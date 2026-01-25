Polo Polo arremetió contra Iván Cepeda y le recordó al candidato cuando apoyó a Maduro: “Mucho cuidado Colombia, esto es gravísimo”

Polo Polo arremetió contra Cepeda y al Pacto Histórico - crédito Montaje Infobae

El ambiente político en Colombia sumó nuevas tensiones tras la difusión de un mensaje del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, donde advirtió sobre supuestas conexiones entre el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro y antiguos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

La publicación de X, contiene una acusación directa de Polo Polo: “Mucho cuidado Colombia. Esto es gravísimo. El país queda notificado. Iván Cepeda, si llega a la presidencia, va a destruir la libertad de expresión y va a censurar a todo aquel que se atreva a preguntarle algo que le incomode”.

La controversia se desató después de una pregunta realizada a Iván Cepeda sobre eventuales alianzas políticas, en la que un periodista le consultó si gobernaría con las Farc o con grupos al margen de la ley.

Polo Polo, al reproducir la escena, resaltó la reacción del senador: “Mira cómo se ríe”.

La respuesta de Iván Cepeda fue enfática e incluyó un rechazo categórico: “Eso es un delito, lo que me acaban de preguntar. Si voy a gobernar, es nada menos a decirme que si yo soy, digamos, un delincuente y voy a gobernar con otros delincuentes. Eso es inadmisible”.

El senador señaló que la pregunta sugería una criminalización de su eventual gestión y de su coalición política, lo que consideró una falta grave.

Según el registro, Cepeda respondió: “Las Farc como parte de nuestra coalición. Fíjense ustedes, hablando de la verdad, cómo se dicen cosas como estas sin ningún rubor”.

En su publicación, Polo Polo insistió en que Cepeda admiró a dictadores como Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, líderes de regímenes señalados por restricciones a la democracia.

El representante enfatizó: “¿Qué podemos esperar a alguien que admira a dictaduras? Admiró a Fidel Castro en Cuba, elogió a Hugo Chávez, dictador en Venezuela, y felicitó a Nicolás Maduro cuando este se robaba las elecciones en dicho país”.

Polo Polo también acusó a Cepeda de cambiar su actitud pública frente a excombatientes: “Ahora te burlas del pueblo con tu risita de hiena llamando delincuentes a tus amigos porque estás en campaña, cuando antes los abrazabas y los llamabas”.

Polo Polo también citó también un fragmento de un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro donde ironizó sobre la legalidad de los acuerdos: “Porque lo ilícito se acaba quitando la letra i y se vuelve lícito”.

La frase, difundida por Polo Polo, fue interpretada como una admisión de flexibilidad ética en la construcción de alianzas políticas. El llamado de Polo Polo finalizó con una exhortación explícita a no apoyar ni a Iván Cepeda ni al Pacto Histórico.

Polo Polo desafió la política de inclusión de Petro y Cepeda con críticas sobre meritocracia

El congresista Miguel Polo Polo generó debate en redes sociales tras publicar un mensaje y un video criticando la política de inclusión impulsada por el presidente Gustavo Petro y el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

En su cuenta de X, Polo Polo afirmó: “con Petro y Cepeda el mérito NO importa, con el hecho que sean actor n0p0r, marik o te identifiques como NO blanco es suficiente para tener un alto cargo (sic)”.

Durante su pronunciamiento, Polo Polo dirigió sus palabras a quienes buscan cargos públicos: “Bueno, mijitos y mijitas. Si usted estaba haciendo un pregrado, un posgrado o se estaba preparando de alguna manera para aplicar a un cargo en la administración pública, le tengo que decir que se vaya desilusionando”.

El representante sugirió que la formación y la experiencia han perdido peso, y recalcó: “No se monte en ese patín, bájese de esa nube, porque en un gobierno del señor Gustavo Petro y en un futuro gobierno del señor Iván Cepeda, esas cosas no importan”.

Polo Polo sostuvo que, según su visión, acceder a altos cargos solo requeriría pertenecer a minorías, identificarse como Lgbtiq+ o haber tenido conflictos con la fuerza pública.

Finalmente, insistió en que la idoneidad profesional debe prevalecer sobre cualquier otro criterio.