamando presencia institucional sostenida, inversión social y garantías de protección para la población civil.

Corpades subraya que la persistencia de la violencia en zonas rurales pone en entredicho los avances logrados en materia de paz y evidencia la urgencia de atender las causas estructurales del conflicto armado.

Organizaciones sociales y líderes comunitarios demandan una intervención estatal integral que trascienda la militarización y garantice inversión social y protección civil en Briceño - crédito Colprensa

En los últimos años, el municipio de Briceño ha sido escenario de repetidos episodios de confrontación y desplazamiento forzado. La situación actual, según Corpades, demuestra las dificultades del Estado para anticipar y mitigar los riesgos que enfrentan las comunidades rurales.

“Mientras tanto, las comunidades rurales continúan atrapadas entre los enfrentamientos y la incertidumbre, a la espera de acciones concretas que les permitan recuperar la tranquilidad y permanecer en sus territorios sin miedo”, concluye el comunicado.

El llamado de las organizaciones sociales apunta a que las autoridades implementen medidas efectivas para proteger a la población y restaurar la confianza en las instituciones. Mientras tanto, las familias campesinas de Briceño siguen a la espera de soluciones que les garanticen seguridad y la posibilidad de vivir en paz.