No eran huesos de perros: estos fueron los hallazgos de las autoridades en Puente Aranda

Un operativo interinstitucional realizado en el sector de Puente Aranda, en Bogotá, permitió establecer el origen de los restos óseos que habían sido denunciados públicamente como parte de una supuesta fosa común de perros.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), el hallazgo no corresponde a animales de compañía ni a prácticas de sacrificio ilegal.

La verificación se llevó a cabo luego de que circulara en redes sociales una publicación que afirmaba la existencia de una fosa común de perros utilizada como fuente de alimentación para habitantes de calle. Según la información oficial, dicha versión carecía de soporte y generó señalamientos contra esta población. El análisis técnico posterior concluyó que los restos óseos corresponden a huesos de cerdo, algunos de los cuales habrían sido entregados previamente para consumo o retirados de contenedores destinados a su disposición final.

Durante el procedimiento, un grupo especializado del instituto, con apoyo de unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá, realizó un recorrido detallado en el punto señalado, ubicado en la Carrera 30 con Calle 6, bajo un puente vehicular. En el lugar se identificaron siete cráneos adicionales a los inicialmente denunciados, los cuales, de acuerdo con la evaluación preliminar, presentarían características propias de la especie porcina.

Recorrido técnico y recolección de los restos

El comunicado señala que el equipo técnico inspeccionó todas las secciones del área bajo el puente, donde se observaron cráneos con signos de exposición ambiental prolongada. Entre las características descritas se encuentran la acumulación de material terroso, la ausencia de tejidos blandos y la presencia de fracturas parciales, algunas localizadas a nivel de la articulación temporomandibular. Estas condiciones, según el informe, sugieren un tiempo indeterminado de permanencia en el sitio.

Los restos óseos fueron recolectados y trasladados a la Unidad de Cuidado Animal del Idpyba para la realización de evaluaciones complementarias en el área de patología veterinaria. El objetivo de estos análisis es reconfirmar la especie, establecer el estado sanitario de los restos y determinar si existe alguna relevancia forense asociada al hallazgo.

Vecinos y comerciantes del sector indicaron a los funcionarios que los cráneos habían sido observados en el lugar desde hacía aproximadamente dos meses. Esta información fue recopilada mediante entrevistas realizadas durante el recorrido técnico, en las que también participaron habitantes de calle que frecuentan la zona.

Versión de comerciantes y habitantes del sector

De acuerdo con las entrevistas realizadas a residentes, comerciantes y habitantes de calle, los restos corresponderían a animales de especie porcina y tendrían origen en un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos cárnicos, ubicado en las inmediaciones del puente. Con base en estas versiones, el equipo del instituto realizó una visita al local señalado.

En el establecimiento fue entrevistada una ciudadana que se identificó como administradora, que confirmó que, como parte de la actividad comercial, se generan residuos y desechos óseos, incluidos cráneos de origen porcino. La administradora manifestó que dichos residuos no son entregados voluntariamente a terceros y que, de manera presunta, son retirados por personas externas de los contenedores en los que se depositan para su disposición final.

Esta información fue incorporada al informe técnico, que también señala que el caso será remitido a la Secretaría Distrital de Salud. El propósito de esta remisión es verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en relación con la disposición final de residuos y desechos biológicos generados por establecimientos comerciales de alimentos.

Al lugar también se desplazaron equipos de las Brigadas Médicas Veterinarias del programa Huellitas de la Calle, una iniciativa del Idpyba orientada a la atención permanente de animales, principalmente perros y gatos, que conforman familias interespecie con habitantes de la calle y recicladores en la ciudad.

En el comunicado oficial, el Instituto subrayó que la versión sobre una fosa común de perros es falsa y que la difusión de esa información generó señalamientos injustificados contra una población específica. En ese contexto, se incluyó el testimonio recogido durante el recorrido de uno de los habitantes de calle entrevistados, quien afirmó: “Ñero no come perro; es su familia”.

El Instituto de Protección Animal reiteró que continuará con las evaluaciones técnicas necesarias para confirmar de manera definitiva la especie de los restos óseos y que las autoridades competentes adelantarán las verificaciones correspondientes sobre la gestión de residuos del establecimiento mencionado. Mientras avanzan estos procedimientos, la entidad insistió en que no existe evidencia que respalde la versión inicial difundida en redes sociales sobre el sacrificio o consumo de perros en el sector de Puente Aranda.