Una receta sencilla para preparar una lasaña de plátano maduro y carne en tan solo 1 hora

La lasaña de plátano maduro es una receta que despierta recuerdos de hogar, reuniones familiares y sabores auténticos de Colombia. Este plato, típico del Valle del Cauca y muy popular en la región Pacífica, fusiona la tradición italiana con ingredientes autóctonos.
El plátano maduro, tan abundante y versátil en la cocina colombiana, reemplaza las láminas de pasta, y se combina con carne molida, queso y un hogao criollo. El resultado es un plato jugoso, lleno de color y con una mezcla irresistible de dulce y salado.
Receta de lasaña de plátano maduro
La lasaña de plátano maduro consiste en capas de plátano maduro frito, carne molida guisada, hogao y abundante queso. Se hornea hasta que el queso gratina y todos los sabores se integran. La técnica principal es el armado por capas y la cocción al horno, buscando una textura suave y jugosa.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora
- Preparación: 30 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 4 plátanos maduros grandes (bien amarillos o con manchas negras)
- 500g de carne molida (puede ser de res, cerdo o mezcla)
- 1 cebolla larga finamente picada
- 2 tomates maduros pelados y picados
- 2 dientes de ajo picados
- 1 pimentón rojo pequeño picado
- 200g de queso doble crema rallado (o mozzarella)
- 100g de queso costeño rallado (opcional, para dar más sabor)
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- 1 cucharada de salsa de tomate o salsa de tomate natural
- Sal y pimienta al gusto
- 1 cucharadita de comino en polvo
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 huevo (opcional, para mezclar la carne)
- 2 cucharadas de leche (opcional, para suavizar la carne)
- Mantequilla para engrasar el molde
Cómo hacer lasaña de plátano maduro, paso a paso
- Pela los plátanos maduros y córtalos en láminas largas a lo largo, de 1 cm de grosor.
- Calienta el aceite en una sartén grande. Fríe las láminas de plátano hasta que estén doradas por ambos lados. Sácalas y ponlas sobre papel absorbente.
- En otra sartén, sofríe la cebolla larga, el ajo y el pimentón hasta que estén blandos.
- Agrega el tomate y la salsa de tomate. Cocina hasta formar un hogao espeso.
- Incorpora la carne molida. Cocina a fuego medio, desmenuzando bien. Añade la sal, pimienta, comino y orégano.
- Si deseas, agrega el huevo y la leche a la carne para que quede más jugosa.
- Cocina la carne hasta que esté bien dorada y jugosa, sin exceso de líquido.
- Precalienta el horno a 180°C.
- Engrasa una refractaria o molde con mantequilla.
- Coloca una primera capa de plátano frito cubriendo el fondo del molde.
- Añade una capa de carne molida y encima una capa de queso doble crema.
- Repite las capas: plátano, carne, queso, hasta terminar los ingredientes. La última capa debe ser de queso.
- Si usas queso costeño, agrégalo en la capa superior para dar un sabor más fuerte y salado.
- Lleva la lasaña al horno por 25-30 minutos, hasta que el queso gratine y burbujee.
- Saca la lasaña y deja reposar 5 minutos antes de cortar para que no se desarme.
Consejos técnicos:
- Usa plátanos bien maduros para lograr una textura suave y dulce.
- No sobrecargues de salsa para evitar que la lasaña quede aguada.
- Si el queso comienza a dorarse demasiado rápido, cúbrelo con papel aluminio.
- Deja reposar antes de partir para mantener las capas firmes.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde para 6 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 350-400
- Proteínas: 18g
- Grasas: 17g
- Carbohidratos: 38g
- Fibra: 3g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La lasaña de plátano maduro se puede guardar en la nevera, bien tapada, por hasta 3 días. Si deseas conservarla más tiempo, puedes congelarla en porciones individuales hasta 2 meses.
