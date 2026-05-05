SAE desalojará por incumplimiento a la iglesia en Barranquilla que ocupaba un predio del Clan Nasser Arana: el diezmo no alcanzó para cubrir el arriendo

La Sociedad de Activos Especiales ordenó el desalojo inmediato del predio 'Titos Bolos' en Barranquilla por ocupación irregular y acumulación de deuda - crédito SAE

El futuro del predio conocido como ‘Titos Bolos’, perteneciente a uno de los clanes más influyentes en el tráfico de estupefacientes y lavado de activos en Barranquilla, quedó definido tras la decisión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La entidad ordenó el desalojo inmediato luego de constatar una ocupación irregular que se extendió por más de cinco años y una deuda acumulada que supera los $2.227 millones.

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El inmueble, con una superficie de 4.533 metros cuadrados, se encontraba bajo la administración de la Iglesia Vida Abundante. Según la SAE, la ocupación persistió a pesar de que el contrato de arrendamiento finalizó el 10 de noviembre de 2025 y no existió ningún respaldo legal posterior para continuar en el lugar.

La situación se agravó porque, además de permanecer sin contrato, los ocupantes realizaron ampliaciones no autorizadas. El predio pasó de albergar dos locales avalados a operar con cuatro espacios activos, pero sin la documentación ni los contratos requeridos.

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Desde el año 2020, la entidad identificó que no se cumplió con el pago de arriendos, lo que motivó el inicio del proceso de recuperación judicial. El inmueble, situado en una zona de alta valorización, tuvo usos comerciales previos, como los recordados ‘Titos Bolos Club’ y ‘La Moñona’.

El proceso de desalojo resulta de una estrategia más amplia de la SAE para recuperar bienes estatales que han sido ocupados de forma irregular o no cumplen las condiciones contractuales exigidas por la ley.

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La deuda generada por la ocupación será reclamada judicialmente para beneficiar al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).

Desde la SAE se afirmó que la medida busca “recuperar el control del inmueble, proteger los recursos públicos y habilitar su uso productivo dentro de la legalidad”, según expresó Constanza Jiménez, directora de Seguimiento y Control de Liquidaciones.

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