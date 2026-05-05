Críticas a Iván Cepeda por evadir preguntas sobre el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud: “Paso”

Iván Cepeda rehusó responder sobre el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud durante una consulta de la prensa nacional - crédito Colprensa

La designación de Daniel Quintero como superintendente de Salud continúa generando reacciones en distintos sectores del país. Mientras algunos respaldan la decisión del presidente Gustavo Petro, otros la cuestionan, señalando que Quintero no cumple con los requisitos mínimos para el cargo.

Una de las mayores expectativas recaía en la postura del sector afín al mandatario, en particular la del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

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Incluso, llegó a ser abordado por un periodista del medio Blu Radio para interrogar no solo la llegada de Quintero a la Superintendencia de Salud, sino también la de Jorge Iván Ospina como interventor del Gobierno ante la Nueva EPS.

Sin embargo, Cepeda evitó responder directamente sobre los dos funcionarios, optando por gesticular y continuar su camino ante la pregunta en cuestión. “No, no, no, paso de ello”, se le escucha al aspirante del progresismo al interrogante del comunicador de la cadena radial colombiana.

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Iván Cepeda no habló sobre su postura frente al nombramiento de Daniel Quintero como Superintendente de Salud - crédito Captura de Video X/@EspinosaRadio

Durante el mismo intercambio, Iván Cepeda sí ofreció detalles sobre su programa de Gobierno. “Creo que hemos hecho una exposición muy clara de nuestro programa”, declaró el senador, precisando como prioridades eliminar la pobreza y la desigualdad.

Además, expresó que la convocatoria de una asamblea nacional dependerá del éxito de su Acuerdo Nacional en caso de llegar a la Casa de Nariño como sucesor de Gustavo Petro.

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Al ser consultado por las recientes encuestas que lo sitúan como favorito en la primera vuelta presidencial pero por debajo del 40%, el candidato matizó: “Vamos a ganar en primera vuelta. Y no todas las encuestas dicen eso”.

Jorge Iván Ospina y Daniel Quintero - crédito Juan David Duque/REUTERS/@infopresidencia/@asocientificas/X

Las declaraciones de Cepeda ante el medio de comunicación generaron diferentes reacciones entre los usuarios de las redes sociales. Algunos interpretaron la evasiva como un aspecto que podría efectuar el senador oficialista ante la prensa nacional en caso de llegar a la Presidencia.

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Entre tanto, otros internautas consideraron que el episodio muestra una leve separación entre el candidato presidencial y el Ejecutivo.

Demandan nombramiento de Daniel Quintero en la Supersalud

La designación de Daniel Quintero en la entidad nacional también generó que varios dirigentes y agremiaciones de la salud llevaran el caso ante las instancias judiciales.

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Justamente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, radicó ante el Consejo de Estado una demanda que busca la anulación del nombramiento oficializado por el Decreto 0433 del 23 de abril de 2026.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

Además del mandatario distrital, el recurso legal también es liderado por los principales directivos de la red hospitalaria pública de Medellín como Juan David Arteaga Flórez, director del Hospital General de Medellín; Adriana Velásquez Arango, gerente de Metrosalud; y Olga Cecilia Mejía Jaramillo, directora ejecutiva del Hospital Infantil Concejo de Medellín, en donde también se solicita la suspensión provisional de sus funciones ante posibles irregularidades en su perfil académico y profesional.

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Uno de los puntos centrales del documento se refiere a la experiencia laboral exigida. De acuerdo con datos consignados en la demanda, Quintero, quien ejerció la alcaldía de Medellín del 1 de enero de 2020 al 1 de octubre de 2023, acumula solo 46 meses de práctica profesional en cargos relacionados, una cifra muy por debajo de los 84 meses estipulados como requisito obligatorio para la Superintendencia Nacional de Salud.

El documento sostiene que “la experiencia del señor Daniel Quintero Calle como alcalde de Medellín no es idónea ni suficiente para acreditar el requisito de trayectoria profesional relacionada para el cargo de superintendente”, según el texto presentado al Consejo de Estado.

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Demanda Federico Gutiérrez contra nombramiento de Daniel Quintero en la Supersalud - crédito Captura de Pantalla Telemedellín

Incluso considerando las equivalencias que la ley concede a quienes han ejercido funciones directivas o poseen estudios de posgrado, los demandantes sostienen que el periodo acumulado seguiría siendo insuficiente.

Para los accionantes, la gestión de la red hospitalaria municipal —atribuida a la alcaldía— comprende labores administrativas y de dirección general, pero no es equiparable a la experiencia técnica directa en inspección, control y supervisión del sistema sanitario nacional. La atención a la emergencia derivada de la pandemia, afirman, se tradujo en gestión de crisis y coordinación interinstitucional, pero no genera experiencia funcional en supervisión técnica sanitaria. “La gestión de crisis no sustituye la experiencia técnica requerida en la supervisión de los actores del sistema”, agregaron en la demanda que cita el artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo.

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Respecto al perfil académico, la impugnación señala que Quintero, de formación ingeniero electrónico con especialización en finanzas, carece de las calificaciones formativas que exige el cargo. El manual de funciones establece como criterios mínimos la competencia en riesgos en salud, gerencia pública, gestión integral de proyectos y un conocimiento profundo del sistema de seguridad social en salud.

Demanda Federico Gutiérrez contra nombramiento de Daniel Quintero en la Supersalud - crédito Captura de Pantalla Telemedellín

El bloque de directivos hospitalarios y el alcalde Gutiérrez solicitan que el Consejo de Estado declare la nulidad del decreto por el que fue nombrado Quintero, anule el acta de posesión y proceda a su desvinculación inmediata de la Superintendencia Nacional de Salud. De forma paralela, piden que se suspenda provisionalmente a Quintero de sus funciones mientras se estudia el fondo del asunto.

“Con base en lo anterior, se concluye que el señor Daniel Quintero Calle no reúne las calidades y requisitos constitucionales y legales de elegibilidad, por cuanto no cumple con los presupuestos de formación académica y experiencia profesional relacionada para ser superintendente nacional de salud”, según consta en la demanda que está siendo analizada por la Sección Quinta del Consejo de Estado.