Una receta sencilla para preparar una lasaña de plátano maduro y carne en tan solo 1 hora

Esta receta apuesta a reemplazar las láminas de pasta por ingredientes colombianos para dar más sabor al platillo

Lasaña de plátano maduro y carne en un molde transparente de vidrio sobre una mesa de madera. La superficie está cubierta con queso gratinado.
Esta preparación aporta una nueva textura a la ya receta clásica - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lasaña de plátano maduro es una receta que despierta recuerdos de hogar, reuniones familiares y sabores auténticos de Colombia. Este plato, típico del Valle del Cauca y muy popular en la región Pacífica, fusiona la tradición italiana con ingredientes autóctonos.

El plátano maduro, tan abundante y versátil en la cocina colombiana, reemplaza las láminas de pasta, y se combina con carne molida, queso y un hogao criollo. El resultado es un plato jugoso, lleno de color y con una mezcla irresistible de dulce y salado.

Receta de lasaña de plátano maduro

La lasaña de plátano maduro consiste en capas de plátano maduro frito, carne molida guisada, hogao y abundante queso. Se hornea hasta que el queso gratina y todos los sabores se integran. La técnica principal es el armado por capas y la cocción al horno, buscando una textura suave y jugosa.

Vista aérea de diversos ingredientes sobre una superficie de madera: plátanos maduros, carne molida, queso, vegetales picados y especias en tazones.
Aunque algunos ingredientes son opcionales, el plátano maduro es irremplazable - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora
  • Preparación: 30 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  1. 4 plátanos maduros grandes (bien amarillos o con manchas negras)
  2. 500g de carne molida (puede ser de res, cerdo o mezcla)
  3. 1 cebolla larga finamente picada
  4. 2 tomates maduros pelados y picados
  5. 2 dientes de ajo picados
  6. 1 pimentón rojo pequeño picado
  7. 200g de queso doble crema rallado (o mozzarella)
  8. 100g de queso costeño rallado (opcional, para dar más sabor)
Láminas de plátano friéndose en una sartén de hierro fundido en una estufa. A la derecha, plátanos fritos dorados escurriéndose sobre papel en un plato blanco.
El plátano maduro ya debe estar frito antes de montar la lasaña - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. 2 cucharadas de aceite vegetal
  2. 1 cucharada de salsa de tomate o salsa de tomate natural
  3. Sal y pimienta al gusto
  4. 1 cucharadita de comino en polvo
  5. 1 cucharadita de orégano seco
  6. 1 huevo (opcional, para mezclar la carne)
  7. 2 cucharadas de leche (opcional, para suavizar la carne)
  8. Mantequilla para engrasar el molde

Cómo hacer lasaña de plátano maduro, paso a paso

  1. Pela los plátanos maduros y córtalos en láminas largas a lo largo, de 1 cm de grosor.
  2. Calienta el aceite en una sartén grande. Fríe las láminas de plátano hasta que estén doradas por ambos lados. Sácalas y ponlas sobre papel absorbente.
  3. En otra sartén, sofríe la cebolla larga, el ajo y el pimentón hasta que estén blandos.
  4. Agrega el tomate y la salsa de tomate. Cocina hasta formar un hogao espeso.
  5. Incorpora la carne molida. Cocina a fuego medio, desmenuzando bien. Añade la sal, pimienta, comino y orégano.
  6. Si deseas, agrega el huevo y la leche a la carne para que quede más jugosa.
  7. Cocina la carne hasta que esté bien dorada y jugosa, sin exceso de líquido.
  8. Precalienta el horno a 180°C.
  9. Engrasa una refractaria o molde con mantequilla.
  10. Coloca una primera capa de plátano frito cubriendo el fondo del molde.
  11. Añade una capa de carne molida y encima una capa de queso doble crema.
  12. Repite las capas: plátano, carne, queso, hasta terminar los ingredientes. La última capa debe ser de queso.
  13. Si usas queso costeño, agrégalo en la capa superior para dar un sabor más fuerte y salado.
  14. Lleva la lasaña al horno por 25-30 minutos, hasta que el queso gratine y burbujee.
  15. Saca la lasaña y deja reposar 5 minutos antes de cortar para que no se desarme.
Una mano utiliza una cuchara para añadir carne molida sobre láminas largas de plátano frito, dispuestas en un molde de vidrio para hornear.
Los ingredientes de deben dejar reposar antes de armar el plato para darle más estructura - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

  • Usa plátanos bien maduros para lograr una textura suave y dulce.
  • No sobrecargues de salsa para evitar que la lasaña quede aguada.
  • Si el queso comienza a dorarse demasiado rápido, cúbrelo con papel aluminio.
  • Deja reposar antes de partir para mantener las capas firmes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 6 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 350-400
  • Proteínas: 18g
  • Grasas: 17g
  • Carbohidratos: 38g
  • Fibra: 3g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La lasaña de plátano maduro se puede guardar en la nevera, bien tapada, por hasta 3 días. Si deseas conservarla más tiempo, puedes congelarla en porciones individuales hasta 2 meses.

