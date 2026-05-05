Frustraron robo de un carrotanque con 11 galones de crudo en Bogotá: así fue el operativo

El plan candado activado por la central de radio permitió a los agentes cerrar el círculo y recuperar el carrotanque sustraído - crédito Mebog

El seguimiento de un carrotanque hurtado con ayuda de tecnología GPS permitió a la Policía Nacional frustrar el traslado del vehículo y detener al presunto responsable en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

El vehículo de carga pesada había sido robado en la localidad de Usme bajo la modalidad de atraco, transportaba aproximadamente 11 galones de crudo. La alerta se activó cuando la central de radio informó a las patrullas de Policía sobre el robo. De inmediato, se implementó un ‘plan candado’ en toda la jurisdicción, con el objetivo de impedir la huida del vehículo.

PUBLICIDAD

Así como explicó el teniente coronel Julián Garcia, comandante de la estación de Policía Fontibón: “En el marco de la estrategia institucional Seguridad, Dignidad, Democracia, en la localidad de Fontibón, unidades adscritas al CAI Sabana logran la captura de un ciudadano que se movilizaba en un vehículo tipo tractocamión con más de once mil galones de crudo, el cual había sido hurtado en la localidad de Usme mediante la modalidad atraco”.

Un joven de 21 años fue capturado por el delito de hurto y receptación tras el operativo policial en la capital colombiana - crédito Mebog

El oficial agregó que “gracias a la reacción policial es capturada esta persona, inmovilizado el vehículo, recuperado el mismo y esta persona es puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación y hurto”.

PUBLICIDAD

Los uniformados localizaron el carrotanque en la carrera 96 con 19D, donde procedieron a la recuperación del automotor y la aprehensión de un joven de 21 años. El individuo capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que avance el proceso judicial correspondiente.

El operativo permitió, además, recuperar la totalidad del crudo que era transportado y evitar un posible desvío al mercado ilegal. “Se está verificando las cámaras en el lugar para seguir recopilando elementos materiales probatorios para la acción judicial con este ciudadano”, detalló el el teniente coronel Julián Garcia.

PUBLICIDAD

Este tipo de acciones policiales se enmarca en la estrategia de reducción de delitos relacionados con el hurto automotor en la capital. De acuerdo con cifras oficiales, Bogotá ha registrado una disminución del 31% en el hurto de vehículos respecto al año anterior, lo que equivale a 336 casos menos. Además, la labor de la Policía ha resultado en la captura de más de 12.063 personas por distintos delitos en el mismo periodo.

El detenido por el robo del carrotanque fue presentado ante las autoridades competentes para responder por robo y receptación- crédito archivo Colprensa

“Seguimos haciendo una invitación a la comunidad que siga denunciando los hechos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana”, concluyó el comandante de la estación de Policía Fontibón.

PUBLICIDAD

En robo de camioneta en Bogotá se llevaron a una pequeña mascota: cuatro hombres armados secuestraron a Tiny

La familia afectada por el robo armado en el occidente de Bogotá enfrenta una doble pérdida: la de su vehículo y la de su mascota. El hecho, ocurrido la noche del sábado 17 de abril de 2026, ha generado una fuerte reacción comunitaria y un sentimiento de desprotección entre los residentes de la zona.

Mientras madre e hija intentaban ingresar a su vivienda, al menos cuatro individuos armados las interceptaron y las obligaron a descender del automóvil. Según el relato de las víctimas, los asaltantes efectuaron disparos al aire para intimidar y acelerar su huida, lo que generó momentos de confusión y pánico.

PUBLICIDAD

Durante el asalto, las víctimas tuvieron dificultades para quitarse el cinturón de seguridad debido a la presión de la amenaza armada. Los delincuentes aprovecharon esa situación para forzar su salida, dejando a ambas mujeres en la calle y llevándose el vehículo.

h

PUBLICIDAD

Uno de los elementos que más ha indignado a la comunidad es la desaparición de Tiny, el perro familiar que viajaba dentro de la camioneta en el momento del robo. El animal fue sustraído junto con el vehículo y hasta el momento su paradero es desconocido.

La familia ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para recuperar al animal, recurriendo a redes sociales y grupos vecinales en busca de cualquier pista que permita su localización. El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los habitantes ante la delincuencia y la capacidad de los asaltantes para ejecutar acciones coordinadas y violentas en áreas residenciales.

PUBLICIDAD